- تتزايد التحذيرات في لبنان من استغلال المواطنين في سوق الغاز، حيث تُباع القوارير بأسعار تفوق السعر الرسمي، مع مخاوف من الاحتكار. دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز إلى الإبلاغ عن التجاوزات. - أشار رئيس اتحاد نقابات العمال في لبنان الشمالي إلى ممارسات تجارية مشبوهة، حيث تُباع حصة الشمال في بيروت لتحقيق أرباح غير مشروعة، محذراً من تأثير الأزمة العالمية على الأسعار. - يؤكد المعنيون ضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والطاقة لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار، محذرين من تأثيرات سلبية على الأسواق والمعيشة.

تتصاعد التحذيرات في لبنان من استغلال المواطنين على صعيد قوارير الغاز، في ظل الحديث عن عمليات احتكار وبيع بأسعار تفوق السعر الرسمي. ومع تصاعد المخاوف من التلاعب بأسعار قوارير الغاز وظهور مؤشرات على احتكار المادة في بعض المناطق، تعود قضية ضبط سوق الغاز في لبنان إلى الواجهة.

في السياق، دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام"، المواطنين إلى التبليغ عن أي جهة أو شخص يقوم ببيع قوارير الغاز في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي المحدد من وزارة الطاقة والمياه.

ورفض زينون أي محاولة لاستغلال المواطنين في هذه الظروف الدقيقة، مناشداً مديرية حماية المستهلك تكثيف دورياتها على شركات تعبئة الغاز والمحلات التجارية، وعدم السماح لأي جهة بالتلاعب بالأسعار أو احتكار المادة أو بيعها خارج الأطر القانونية.

وشدد على ضرورة مراقبة الالتزام الصارم بالسعر الرسمي لقارورة الغاز، وإلزام الجهات المعنية إعلان السعر بشكل واضح والتقيد به، داعياً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتنظيم محاضر ضبط وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، وفرض العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو البيع بسعر غير رسمي.

وأكد أن النقابة ستتابع هذا الملف مع الجهات المختصة. كما طمأن زينون اللبنانيين إلى أن الكميات المتوافرة من الغاز كافية، وأن البواخر تصل تباعاً إلى لبنان، مؤكداً عدم وجود أي خوف من فقدان هذه المادة، ومتمنياً على المواطنين عدم التهافت أو التخزين غير المبرر.

في المقابل، لفت رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، النقيب شادي السيد، إلى ما وصفه بـ"التجاوب الواقعي والمقنع إلى حد بعيد" من وزير الزراعة نزار الهاني مع الصرخة التي أطلقها الاتحاد خلال جولة ميدانية على المؤسسات والمحال التجارية. وقال السيد في بيان إن "الأوضاع مليئة بالوجع والمآسي التي لا تُعد ولا تُحصى، ما يفرض التعاطي مع الأمور بمسؤولية أكبر"، مسجلاً على قطاع النفط والغاز تجاهل ما وصفه بـ"حركة تجارية مشبوهة" من بعض الجهات في القطاع، والتي تعمد إلى احتكار هذه المواد أو حجبها أو تخزينها.

وأشار إلى وجود شركات غاز محلية في طرابلس تقوم، بحسب قوله، ببيع حصة الشمال من الغاز في بيروت بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة في هذه المرحلة. وناشد السيد وزارتي الاقتصاد والطاقة متابعة هذا الملف ومنع الاحتكار والتجارة غير المشروعة، أو نقل كميات الغاز من منطقة إلى أخرى بهدف تحقيق أرباح إضافية قد تصل إلى نحو دولارين على كل قارورة غاز.

وأضاف أن بعض الشركات قد تكون بانتظار ارتفاع أسعار الغاز نتيجة الأزمة العالمية المرتبطة بصعوبة تصدير النفط والغاز القطري، والتحذيرات الأوروبية من احتمال ارتفاع أسعار الغاز عالمياً في ظل الأزمة الراهنة. وختم السيد بالتأكيد أن هذا الملف له تأثير واسع على الأسواق، مشيراً إلى أن تداعياته لا تقتصر على سعر قارورة الغاز فحسب، بل قد تمتد إلى أسعار العديد من السلع الأخرى.

ويؤكد المعنيون أن ضبط سوق الغاز يتطلب تنسيقاً جدياً بين وزارتي الاقتصاد والطاقة والأجهزة الرقابية، لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وضمان توزيع عادل للكميات بين المناطق. كما يشددون على أن أي تقصير في هذا الملف قد يفتح الباب أمام ارتفاع إضافي في الأسعار وانعكاسات سلبية على الأسواق والقدرة المعيشية للمواطنين.