غرينلاند تُشدد فحص الاستثمارات الأجنبية

- في عام 2025، شهدت نوك، عاصمة غرينلاند، اهتماماً متزايداً من المشترين الأميركيين بالعقارات، مما دفع المشرّعين إلى فرض قيود على المشتريات الأجنبية لحماية السكان المحليين من سوق الإسكان الضيق. - قدمت غرينلاند مشروع قانون لفحص الاستثمارات الأجنبية لحماية أمن الجزيرة، مع التركيز على إلزام المستثمرين بالإفصاح عن مصادر أموالهم ومنح السلطات صلاحية رفض الصفقات المثيرة للقلق. - تسعى غرينلاند لتنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، مع الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وسط الاهتمام الدولي بموقعها الاستراتيجي.

دفعت موجة اهتمام بشراء العقارات من قبل مشترين أميركيين في نوك، مطلع العام الماضي، المشرّعين إلى الإسراع في فرض قيود على المشتريات الأجنبية، كذلك غيّرت تركيز قانون فحص الاستثمارات الأجنبية المرتقب في غرينلاند، بحسب مشرّعين وأشخاص مطلعين على الأمر. وفي يناير/ كانون الثاني 2025، بالتزامن تقريباً مع تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحركاته لفرض سيطرة أكبر على غرينلاند، بدأت مكاتب المحاماة وشركات العقارات في العاصمة تتلقى استفسارات متعددة من مشترين أميركيين، وفق ستة أشخاص مطلعين على المسألة. وحتى ذلك الحين، لم يُظهر الأجانب اهتماماً يُذكر بالعقارات في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة. وقال محامٍ مقيم في نوك، طلب عدم الكشف عن هويته: "الأكثر اندفاعاً أرادوا شراء كل ما هو متاح في السوق".

موازنة احتياجات الاقتصاد مع السياسة

ترك اهتمام ترامب بالجزيرة الواقعة في القطب الشمالي مشرّعيها أمام معضلة، إذ يسعون للموازنة بين الحاجة إلى جذب رؤوس أموال لإنعاش اقتصادها الراكد، والرغبة في إبعاد مستثمرين يُشتبه في احتمال حملهم دوافع سياسية خفية. ولم يتضح من هم المستثمرون أو ما إذا كانوا مرتبطين بمساعي ترامب بشأن غرينلاند، التي تُعد جزءاً شبه مستقل من مملكة الدنمارك. لكن الاهتمام المفاجئ أثار قلق المشرّعين، الذين خشوا أن يدفع المشترون من الخارج السكان إلى الخروج من سوق الإسكان الضيق أصلاً في نوك، بحسب ثلاثة من المصادر. وبحلول فبراير/ شباط 2025، شددت حكومة غرينلاند الضوابط على مشتريات العقارات الأجنبية. وأثار القلق بشأن الإسكان دفعة أوسع لمنح السلطات أدوات لفحص الجهات الكامنة وراء رؤوس الأموال الوافدة.

مشروع القانون قُدّم في أكتوبر

مشروع قانون فحص الاستثمارات الأجنبية، الذي استغرق العمل عليه فترة طويلة، وقُدّم رسمياً إلى البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول، كان يُنظر إليه في البداية جزئياً على أنه إجراء وقائي ضد أي استثمارات صينية غير مرغوب فيها. غير أن ثلاثة من المصادر أشاروا إلى أن التركيز تغيّر بعد تجدد طموحات ترامب تجاه غرينلاند. وقال عضو البرلمان أكّالو يريمياسن من حزب أتاسوت، وهو جزء من الائتلاف الحاكم: "نحن مهتمون جداً بالعمل مع مستثمرين أميركيين، لكن ليس بطريقة يحاولون فيها دفع أهداف سياسية معينة".

وسعت غرينلاند منذ فترة طويلة لتنويع اقتصادها، خصوصاً عبر استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين. غير أن محدودية البنية التحتية، بما في ذلك غياب الطرق التي تربط بين بلدات الإقليم البالغ عددها 72 بلدة، إلى جانب الظروف المناخية القاسية ونقص اليد العاملة، أعاقت جذب رؤوس أموال أجنبية كبيرة. وخصصت الدنمارك أموالاً إضافية للبنية التحتية ومبادرات تنموية أخرى، كما اقترح الاتحاد الأوروبي أكثر من مضاعفة تمويله. ومع ذلك، لا يزال اقتصاد الجزيرة راكداً، مع نمو لا يتجاوز 0.2% في عام 2025 وعجز كبير في المالية العامة.

وبعد مناقشته لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، من المقرر أن يُناقش مشروع القانون مجدداً في إبريل/ نيسان، ومن المتوقع إقراره في الشهر نفسه. وينص المشروع على إلزام المستثمرين الأجانب بالإفصاح عن مصدر أموالهم، ويمنح السلطات صلاحية رفض الصفقات إذا أثارت الانتماءات أو النيات السياسية للمستثمرين مخاوف. وأضاف يريمياسن: "إذا كان أحدهم يعمل لدى ترامب، فسنعرف ذلك من خلال قانون الفحص هذا. الأمر يتعلق بأمننا".

ولا يستهدف مشروع القانون دولاً بعينها، لكنه يدعو إلى التعاون مع الحلفاء، ما يشير إلى أن المستثمرين الأميركيين والأوروبيين قد يواجهون تدقيقاً أقل مقارنة بنظرائهم الصينيين. ومع ذلك، يمنح غرينلاند سلطة مراجعة الاستثمارات الأجنبية التي تُعتبر تهديداً للأمن. وجاء في نص التشريع: "الغرض من القانون منع الاستثمارات الأجنبية من تشكيل تهديد لأمن غرينلاند أو للنظام العام". ويهدف أيضاً إلى تعزيز أمن غرينلاند وحلفائها، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وبموجب المشروع، ستخضع الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة البيانات المصنفة، والمواد الخام والتعدين، والطاقة الكهرومائية، والشركات المملوكة للدولة، لفحص إلزامي. ويقتصر نطاق التشريع على المجالات الخاضعة لولاية غرينلاند، ولا يمتد إلى الأنشطة العسكرية الأميركية في الجزيرة، التي تبقى تحت سيطرة الدنمارك. وقالت الصين إنها لا تعتزم التنافس على النفوذ في غرينلاند.

الجزيرة لا تزال ترحب برأس المال الأميركي

في الشهر الماضي، أعلن درو هورن، وهو مساعد رفيع سابق في إدارة ترامب الأولى، خططاً لإنشاء مركز بيانات بمليارات الدولارات في غرينلاند، وهو مشروع يرى بعض المشرّعين أنه يؤكد الحاجة إلى قواعد فحص أوضح. وقالت حكومة غرينلاند إنها لم تتلق أي طلبات أو استفسارات رسمية تتعلق بالمقترح. وأكد هورن، الذي يقود حالياً شركة استثمار واستشارات، لرويترز، أن المشروع لا يحمل أي روابط سياسية، ولا يشعر بأي قلق بشأن استيفاء متطلبات الفحص.

وقال أحد أعضاء البرلمان، طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لحساسية الموضوع: "غرينلاند تريد رأس المال الأميركي، لكننا نخشى دوافع سياسية خفية وراء بعض المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص". ولا تزال المفاوضات بين غرينلاند والولايات المتحدة بشأن الوصول والوجود في الجزيرة مستمرة، فيما يواصل ترامب الإصرار على وصول كامل إلى الجزيرة.

وقالت وزيرة الأعمال ناجة ناثانيلسن إن قانون فحص الاستثمارات الأجنبية لم يُصغ رداً على الاهتمام الأميركي، وإنها لا تزال ترحب بالاستثمار الأميركي. وأضافت: "لكن إذا انهارت المفاوضات بين الولايات المتحدة وغرينلاند، فسنحتاج بالطبع إلى إعادة تقييم موقفنا. لكننا لسنا هناك بعد". وأكدت وزارة الإسكان في غرينلاند أن قيود العقارات التي فُرضت العام الماضي "كانت إجراءً احترازياً غير مرتبط ببيانات محددة، بل يهدف إلى الحفاظ على السيطرة على توافر المساكن في نوك".

وتعكس الخطوة التشريعية في غرينلاند محاولة واضحة لإحكام السيطرة على تدفقات رأس المال الأجنبي في لحظة سياسية حساسة، حيث يتقاطع البعد الاقتصادي مع اعتبارات السيادة والأمن. فبينما تسعى الجزيرة لكسر حالة الركود وتنويع اقتصادها عبر استقطاب استثمارات نوعية، فإنها تحاول في الوقت ذاته تجنّب تحوّل الانفتاح الاقتصادي إلى مدخل لتأثيرات سياسية غير مرغوب فيها. ويبقى نجاح القانون المرتقب مرهوناً بقدرته على تحقيق هذا التوازن الدقيق: طمأنة المستثمرين الجادين وتوفير بيئة شفافة وجاذبة، من دون التفريط بالأمن القومي أو الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً في ظل استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة وتزايد الاهتمام الدولي بالجزيرة وموقعها الاستراتيجي.

(رويترز، العربي الجديد)