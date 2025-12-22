- أصبحت احتجاجات الفلاحين في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا عاملًا مؤثرًا على القرارات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تعطيل توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي - ميركوسور. - يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا بين توقيع الاتفاقية، مما قد يسبب تصعيدًا اجتماعيًا في الريف الأوروبي، أو عدم التوقيع، مما قد يضر بسمعته كشريك تجاري موثوق. - تهدف اتفاقية ميركوسور إلى إنشاء فضاء تجاري مشترك، مع إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية، لكنها تثير جدلاً بسبب الفجوة في المعايير البيئية.

لم تعد احتجاجات الفلاحين في أوروبا مجرد تحركات قطاعية عابرة، أو موجة غضب ظرفية، بل تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى عامل ضاغط مباشر على القرار الاقتصادي والتجاري للاتحاد الأوروبي. فقد أدت موجات احتجاج الفلاحين في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا إلى تعطيل توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي - ميركوسور، وهي واحدة من أكبر اتفاقيات التجارة في تاريخ الاتحاد، التي ظل التفاوض حولها قائماً لأكثر من 26 عاماً. وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال قمة ميركوسور، أمس الأحد، قرار بروكسل المفاجئ بتأجيل التوقيع على الاتفاقية، رغم أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كانت تستعد للسفر إلى البرازيل لإنهاء الاتفاق، مؤكداً أن مفاوضات استمرت أكثر من ربع قرن لا يمكن أن تستكمل من دون إرادة سياسية وشجاعة من القادة الأوروبيين.

وحمل لولا المسؤولية مباشرة للجانب الأوروبي، مشيراً إلى أن التأخير جاء بطلب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ومعارضة تقودها فرنسا تحت ضغط احتجاجات الفلاحين. ولم يكتف الرئيس البرازيلي بانتقاد التأجيل الأوروبي، بل لوّح صراحة بأن "ميركوسور" لن تبقى رهينة الجداول الزمنية الأوروبية، قائلاً إن التكتل سيواصل العمل مع شركاء آخرين، ومؤكداً أن العالم يريد الاتفاق مع "ميركوسور". وميركوسور هو تكتل اقتصادي - تجاري في أميركا الجنوبية تأسس عام 1991، ويضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، بهدف تعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي بين أعضائه. ويعد التكتل من أكبر مصدري السلع الزراعية عالمياً، مستفيداً من كلفة إنتاج منخفضة ومساحات زراعية واسعة. وقد تحول في السنوات الأخيرة إلى لاعب جيو-اقتصادي مهم تسعى قوى دولية كبرى لعقد شراكات تجارية معه.

مأزق بروكسل: خسائر التوقيع أو عدم التوقيع

يقف الاتحاد الأوروبي اليوم أمام مأزق اقتصادي - سياسي مركب لا يقتصر على حسابات التجارة الخارجية، بل يمتد إلى الاستقرار الاجتماعي داخل عدد من دوله الكبرى. فالاتفاقية مع "ميركوسور" لم تعد تناقش في أروقة المفوضية بوصفها صفقة تجارية تقليدية، بل باعتبارها قنبلة اجتماعية مؤجلة في ظل تصاعد غضب الفلاحين واتساع رقعة الاحتجاجات. وفي حال قرر الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في توقيع الاتفاق، فإن أول كلفة سيدفعها ستكون تصعيداً اجتماعياً مباشراً في الريف الأوروبي. وترى نقابات الفلاحين، ولا سيما في فرنسا وإيطاليا وبولندا، في الاتفاق تهديداً وجودياً، وليس مجرد منافسة تجارية. وبحسب "رويترز"، يحذر المزارعون الأوروبيون من أن فتح السوق أمام منتجات زراعية من أميركا الجنوبية، تنتج وفق معايير بيئية وتنظيمية أقل صرامة، سيؤدي إلى انهيار هوامش الربح داخل الاتحاد الأوروبي، ويضع آلاف المزارع الصغيرة والمتوسطة أمام خطر الخروج من السوق.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن قادة نقابيين قولهم إن الاتفاق يعني مطالبة الفلاح الأوروبي بالالتزام بقواعد بيئية صارمة، بينما يسمح لمنافسه الخارجي بالبيع بسعر أقل من دون الالتزامات نفسها، وهو ما وصفه أحد ممثلي اتحاد المزارعين الفرنسيين بأنه منافسة غير عادلة مقنعة باتفاق تجاري. ويعزز هذا القلق أن المنتجات الأكثر حساسية، مثل اللحوم والسكر والدواجن، ستكون أول القطاعات المتأثرة، وهو ما يفسر شراسة الاحتجاجات التي وصلت إلى إغلاق طرق رئيسية في بروكسل وباريس خلال الأيام الماضية. وفي المقابل، فإن خيار عدم التوقيع لا يبدو أقل كلفة. فبعد أكثر من 26 عاماً من المفاوضات، فإن فشل الاتحاد الأوروبي في إنجاز الاتفاق سيقرأ عالمياً بوصفه عجزاً بنيوياً عن اتخاذ القرار، لا مجرد اختلاف داخلي.

وقالت "بلومبيرغ"، أول أمس السبت، إن عدم التوقيع سيقوض صورة الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً قادراً على الالتزام، في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على إعادة رسم سلاسل الإمداد العالمية. وهذا الفراغ، بحسب الوكالة، قد تملؤه قوى أخرى بسرعة، ولا سيما الإمارات وكندا واليابان. ونقلت الوكالة عن السفير الياباني في البرازيل قوله إن طوكيو مهتمة جداً بمسار اتفاق الاتحاد الأوروبي - ميركوسور، لأن الشركات اليابانية تنافس مباشرة الشركات الأوروبية في قطاعات السيارات والصناعة الثقيلة، وهو ما يرفع كلفة التردد الأوروبي. وأشارت إلى أن تعثر الاتحاد الأوروبي فتح الباب أمام قوى دولية أخرى، لتعميق شراكاتها التجارية مع "ميركوسور"، مؤكدة أن إعادة تشكل التجارة العالمية تحت ضغط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت الزخم لمفاوضات "ميركوسور" مع شركاء غير أوروبيين، في وقت لا يزال فيه الاتحاد الأوروبي منقسماً داخلياً.

وأوضحت أن خسارة الاتحاد الأوروبي لا تقتصر على التجارة الزراعية، بل تمتد إلى المعادن الحيوية الموجودة في أميركا الجنوبية، والتي تعد أساسية للتحول الطاقي والصناعات الخضراء، كما أن التراجع عن الاتفاق يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على الصين وتنويع شراكاته الاستراتيجية. وفي هذا السياق، يضعف تعطيل الاتفاق مع ميركوسور قدرة أوروبا على تقديم نفسها قوةً جيو-اقتصادية مستقلة، ويجعل خطاب تنويع الشركاء بلا أدوات تنفيذية حقيقية.

ما الذي تتضمنه اتفاقية ميركوسور؟

تعد اتفاقية الاتحاد الأوروبي - ميركوسور واحدة من أوسع اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي، ليس من حيث حجم السوق فقط، بل من حيث تشابكها الاقتصادي والقطاعي والبيئي. فالاتفاقية، بحسب المفوضية الأوروبية، تهدف إلى إنشاء فضاء تجاري مشترك يضم نحو 780 مليون مستهلك، ويغطي اقتصاداً يمثل قرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتنص الاتفاقية على الإلغاء التدريجي لما يقارب 90% من الرسوم الجمركية بين الجانبين، مع فترات انتقالية متفاوتة الحساسية. ووفق وثائق المفوضية الأوروبية، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من إزالة الرسوم على صادرات صناعية رئيسية تشمل السيارات وقطع الغيار والآلات والمعدات الصناعية والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى النبيذ والمشروبات الروحية، وهي قطاعات تعد من أعمدة الصادرات الأوروبية عالية القيمة.

وفي المقابل، يحصل تكتل ميركوسور على حصص تفضيلية موسعة لدخول منتجاته الزراعية إلى السوق الأوروبية، وعلى رأسها لحوم الأبقار والدواجن، السكر، الإيثانول، الأرز، العسل، فول الصويا. وتوضح وثائق مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه الحصص، رغم كونها محددة سقفياً، تُعدّ كبيرة بما يكفي لإحداث أثر سعري ملموس داخل السوق الأوروبية، خصوصاً في القطاعات الحساسة. وتشير تحليلات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن الاتفاقية ستؤدي إلى إعادة توزيع مكاسب التجارة الزراعية لصالح دول أميركا الجنوبية، التي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل ومساحات زراعية أوسع. وتؤكد "فاو" أن هذه الميزة التنافسية قد تضغط على المنتجين الأوروبيين، خاصة صغار المزارعين ومتوسطيهم، ما لم ترفق الاتفاقية بآليات حماية داخلية فعّالة.

كما لفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقييمات سابقة إلى أن تحرير التجارة الزراعية بين كتل ذات تفاوت كبير في التكاليف والمعايير التنظيمية غالباً ما يؤدي إلى تركز الخسائر في المناطق الريفية، حتى وإن كانت المكاسب الكلية للاقتصاد إيجابية على المدى الطويل. وأحد أكثر بنود الاتفاقية إثارة للجدل يتعلق بالمعايير البيئية. فبحسب وثائق البرلمان الأوروبي، تتضمن الاتفاقية التزامات عامة باحترام اتفاق باريس للمناخ، لكنها لا تفرض آليات تنفيذ صارمة تضمن تطابق المعايير البيئية بين الجانبين. وهذا الخلل، بحسب مراقبين، يخلق ما يعرف بـ"الفجوة التنظيمية"، حيث يطلب من المنتج الأوروبي الالتزام بقواعد أكثر صرامة، بينما يسمح بدخول منتجات منافسة لا تتحمل الكلفة نفسها.

وتشير تحليلات نشرها مركز الدراسات الأوروبية (CEPS) إلى أن المكاسب الاقتصادية المباشرة للاتحاد الأوروبي ستكون محدودة نسبياً مقارنة بـ"ميركوسور"، لأن الاقتصاد الأوروبي منفتح أصلاً بدرجة كبيرة، بينما تمثل الاتفاقية لـ"ميركوسور" قفزة نوعية في الوصول إلى سوق عالية القوة الشرائية. ويعزز هذا التفاوت الإحساس داخل أوروبا بأن الاتفاقية تراكم المكاسب لدى الصناعات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات، بينما تحمل القطاعات الزراعية الكلفة الاجتماعية. وفي المقابل، قالت دراسات صادرة عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) إن القيمة الحقيقية للاتفاقية عند الاتحاد الأوروبي ليست اقتصادية مباشرة، بل جيوسياسية. فالاتفاق يمنح أوروبا موطئ قدم أوسع في أميركا الجنوبية، في وقت تتزايد فيه الاستثمارات الصينية والنفوذ الآسيوي في المنطقة. لكن هذه المكاسب الاستراتيجية يصعب تسويقها سياسياً أمام فلاح أوروبي يواجه تراجع دخله وارتفاع تكاليف إنتاجه.