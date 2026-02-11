غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون التجاري مع روسيا

- تعزيز الشراكات الاقتصادية: بحثت غرفة قطر مع وفد روسي سبل تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة، حيث تعمل 58 شركة روسية في السوق القطرية، وتستثمر قطر في روسيا بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار. - فرص استثمارية واعدة: استعرض الوفد الروسي إمكانات منطقة نوفغورود، مشيداً بدور غرفة قطر في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، ودعا رجال الأعمال القطريين لزيارة المنطقة لاستكشاف الفرص الاستثمارية. - اتفاقيات استراتيجية: ترتبط قطر وروسيا بعلاقات استراتيجية شهدت توقيع نحو 60 اتفاقية في مجالات متعددة، وتشكّل اللجنة القطرية - الروسية المشتركة ركيزة أساسية في تطوير العلاقات الاقتصادية.

بحثت غرفة قطر مع وفد تجاري روسي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة بوصفها محاور رئيسية للتعاون المشترك. واستعرض النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري مع الوفد الروسي برئاسة نائب محافظ منطقة نوفغورود يفغيني بوغدانوف، خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء في مقر الغرفة بالدوحة، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وسبل تطويرها، إلى جانب مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين.

وأكد رئيس غرفة قطر وجود 58 شركة روسية تعمل في السوق القطرية، مشيراً إلى نمو الاستثمارات القطرية في روسيا عبر قطاعات متنوعة، وشدّد على استعداد الغرفة لدعم الشركات الروسية في استكشاف فرص الشراكة، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة المتقدمة واللوجستيات والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والبنية التحتية، بما ينسجم مع استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة قطر.

من جانبه، استعرض الوفد الروسي مع غرفة قطر الإمكانات الاستراتيجية لمنطقة نوفغورود، التي تقع بين موسكو وسانت بطرسبرغ، وما تشهده من تطور في الصناعات المعدنية، وصناعة السيارات، ومعدات النفط والغاز، والصناعات الغذائية والتكنولوجية. وأشاد بوغدانوف بدور غرفة قطر ومجلس الأعمال القطري - الروسي في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى زيارة المنطقة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وعقد لقاءات مباشرة مع الشركات الروسية.

وترتبط قطر وروسيا بعلاقات استراتيجية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقد الأخير، تُوّجت بتوقيع نحو 60 اتفاقية شملت مجالات متعددة، أبرزها الطاقة والتجارة وتجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات. وتُعد الاستثمارات القطرية في روسيا الأكبر خليجياً، إذ تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار، وتتركز في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، مع إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة في مجالات الغاز والصناعة. في المقابل، تستفيد روسيا من المناطق الحرة في قطر لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج.

وتشكّل اللجنة القطرية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي عقدت دورتها الخامسة في الدوحة خلال مارس/آذار 2025، ركيزة أساسية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وفي إبريل/نيسان الماضي، وقّع جهاز قطر للاستثمار مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة ملياري دولار، تركز على الاستثمار في التكنولوجيا والرعاية الصحية والمعادن وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.