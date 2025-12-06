غزة تتسلم 16% فقط من احتياجات غاز الطهي

- يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالبروتوكول الإنساني، حيث لم يتلقَ القطاع سوى 16% من احتياجه الفعلي من غاز الطهي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر. - سمح الاحتلال بدخول 104 شاحنات غاز فقط من أصل 660 شاحنة مطلوبة، مما أثر على 2.4 مليون مواطن يعتمدون على الغاز في احتياجاتهم الأساسية، مع توزيع محدود لكل أسرة. - نتيجة لنقص الغاز، تمكنت الجهات المختصة من تزويد 252 ألف أسرة فقط، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية ويطيل فترة توزيع الغاز إلى ثلاثة أشهر.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم البروتوكول الإنساني المتفق عليه منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن القطاع لم يتلقَّ سوى 16% فقط من احتياجه الفعلي من غاز الطهي، في ظل استمرار الوضع الاقتصادي والمعيشي على حاله دون أي تحسن يذكر مقارنة بفترة الحرب.

وقال المكتب الحكومي في بيان اليوم السبت، إن الاحتلال سمح بدخول 104 شاحنات غاز طهي فقط منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم السبت، من أصل 660 شاحنة كان يجب أن تدخل خلال الفترة ذاتها، مشيراً إلى أن تقديرات أخرى كانت تشير إلى ضرورة دخول 570 شاحنة على الأقل، ما يعكس فجوة كبيرة بين الاحتياج الحقيقي وما يُدخَل فعلياً.

وأشار إلى أن النسبة التي دخلت من الغاز تسببت في أزمة إنسانية تمسّ 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، يعتمدون على الغاز في احتياجاتهم الأساسية داخل المنازل، وفي تشغيل المخابز والمطابخ الجماعية والمرافق الصحية. وبيّن البيان أن عملية توزيع الغاز تجري وفق نظام برمجي يعتمد على عدد الأسر المسجلة في كل محافظة لضمان العدالة وعدم تكرار الاستفادة، حيث تحصل كل أسرة على 8 كيلوغرامات فقط من الغاز في الدورة الواحدة، ولا يسمح لها بتسلّم أكثر من مرة خلال الدورة.

ووفق المعطيات الرسمية، تمكنت الجهات المختصة من تزويد 252 ألف أسرة فقط بحاجتها من الغاز حتى الآن، من أصل 470 ألف أسرة مستهدفة ومسجلة في النظام، نتيجة شح الكميات التي يُسمح بدخولها، "وبسبب هذا النقص، تمتد الدورة الواحدة للتوزيع إلى ثلاثة أشهر كاملة حتى تتمكن الأسر من تسلّم حصتها". وشدد المكتب على أن استمرار منع إدخال الكميات اللازمة من غاز الطهي يفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية على سكان القطاع، ويبقي غزة في الظروف ذاتها التي عاشتها خلال الحرب، دون أي مؤشرات على تحسن قريب ما دام الاحتلال يتحكم في دخول الإمدادات الإنسانية.