غزة بلا إسمنت... والطين والأخشاب للترميم

- أهمية الإسمنت في الحياة اليومية بغزة: نقص الإسمنت يؤثر على الحياة اليومية للسكان، حيث يتجاوز مشاريع الإعمار ليشمل الاحتياجات الأساسية مثل بناء الجدران ودورات المياه، مما يبرز دوره في استعادة الاستقرار والخصوصية وتشغيل المهن المتوقفة. - قصص معاناة الأفراد بسبب نقص الإسمنت: يعاني الأفراد مثل خالد عيد وسعيد أبو وادي من صعوبات في البناء بسبب نقص الإسمنت، مما يضطرهم لاستخدام حلول مؤقتة غير فعالة، بينما فقد صلاح عاشور عمله كعامل بلاط، مما يعكس التأثير الاقتصادي السلبي. - الإسمنت كضرورة إنسانية للتعافي: يؤكد المهندس محمد العسكري أن الإسمنت ضرورة إنسانية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، حيث يعطل نقصه إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات، ويؤثر على تشغيل أكثر من خمسين حرفة، مما يجعل إدخاله أولوية لتحقيق التعافي المستدام.

امتد تأثير غياب الإسمنت في قطاع غزة ليطاول أدق تفاصيل الحياة اليومية ولم يعد ينعكس فقط على مشاريع إعادة الإعمار أو ترميم الأبنية المدمرة، حتى أصبح بالنسبة لآلاف العائلات رمزاً لقدرتها على استعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية. فبين منزل يحتاج إلى جدار يحمي أطفاله ودورة مياه لا تكتمل ومهنة توقفت بالكامل، يقف الإسمنت باعتباره الحلقة المفقودة التي تعطل استمرار الحياة.

وفي شوارع غزة ومخيماتها، لا يتحدث الناس عن الأبراج السكنية أو المشاريع الكبرى وإنما عن حاجتهم إلى بضعة أكياس من الإسمنت لتثبيت حجر أو إغلاق فتحة في جدار أو إنشاء مرحاض بسيط أو إصلاح أرضية خيمة. ومع استمرار غياب هذه المادة الأساسية، اضطر كثيرون إلى ابتكار حلول مؤقتة من الطين والحجارة القديمة والأخشاب والشوادر، لكنها حلول لا تصمد طويلاً أمام الاستخدام اليومي.

ولعل رمزية الإسمنت اليوم تتجاوز قيمته المادية، إذ أصبح يمثل بالنسبة للغزيين القدرة على استعادة جزء من الاستقرار المفقود وحماية الأسرة وتوفير الحد الأدنى من الخصوصية وإعادة تشغيل عشرات المهن التي توقفت بفعل انعدام مواد البناء.

بناء معلق

بدوره، يروي الفلسطيني خالد عيد، الذي دمرت طائرات الاحتلال منزله في مخيم البريج وسط القطاع، رحلة شاقة بدأت بإزالة الركام بوسائل بدائية بعدما تعذر ايجاد الآليات الثقيلة. ويقول عيد لـ"العربي الجديد": "أمضيت أياماً طويلة أزيل الحجارة بيديّ وبأدوات بسيطة وبمساعدة الأصدقاء لأننا لم نجد معدات تساعدنا، كان الهدف فقط أن أتمكن من إيجاد مساحة بمنزلي لأشيّد عليها منزلاً من الحجارة والأخشاب والشوادر". ويضيف: "رحلة البحث عن الإسمنت كانت أصعب من إزالة الركام نفسها، بحثت كثيراً عن كمية بسيطة من الإسمنت حتى أستطيع بناء جدار لطول نصف متر فقط، لكنني لم أجد شيئاً، فاضطررت إلى استخدام الطين بدلاً منه، كنت أعرف أن هذا الحل مؤقت وضعيف لكنه الخيار الوحيد أمامي".

اقتصاد الناس رائدة أعمال فلسطينية تعيد الحياة إلى مشروعها رغم الدمار في غزة

ويلفت إلى أن تكاليف الترميم ارتفعت بشكل كبير، واضطر إلى استدانة سبعة آلاف شيكل (الدولار= 3 شواكل) حتى ينجز عملية ترميم بدائية باستخدام الحجارة القديمة والشوادر والأخشاب، لكن في النهاية توقفت كل الأمور عند الإسمنت، مشيراً إلى أن هناك أعمالاً لا يمكن إنجازها بدونه ولا يمكن أن تستمر الحياة أو الترميم الحقيقي في ظل غيابه.

ولا تختلف معاناة الفلسطيني سعيد أبو وادي كثيراً، إذ يقف مشروع بسيط لإنشاء دورة مياه عند حاجته إلى كمية محدودة من الإسمنت. ويقول أبو وادي لـ"العربي الجديد": "لا أحتاج إلى كميات كبيرة فقط القليل حتى أتمكن من إنهاء بناء دورة المياه، لكنني لم أجد الإسمنت رغم البحث المستمر". ويضيف: "كنت مستعداً لشراء الإسمنت، حتى لو كان سعره مرتفعاً لأن الحاجة أصبحت ملحة، لكن عدم توفره أجبرني على استخدام الطين، المشكلة أن المياه تصل إلى الطين باستمرار وهذا يجعل البناء ضعيفاً ويحتاج إلى إصلاح متكرر". ويؤكد أن إدخال الإسمنت لم يعد مطلباً مرتبطاً بإعادة الإعمار فقط وإنما بالحياة اليومية، قائلاً: "نتطلع إلى إدخال الإسمنت والبدء الفعلي بعمليات الترميم وصولاً إلى تلبية الاحتياجات البسيطة للناس، لا يمكن أن تستمر الحياة بصورة طبيعية دون وجود الإسمنت".

أما عامل البلاط صلاح عاشور، الذي فقَد مصدر رزقه بالكامل مع توقف أعمال البناء والترميم، يقول: "مهنتي تعتمد بشكل كامل على وجود الإسمنت ومع انعدامه توقفت أعمالنا وأصبحنا بلا دخل ونعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة جداً". ويضيف لـ"العربي الجديد": "عودة الإسمنت تعني عودة الحياة لعشرات المهن وليس فقط لمهنة البلاط، هناك عدد كبير من الحرفيين يعتمدون عليه بشكل مباشر وبدونه لا يمكن الاستمرار في العمل أو إعالة أسرهم".

ويضطر عاشور اليوم إلى تنفيذ أعمال تبليط مؤقتة داخل الخيام أو المنازل التي ترمم بالطين، لكنه يوضح أن النتائج غالباً لا تكون ناجحة. ويقول: "نحاول العمل بالطين بدل الإسمنت، لكننا نواجه صعوبات كبيرة وكثيراً ما تفشل عملية التبليط بسبب ضعف التماسك وتأثير الرطوبة والمياه".

التعافي المؤجل في غزة

يرى الخبير في شؤون الإعمار، المهندس محمد العسكري، أن النقاش الدائر حول بدائل الإسمنت يجب أن يكون أكثر واقعية، قائلاً: "سمعنا خلال الأيام الماضية مقولة مفادها أن التعافي لا يبدأ من الإسمنت إلا أن هذه العبارة تتجاهل حقيقة أساسية، فهناك فرق واضح بين إجراءات الصمود المؤقتة وبين التعافي الحقيقي والمستدام".

اقتصاد عربي أزمة زيوت المحركات تضرب نقل وطاقة غزة

ويضيف العسكري لـ"العربي الجديد": "إنتاج البدائل واستبدال الخيام بحلول مؤقتة أخرى مصنوعة من الخشب أو غيرها من المواد قد يكون ضرورة فرضتها الظروف، لكنه لا يمثل تعافياً حقيقياً ولا يحقق الاستدامة، كما أنه يستهلك موارد كبيرة بتكاليف مرتفعة على حساب أولويات أخرى دون أن يوفر حلولاً دائمة تحفظ كرامة الإنسان وتعيد الحياة الطبيعية".

ويؤكد أن الإسمنت أصبح اليوم ضرورة إنسانية قبل أن يكون مادة بناء "بعد تدمير أكثر من 85% من غزة، لم يعد الإسمنت مجرد مادة للبناء وإنما أصبح حجر الزاوية لأي عملية تعافٍ حقيقي وإعادة إعمار".

ويشير إلى أن استمرار منع دخول الإسمنت يعني عملياً تعطيل إعادة بناء وترميم المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية وإبقاء ملايين الفلسطينيين رهائن للمعاناة، لافتاً إلى أن مادة الإسمنت وحدها تسهم في تشغيل أكثر من خمسين حرفة ومهنة.

ويشدد أن التعافي الحقيقي يبدأ عندما تصبح إعادة البناء ممكنة، "ولهذا يجب أن يكون شعار المرحلة: الإسمنت أولاً... أدخلوه، فهو حجر الزاوية للتعافي وإعادة الحياة إلى غزة".