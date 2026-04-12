- يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الأمن الغذائي بسبب سياسة "هندسة التجويع" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم التحكم في تدفق السلع الأساسية مثل الدقيق، مما يهدد حياة 2.4 مليون إنسان. - شهدت الأشهر الأخيرة تراجعاً خطيراً في إنتاج الخبز نتيجة نقص الدقيق، حيث لم تتجاوز الكميات المسموح بدخولها 38% من الاحتياجات، مع تقليص الدعم الدولي، مما أدى إلى فجوة يومية حادة في تلبية الاحتياجات. - يطالب المكتب الإعلامي الحكومي بتحرك دولي عاجل لوقف هذه السياسة، وفتح المعابر بشكل كامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لإنقاذ السكان من خطر المجاعة.

جدد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، تأكيد أنّ القطاع يتعرض لعملية "هندسة تجويع" ممنهجة ومتعمدة ومتصاعدة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال التحكم الكامل في تدفق السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي لأكثر من 2.4 مليون إنسان في القطاع.

ولفت المكتب في بيان إلى أنّ الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً خطيراً في إنتاج الخبز نتيجة نقص الدقيق، في ظل تضييق شديد على إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية، حيث لم تتجاوز الكميات التي سُمح بدخولها في أفضل الأحوال 38% فقط من إجمالي ما كان يدخل قبل حرب الإبادة الجماعية، رغم ما تم الاتفاق عليه ضمن البروتوكول الإنساني بالسماح بدخول 600 شاحنة يومياً، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال مطلقاً. وذكر أنّ المطبخ المركزي العالمي أوقف دعمه للدقيق بشكل كامل، بعد أن كان يوفر ما بين 20 إلى 30 طناً يومياً، وقام برنامج الغذاء العالمي بتقليص كميات الدقيق من 300 طن إلى 200 طن يومياً، كما أوقفت مؤسسات أخرى متعددة برامج دعم الخبز والدقيق، ما فاقم من حدة الأزمة في القطاع.

وأشار المكتب إلى أنّ الاحتياج اليومي لقطاع غزة من الدقيق يبلغ نحو 450 طناً، في حين لا يتوفر حالياً سوى قرابة 200 طن فقط، ما يخلق فجوة يومية حادة، كما يعمل حالياً نحو 30 مخبزاً تنتج ما يقارب 133 ألف ربطة خبز يومياً، منها 48 ألف ربطة توزع مجاناً، و85 ألف ربطة تباع بسعر مدعوم عبر 142 نقطة بيع معتمدة، ورغم ذلك، لا تغطي هذه الكميات الاحتياج الفعلي للسكان، خاصة في ظل تقليص الدعم الدولي. وحذّر من مخاطر حقيقية لتوقف ما تبقى من الدعم الإنساني، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار منظومة الخبز بشكل كامل، ويعزز من سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة.

وكذلك أكّد أنّ استمرار هذه السياسة يشكل جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، ويستوجب تحركاً عاجلاً وجاداً لوقفها، وإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان من خطر المجاعة، وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمساءلة الدولية. وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، والوسطاء، والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بـممارسة ضغط فعلي وفوري على الاحتلال، وإلزامه بتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال القمح والدقيق من دون قيود، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفق الاحتياجات الفعلية للسكان.