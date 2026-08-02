غسل الأموال... جديد فساد ترامب

- تورط دونالد ترامب في جرائم مالية متعددة، بما في ذلك الفساد المالي، التهرب الضريبي، وتزوير السجلات التجارية، مما أدى إلى تضخيم صافي ثروته بقيمة تتراوح بين 2.2 إلى 3.6 مليارات دولار. - بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، واجه اتهامات باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية في سوق العملات الرقمية، محققًا أرباحًا بلغت نحو 1.4 مليار دولار، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح من تقلبات الأسواق. - اتهامات بغسل الأموال أثرت على مستقبله السياسي، حيث أغلق بنك أميركي كبير حسابات مرتبطة بمنظمة ترامب بسبب مخاوف تتعلق بجرائم الغسل، مما يعقد علاقاته مع البنوك الكبرى.

لم يترك دونالد ترامب جريمة مالية إلا واقترفها بهدف حصد ملايين الدولارات ودعم تراكم ثروة شركاته وتوسيع حصة إمبراطوريته الاقتصادية، وبصفته رجل أعمال معروفاً لاحقته قبل توليه منصبه الرسمي سواء في الولاية الرئاسية الأولى أو الحالية، تُهم الفساد المالي وتضخم الثروة والتهرب والاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية ومالية والإفلاس المتكرر واستغلال النفوذ، وعلاقة "امتيازات مقابل مصالح" مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

بل وقد يصل الأمر إلى حد تعريض الأمن القومي للمواطنين الأميركيين للخطر، واستعداد أخذ أموال من أي كيان أجنبي أيًا كان مدى عدائه للمصالح الأميركية، على حد تعبير ابنة شقيقه، ماري ترامب، التي قالت في مقابلة مع شبكة سي إن إن في 3 يوليو الماضي إن العائلة لديها "تاريخ من الفساد".

وواجه ترامب دعاوى قضائية عدة واتهامات بالاحتيال، وتقديم بيانات مالية مزيفة ومضللة للبنوك وشركات التأمين حول قيمة ثروته وأصوله العقارية والمالية والمبالغة بها للحصول على شروط أفضل للقروض وتكلفتها، وفي فبراير/شباط 2024 أقامت المدعية العامة لولاية نيويورك دعوى اتهمته فيها وأبناءه بتضخيم صافي ثروته وقيم عقاراته بقيمة تراوح بين 2.2 إلى 3.6 مليارات دولار.

واجه ترامب دعاوى قضائية عدة واتهامات بالاحتيال وتقديم بيانات مالية مزيفة ومضللة للبنوك وشركات التأمين حول قيمة ثروته وأصوله العقارية والمالية

وقبل سنوات قضت محكمة في نيويورك على مجموعة ترامب المملوكة لعائلته بدفع غرامة 1.6 مليون دولار، لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية، وتزوير بيانات محاسبة بهدف إخفاء مكافآت ضخمة تقاضاها بعض كبار الموظفين عن مصلحة الضرائب.

كما واجه ترامب تهماً فيدرالية تتعلق بالسلوك المالي والسياسي المرتبط بعرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر للاحتيال على الحكومة في أعقاب انتخابات 2020، وأدين بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية سُددت لشراء صمت سيدة قبل انتخابات 2016، وفي الملفات غير المالية واجه 40 تهمة جنائية بشأن ادعاءات تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته مهام منصبه في البيت الأبيض في 2021.

وعقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 لاحقت ترامب تُهم فساد كبرى منها تعارض المصالح، والاستفادة من سوق العملات الرقمية التي اقتحمتها إمبراطوريته الاقتصادية بقوة، وزادت وتيرة الاتهامات عقب اندلاع الحرب على إيران في فبراير 2026، حيث واجه اتهامات واسعة من الحزب الديمقراطي بالتربح والفساد المالي، بعد أن كشفت الإفصاحات المالية لعام 2026 عن استغلال منصبه في تعزيز أنشطة مؤسسته وعائلته الاستثمارية في قطاع الأصول الرقمية، وتحقيقه أرباحاً ضخمة وعوائد غير مسبوقة في أثناء توليه الرئاسة بلغت نحو 1.4 مليار دولار من الاستثمار في تلك الأصول وذلك خلال عامه الأول لتتجاوز مصادر دخله التقليدية مثل العقارات والفنادق والغولف والاستثمار المباشر.

كما لاحقته اتهامات تتعلق باستغلال معلومات داخلية من قبل مقربين له في البيت الأبيض وشركاته الخاصة، والاستفادة مالياً من الحرب على إيران، وتحقيق أرباح طائلة من تقلبات الأسواق والمضاربات والتذبذبات العنيفة والمراهنات المالية الناتجة عن تسريب معلومات لهؤلاء متعلقة بسير الأعمال العسكرية، وقيام عائلة ترامب ومقربين منها بمراهنات مالية في أسواق النفط والبورصات والعملات المشفرة واستغلال معلومات تتعلق بالتصعيد العسكري ضد إيران وتطورات المعركة.

عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 لاحقته تُهم فساد كبرى منها تعارض المصالح والاستفادة من سوق العملات الرقمية التي اقتحمتها إمبراطوريته الاقتصادية بقوة

الجديد في ملف التُّهم المنسوبة إلى ترامب ما يتعلق بالحديث عن تورطه في جرائم مالية مرتبطة بغسل أموال قذرة، تهمة كتلك كفيلة بإنهاء مستقبل الرجل السياسي في حال ثبوتها، والتهمة هنا جاءت عبر أحد البنوك الأميركية الكبرى الذي أغلق الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب والتي تصل إلى أكثر من 300 حساب مرتبط بسبب مخاوف تتعلق بجرائم الغسل.

صحيح أنه في السنوات الماضية تم توجيه عشرات التُّهم إلى ترامب وشركاته، لكنها المرة الأولى التي يخرج علينا مصرف أميركي هو "كابيتال وان فاينانشال" ليؤكد أن هناك شبهات غسل أموال تحوم حول مؤسسة ترامب التي تدير استثماراته وعائلته والتي تقدر بمليارات الدولارات، وأن قرار غلق الحسابات جاء بعد تدقيق ومراجعة أجراها مختصون في مكافحة غسل الأموال، وأن هذه هي المرة الأولى التي يربط فيها بنك رسمياً بين الأعمال التجارية لعائلة ترامب وأنشطة مصرفية لمكافحة غسل الأموال.

وصحيح أيضاً أن تاريخ ترامب مع البنوك الأميركية والعالمية معقد وشائك ومريب أحياناً، فقد رفع دعوى قضائية مماثلة ضد بنوك كبرى منها "جيه بي مورغان تشيس" بسبب إغلاق حساباته الشخصية، كما نشبت خلافات مع "دويتشه بنك" الألماني تعود إلى عام 2019 عندما حاول ترامب قضائياً منع البنك من تسليم سجلاته المالية للكونغرس، ومنذ بداية الولاية الثانية لترامب، مارست إدارته ضغوطاً على عدد من البنوك، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها مؤسسة مصرفية كبرى عن شكوك تربط بين مؤسسة ترامب وجريمة خطيرة هي غسل الأموال.