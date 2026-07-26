- أعلنت شركة غازبروم الروسية عن تسجيل مستوى قياسي جديد لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، مما يعكس النمو المستمر في التدفقات الروسية نحو السوق الصينية بعد وصول الخط إلى طاقته التشغيلية القصوى. - تعمل "قوة سيبيريا" بطاقة تتجاوز 100 مليون متر مكعب يومياً، حيث تجاوزت الإمدادات السنوية 31 مليار متر مكعب في 2024، مع خطط لزيادة الطاقة السنوية إلى 44 مليار متر مكعب بحلول 2025. - يعزز الارتفاع المستمر في التدفقات توجه روسيا نحو توسيع صادراتها من الغاز إلى آسيا، مما يوفر للصين مورداً برياً طويل الأجل، مع استمرار المفاوضات بشأن مشروعات إضافية مثل "قوة سيبيريا 2".

أعلنت شركة غازبروم (Gazprom) الروسية تسجيل مستوى قياسي تاريخي جديد لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، في مؤشر إلى استمرار نمو التدفقات الروسية نحو السوق الصينية بعد وصول الخط إلى طاقته التشغيلية القصوى. وقالت الشركة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام" إنّ الرقم القياسي تحقق أمس السبت، موضحة أنه الثالث منذ بداية العام الجاري. ولم تكشف "غازبروم" حجم الكميات التي ضُخت خلال اليوم، لكنها أكدت أن الإمدادات نُفذت بموجب اتفاقية البيع والشراء طويلة الأجل الموقعة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية.

أكثر من 100 مليون متر مكعب يومياً

يعمل خط "قوة سيبيريا" عند طاقة تتجاوز 100 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وكان رئيس "غازبروم" أليكسي ميلر قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الإمدادات عبر الخط بلغت 38.8 مليار متر مكعب خلال ذلك العام، متجاوزة الالتزامات التعاقدية بنحو 800 مليون متر مكعب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية وراء تجاوز الطلبات الصينية اليومية المستويات المحددة في الجدول التعاقدي؟ ما هي التحديات أو الفرص التي قد تواجهها "غازبروم" في سعيها لرفع الطاقة السنوية لإمدادات "قوة سيبيريا" إلى 44 مليار متر مكعب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وسجلت الشركة أول رقم قياسي يومي خلال 2026 في 10 يناير/كانون الثاني، قبل أن تسجل مستويَين جديدَين، كان آخرهما أمس السبت، ما يعني أن الطلبات الصينية اليومية تتجاوز أحياناً المستويات المحددة في الجدول التعاقدي.

وبدأت روسيا ضخ الغاز إلى الصين عبر "قوة سيبيريا" في ديسمبر/كانون الأول 2019. وارتفعت الإمدادات من 4.1 مليارات متر مكعب في 2020 إلى 10.39 مليارات في 2021، ثم 15.4 ملياراً في 2022 و22.73 ملياراً في 2023، قبل أن تتجاوز 31 مليار متر مكعب في 2024.

توسّع مرتقب في الطاقة السنوية

اتفقت "غازبروم" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية في سبتمبر/أيلول 2025 على رفع الطاقة السنوية لإمدادات "قوة سيبيريا" من 38 ملياراً إلى 44 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها ستة مليارات متر مكعب، كما اتفقتا على زيادة إمدادات المسار الشرقي الأقصى من عشرة مليارات إلى 12 مليار متر مكعب سنوياً.

إمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط قوة سيبيريا أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ويعزّز الارتفاع المتواصل في التدفقات توجه روسيا نحو توسيع صادراتها من الغاز إلى آسيا بعد انكماش حضورها في السوق الأوروبية. كما يمنح الصين مورداً برياً طويل الأجل، في وقت تعمل فيه موسكو وبكين على توسيع البنية التحتية للطاقة بينهما، مع استمرار المفاوضات بشأن مشروعات إضافية، من بينها خط "قوة سيبيريا 2".