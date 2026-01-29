غضب شعبي أمام وزارة الطاقة في دمشق: "الكهرباء حق وليست رفاهية"

- تجمع عشرات المواطنين في دمشق احتجاجاً على ارتفاع فواتير الكهرباء، معبرين عن غضبهم من تكاليف المعيشة المتزايدة وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، حيث تجاوزت بعض الفواتير المليون ونصف المليون ليرة سورية. - أشار المحتجون إلى أن الزيادة في تعرفة الكهرباء غير مبررة في ظل انقطاع التيار لساعات طويلة، وانتقدوا عدم قيام قارئي العدادات بقراءات فعلية، مما يزيد الأعباء. - دعا المحتجون الجهات الرسمية إلى إعادة النظر في سياسات التعرفة وتحسين التغطية الكهربائية، مطالبين بحلول مستدامة تراعي الأسر محدودة الدخل.

في قلب العاصمة السورية دمشق تجمع عشرات المواطنين أمام وزارة الطاقة، اليوم الخميس، احتجاجاً على فواتير الكهرباء التي ارتفعت إلى مستويات وصفها المحتجون بـ"المستحيلة". ورفع المشاركون شعارات صريحة وواضحة، من بينها "الكهرباء حق وليست رفاهية" و"راتبي لا يكفي للخبز"، في تعبير عن حالة الغضب واليأس التي يعيشها ملايين السوريين في مواجهة تكاليف معيشية متزايدة وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، فيما تبدو الحكومة، بحسب المحتجين، بعيدة عن إيجاد حلول فعلية للأزمة.

فالأسعار الجديدة للكهرباء التي أعلنت عنها وزارة الطاقة وفق التعرفة الأخيرة، وصلت إلى مستويات اعتبرها كثيرون غير منطقية، لا سيما للمنازل ذات الاستهلاك المتوسط والمنخفض. وقد ارتفعت تعرفة الكيلوواط الواحد أضعاف ما كانت عليه سابقاً، ما أدى إلى تجاوز فواتير شهر كانون الثاني/ يناير المليون ونصف المليون ليرة سورية في بعض الحالات، فيما تراوح رواتب الموظفين ما بين 700 ألف و900 ألف ليرة سورية.

واعتبر المحتجون أن هذه الزيادة على الطاقة الكهربائية غير مبررة، خاصة في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، وانعدام التغطية الكهربائية في العديد من المناطق، كما أشاروا إلى أن قارئي العدادات لم يقوموا بقراءات فعلية لبعض العدادات، وهو ما وصفوه بـ"الإجراء المجحف الذي يزيد الأعباء على المواطن". في هذا الصدد، قال محمد القاضي، الموظف في القطاع العام، لـ"العربي الجديد": "بعد 47 سنة خدمة، راتبي 800 ألف ليرة لا يكفي حتى لتغطية مصاريف الخبز، فكيف يمكنني دفع فواتير الكهرباء؟ الأسعار الجديدة غير منطقية على الإطلاق، ومن الخطأ ألا تعود الحكومة عن هذا القرار لتصحيحه". وأضاف: "نحن لا نطلب رفاهية، بل نطالب بحق أساسي نحتاجه للعيش".

بدوره، قال عمر الحلاق، وهو شاب يعاني من انقطاع التيار بشكل متكرر، لـ"العربي الجديد"، إن "الكهرباء بالكاد تصل لساعات قليلة، ومع ذلك وصلتنا فواتير مرتفعة من دون قراءة فعلية للعداد. هذا ظلم كبير، وكأننا مطالبون بدفع مقابل خدمة لا نحصل عليها". وأضاف بغضب: "أصبح من الصعب تخيل فصل الشتاء أو الصيف من دون كهرباء، والآن حتى هذا الخيار بات مكلفاً جداً". أما سعاد اللحام، وهي ربة منزل مسنة، فقد قالت: "عمري 60 سنة وليس لدي أي سند مالي، هل يُعقل أن يُطلب مني دفع مليون ونصف المليون ليرة؟ هذا مستحيل. الكهرباء أصبحت رفاهية بالنسبة لنا، ولن أدفع مهما حصل. نحن نقاتل يومياً لتأمين الخبز والدفء، وليس من المنطق أن تتحول الفواتير إلى أرقام بعيدة المنال".

ودعا المحتجون الجهات الرسمية إلى إعادة النظر في سياسات التعرفة المعتمدة، ووضع خطط تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرين أن استمرار هذا الواقع يزيد معاناتهم ويحوّل الكهرباء من حق أساسي إلى رفاهية بعيدة المنال، كما شددوا على أن أي زيادة مستقبلية يجب أن تكون مدروسة، وأن ترافقها إجراءات لتحسين التغطية الكهربائية وضمان العدالة في قراءة العدادات وتحديد الاستهلاك الفعلي لكل منزل. وفي ختام الوقفة، شدد المشاركون على ضرورة اعتماد سياسات تراعي الأسر محدودة الدخل، وإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، بما يضمن ألا تتحول خدمة أساسية كالكهرباء إلى عبء مالي إضافي يفاقم الأزمة المعيشية ويزيد صعوبة الحياة اليومية لملايين السوريين.