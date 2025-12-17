غرفة قطر تبحث التعاون التجاري مع محافظة حلب

- تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري: عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعًا مع وفد سوري من حلب لبحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية في ظل جهود إعادة الإعمار في سورية. - فرص استثمارية في حلب: دعا المسؤولون السوريون رجال الأعمال القطريين للاطلاع على الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاع الإسمنت، مع إنشاء 1400 مصنع جديد منذ ديسمبر 2024، مما يعكس عودة النشاط الصناعي. - تسهيلات وقوانين جديدة: يتيح قانون الاستثمار الجديد في سورية للمستثمر الأجنبي تملك المشروعات بنسبة 100% مع تسهيلات مثل حرية تنقل الأموال، مما يعزز الشراكات مع المستثمرين الأجانب.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الأربعاء، مع وفد سوري يمثل محافظة حلب سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، والفرص المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين للدخول في مشروعات مشتركة داخل المدينة.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر غرفة قطر، مناقشة إمكانية تنظيم لقاء أعمال مشترك أو ورشة عمل تضم مسؤولين من مختلف القطاعات الاقتصادية في حلب إلى جانب ممثلي الشركات القطرية، بهدف عرض الفرص الاستثمارية في المحافظة بشكل تفصيلي وبحث صيغ مشاركة القطاع الخاص القطري فيها.

وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر، محمد بن أحمد طوار الكواري، خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين القطري والسوري، مشيراً إلى اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية عموماً وفي حلب على وجه الخصوص، في ظل ما تشهده البلاد من جهود واسعة لإعادة الإعمار.

وأوضح الكواري أن حلب تُعد العاصمة الصناعية والاقتصادية لسورية، ما يجعلها وجهة مهمة للمستثمرين القطريين، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، لافتاً إلى وجود رغبة حقيقية لدى رجال الأعمال القطريين في الاستثمار في السوق السورية متى توافرت الرؤية الواضحة والبيئة المناسبة.

من جانبه، دعا ممثل رئاسة الجمهورية في حلب ونائب محافظ حلب، عبد الرحمن سلامة، رجال الأعمال القطريين إلى الاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، مبيناً أن هذه الفرص تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار سلامة إلى أن قطاع الإسمنت في حلب يعاني تهالكاً كبيراً ويحتاج إلى إعادة بناء شاملة، ما يفتح الباب أمام استثمارات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى أن حلب هي المحافظة الأكبر بعد دمشق وريفها، وتُعد قلب الصناعة السورية، حيث تم منذ "التحرير" في ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى الآن إنشاء نحو 1400 مصنع جديد، في مؤشر على عودة تدريجية للنشاط الصناعي.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، محمد بن أحمد العبيدلي، على أهمية وجود خريطة استثمارية واضحة لمحافظة حلب، تتضمن القطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة ومزايا الاستثمار في كل قطاع، بما يسهّل على المستثمر القطري اتخاذ القرار. وأكد العبيدلي أن سورية تمتلك عمالة فنية ماهرة وكفاءات بشرية متميزة في مختلف المجالات، وهو ما يمثل عنصر جذب للمستثمرين، مشيراً إلى حرص الجانب القطري على الاستثمار في سورية بوجه عام، وفي حلب بشكل خاص، متى توافرت المعطيات والآليات التي تضمن استدامة المشروعات.

من جهته، أوضح منسق الاستثمار في محافظة حلب، حازم لطفي، أن قانون الاستثمار الجديد في سورية يتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشروعات بنسبة 100%، مع حزمة واسعة من التسهيلات. وبيّن أن هذه التسهيلات تشمل حرية تنقل الأموال، وإدخال العمالة الفنية، وتيسيرات في القطاعات الزراعية والصناعية، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة حلب للاطلاع ميدانياً على الفرص الاستثمارية المتوافرة، وبناء شراكات طويلة الأمد مع نظرائهم السوريين.

وقدم مدير التعاون الدولي بوزارة الخارجية السورية، محمود الشحادي، لمحة عن مدينة حلب، مبيناً أن عدد سكان محافظة حلب يزيد على 7.5 ملايين نسمة، ما يجعلها سوقاً كبيرة تحتاج إلى مشاريع متنوعة في إطار إعادة الإعمار، وهو ما يخلق فرصاً استثمارية واسعة تبحث عن مستثمرين قادرين على التحرك بسرعة. وكشف الشحادي عن إطلاق حملة في المحافظة ابتداءً من يوم غد الخميس (18 ديسمبر) لتمويل المشروعات من السوريين أنفسهم، في خطوة تهدف إلى تحفيز رأس المال المحلي وخلق شراكات يمكن أن ينضم إليها المستثمر الأجنبي، ومنه المستثمر القطري.

يشار إلى أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، دخلت العلاقات الاقتصادية بين قطر وسورية مرحلة ازدهار غير مسبوق، مع استثمارات ومساعدات قطرية تجاوزت 10 مليارات دولار خلال أقل من عام، تركزت بالأساس في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.

وتُعد صفقة دعم قطاع الكهرباء بقيمة سبعة مليارات دولار، التي يقودها تحالف دولي تتقدمه شركة "أورباكون القابضة" القطرية، أكبر استثمار أجنبي في سورية حتى الآن، وتهدف إلى إنشاء محطات جديدة بقدرة خمسة آلاف ميغاواط.