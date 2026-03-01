غضب برلماني في مصر بسبب أزمة الغاز والكهرباء ومطالب بخطة واضحة

- تصاعد الغضب في مجلس النواب المصري بسبب أزمة الغاز والكهرباء الناتجة عن التطورات الإقليمية، خاصة بعد العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مع تحذيرات من تأثيرها على الأمن القومي والاقتصاد. - النائب عمرو درويش دعا لتحرك دبلوماسي عاجل وبيان حكومي يدين المخططات الإقليمية، بينما انتقد النائب طاهر الخولي تغيب رئيس الوزراء وطالب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع وقف تصدير الغاز. - النائبة سحر عثمان طالبت بخطة لمواجهة الآثار الاقتصادية للحرب، وأكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على أرصدة الوقود، مع خطط لتعزيز تنوع مصادر الغاز.

تصاعدت حدة الغضب داخل مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مع تقدم عدد من الأعضاء ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة لمناقشة خطة الحكومة لمواجهة أزمة الغاز والكهرباء، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وما ترتب عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة وحركة الإمدادات.

وحذر النائب عمرو درويش في بيان عاجل، ألقاه خلال الجلسة العامة، من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري على الأمن القومي المصري، باعتبار أن اتساع نطاق العمليات يهدد أمن الطاقة والملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وهو ما قد ينعكس مباشرة على الاقتصاد المصري وقناة السويس.

وأكد النائب أن الدولة تواجه "مرحلة فارقة"، مطالباً بتحرك دبلوماسي عاجل وبيان حكومي يتضمن إدانة واضحة للمخططات التي تستهدف تقسيم المنطقة.

واتسع الغضب النيابي مع اعتراض النائب طاهر الخولي على تغيب رئيس الوزراء عن الجلسة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، معتبراً الأمر "إضعافاً لقدرة الدولة على إدارة أزمة معقدة تمس الأمن القومي". وطالب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع وقف إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر، وتحقيق الشفافية مع البرلمان والمواطنين بشأن الإجراءات المتخذة لحماية إمدادات الطاقة في المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، صعّدت النائبة سحر عثمان من لهجة التحذير عبر بيان عاجل موجه إلى عدد من الوزارات، مطالبة بخطة حكومية واضحة لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية والغذائية لتداعيات الحرب على مصر، وعرض تقديرات رسمية حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والشحن على الموازنة العامة، ومستهدفات النمو، وتدفقات الاستثمار، واحتياطيات السلع الاستراتيجية.

وجاء الغضب البرلماني في أثناء اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة جاهزية قطاع الطاقة لتداعيات الحرب الدائرة حالياً، بحضور وزراء الكهرباء محمود عصمت والمالية أحمد كجوك والبترول كريم بدوي، حيث أكد مدبولي أهمية الحفاظ على أرصدة آمنة من الوقود وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة.

وأوضح بيان صحافي للمجلس الوزراي أن وزير البترول طرح خططاً حول تعزيز التنوع في مصادر الغاز واستقدام شحنات غاز مسال، إلى جانب تشغيل سفن التغييز وزيادة كميات المنتجات البترولية.

وبينما تطالب الحكومة بالتريث وانتظار تطورات الموقف الإقليمي، يتمسك النواب بضرورة إعلان خطة واضحة لإدارة الأزمة متعددة الأبعاد التي تمس الكهرباء والغاز والموازنة والأسعار والغذاء، محذرين من أن "غياب الشفافية سيضاعف الغضب الشعبي في لحظة حرجة".



جاءت الأزمة البرلمانية في أثناء انعقاد جلسة عامة ظهر اليوم الأحد، برئاسة هشام بدوي، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية، اتخذها النواب منصة للضغط على الحكومة بشأن ملف الطاقة، مؤكدين أن "الأولوية الآن ليست تشريعات ضريبية بل حماية أمن الطاقة وضمان استقرار البلاد".

وكانت اسرائيل قد اتخذت قراراً بوقف ضخ الغاز إلى مصر مع الساعات الأولى للعدوان على إيران صباح السبت، موجهة ضربة مباشرة إلى مصر، حيث يعد الغاز المستخرج من حقلي "تمار" و"ليفياثان" في مياه البحر المتوسط من أهم مصادر الغاز الخارجي التي تُستخدم لسد الفجوة المحلية، التي تبلغ نحو 30% من معدل الاستهلاك يومياً، مع توقعات بارتفاع تكلفة الاستيراد، وزيادة الضغط على محطات الكهرباء، واحتمال تشديد إجراءات الترشيد خلال الصيف إذا طال إغلاق الإمدادات.