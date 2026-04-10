غذاء مصر في خطر... هدنة هشّة لا تُنقذ الأسواق المأزومة

- تواجه مصر أزمة غذائية حادة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أثر على سلاسل الإمداد ورفع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر. - تتأثر الأسواق العالمية بعوامل تتجاوز العرض والطلب التقليدي، حيث تلعب "علاوة أخطار الحرب" دوراً في تقلبات الأسعار، مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي والاستيراد في مصر. - تحاول الحكومة المصرية تعزيز المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي، لكن الخبراء يرون ضرورة إصلاحات هيكلية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تواجه مصر أزمة حادة في أمنها الغذائي منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران رغم الهدنة الهشة، والتي تسببت في اضطراب جيوسياسي بدول الشرق الأوسط وسلاسل الإمداد إلى أسواق الطاقة والشحن والسلع حول العالم. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على القطاع الزراعي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التكاليف واعتماده الكبير على الواردات، وفجّر موجة غلاء جديدة قد تكون الأوسع منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وفق خبراء اقتصاد ومؤشرات صادرة عن مؤسّسات دولية وتصريحات مسؤولين مصريين، فإنّ تداخل صدمات الطاقة والتجارة وسعر الصرف أوجد ما يشبه "عاصفة" تضرب سلاسل الغذاء من الإنتاج إلى الاستهلاك، مع محدودية قدرة السوق المحلية على امتصاصها.

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "فاو" لأسعار الغذاء إلى 128.5 نقطة في مارس/ آذار 2026، بزيادة 2.4% على أساس شهري، في ثاني ارتفاع متتالٍ خلال العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت والسكر، في ظل قفزة أسعار الطاقة عالمياً نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في منطقة الخليج.

وسجلت أسعار القمح زيادة بنسبة 4.3%، والزيوت النباتية 5.1%، فيما قفز السكر بنسبة 7.2%، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات وتحول جزء من الإنتاج في بعض الدول المنتجة للحبوب والزيوت إلى الوقود الحيوي مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يعتبره اقتصاديون مصدر خطر على مصر، التي تعتمد على استيراد 60% من احتياجاتها من القمح و90% من الزيوت، بينما تصل احتياجاتها من الحبوب ومستلزمات الإنتاج السلعي والغذائي نحو 70% سنوياً.

يرصد محللون أن الأسواق لم تعد تتحرك وفق أساسيات العرض والطلب فحسب، بل وفق "علاوة أخطار الحرب"، خاصة مع تهديد العمليات العسكرية لممرات حيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، ما يضيف سلسلة جديدة من التقلبات على أسعار الغذاء عالمياً.

في مصر، تتحول هذه الصدمات إلى ضغوط مضاعفة بفعل عوامل خارجية جعلت أوكرانيا تضغط على مصر لمنعها الأسبوع الماضي من شراء القمح من الأسواق الروسية دون التأكد من أن تلك المنتجات غير مزروعة في أراضيها المحتلة من روسيا، التي تورد لمصر 8 ملايين طن سنوياً وتعتمد نظام الدفع الآجل لمدة تصل إلى 9 أشهر، وأخرى داخلية، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الجنيه بنسبة 15%، مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي والاستيراد في آن واحد.

ارتفعت تكلفة الكهرباء المستخدمة في الري بنسبة 32.5%، بينما تجاوزت أسعار النفط 114 دولاراً للبرميل، ما انعكس مباشرة على أسعار الأسمدة التي ارتفعت بنسبة 25% والنقل 20% في مارس/ آذار الماضي، ومرشحة للارتفاع بنفس المعدلات في إبريل الجاري في حالة استمرار الحرب حتى نهاية الشهر.

غلاء الأسمدة والشحن

قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، لـ"العربي الجديد" إنّ القطاع الزراعي "مقبل على مرحلة صعبة"، مشيراً إلى أنّ أسعار الأسمدة مرشحة للوصول إلى 28 ألف جنيه للطن خلال الأيام المقبلة، في ظل تباطؤ التداول بين المنتجين والموزعين واحتفاظ التجار بالمخزون توقعاً لمزيد من الارتفاعات، وأضاف أن شريحة واسعة من المزارعين تقع خارج منظومة الدعم، وتواجه تكلفة الشراء من السوق الحرة مباشرة، ما يضاعف الضغوط على الإنتاج.

في سياق متصل، تتفاقم الأزمة مع اضطراب الشحن وارتفاع تكاليفه، ما يضغط على تصدير المحاصيل سريعة التلف ويهدّد بخسائر مباشرة للمزارعين، الذين دفعوا بضخ الإنتاج في السوق المحلية، فأدى ذلك إلى انهيار أسعار الفراولة والحمضيات والبصل والثوم وغيرها، التي وفّرت نحو 6.5 مليارات دولار قيمة صادرات زراعية عام 2025، وأظهر السوق مؤشرات على تعثر بيع محاصيل بسعر التكلفة نتيجة ارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج وتعطل سلاسل التوزيع والإمداد بالخارج.

أكثر عرضة للصدمات الخارجية

قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، متى بشاي، إنّ السوق يواجه "معادلة غير قابلة للاستمرار" بين محاولة خفض الأسعار للمستهلك وارتفاع تكاليف الاستيراد، التي تشمل الشحن وسعر الصرف والخدمات اللوجستية، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أنّ هذه التطورات تأتي في وقت تعتمد فيه مصر كثيراً على استيراد الغذاء، خاصة القمح والزيوت، ما يجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

وحذر السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية، محمد سعده، من أنّ الحرب دفعت الاقتصاد العالمي إلى موجة تضخمية جديدة، تنعكس سريعاً على السوق المصرية عبر أسعار الغذاء والطاقة، وأضاف أن أي اضطراب في ممرات التجارة أو الطاقة يترجم فوراً إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ومن ثم أسعار السلع.

في مواجهة هذه الضغوط، يؤكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن لدى السلطات مخزوناً استراتيجياً من السلع يكفي من 3 إلى 6 أشهر، مع بعض السلع التي تقترب من عام، مبيناً أن الدولة تستهدف في موسم جني المحاصيل الممتد بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2026 توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، ضمن مساعي تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشمل الإجراءات الحكومية تشديد الرقابة على توزيع الأسمدة، وزيادة نقاط استلام المحاصيل، وتقديم حوافز للمزارعين لزيادة التوريد.

يرى خبراء أنّ هذه الإجراءات "تدير الأزمة" أكثر مما تعالج جذورها، مؤكدين أن سوق الأسمدة يواجه إحدى أكثر نقاط الضعف حساسية، مع تصاعد التوتر بين التصدير والسوق المحلية لاعتماده على الغاز الذي تراجع إنتاجه محلياً وشح في الأسواق الدولية وارتباطه بسعر الدولار الذي يرتفع أمام الجنيه والعملات الرئيسية.

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، إنّ الأسعار العالمية المرتفعة تعزز جاذبية التصدير، إذ تتراوح بين 575 و650 دولاراً للطن، بما يضع ضغوطاً على توافر المنتج محلياً، الذي يستهلك نحو ثلث إنتاج مصانع الأسمدة فقط، مبيناً أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، المكون الرئيسي في الإنتاج، يزيد من تعقيد المشهد برفع تكلفة الزراعة إلى مستويات غير مسبوقة.

في مقابلة مع "العربي الجديد"، تؤكد خبيرة اللوجستيات الأكاديمية نادية المرشدي أن الأزمة الحالية لا تعكس صدمة خارجية فحسب، بل تكشف عن خلل هيكلي في نموذج الزراعة، وقالت: "جزء من الاستثمارات الزراعية يوجّه للإنتاج من أجل التصدير دون تحقيق قيمة مضافة محلية أو دعم السوق الداخلي، ما يضعف الأمن الغذائي، مشددة على أن مصر تستورد نحو 96% من احتياجاتها من الزيوت، وهو ما يعكس فجوة استراتيجية تتجاوز الأزمة الحالية".

تقول الخبيرة الاقتصادية إنّ ما تواجهه مصر حالياً يتجاوز أزمة دورية، ليصبح اختباراً لقدرتها على تأمين الغذاء في بيئة عالمية شديدة التقلب.

وتخلص المرشدي إلى أنّ الحرب لم ترفع الأسعار فحسب، بل كشفت هشاشة منظومة الغذاء، ووضعت الأمن الغذائي المصري أمام لحظة حاسمة تستدعي مواجهتها بعمليات إصلاح هيكلي للاقتصاد، تعتمد على تعميق الإنتاج المحلي الموجه للتصدير وليس لمواجهة أزمات متكرّرة تزيد من اعتماد الدولة على الاستيراد والاقتراض لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة.