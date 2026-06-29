عُمان وفرنسا توقعان صفقات بمليارات الدولارات في الطاقة والمياه

- وقّعت سلطنة عُمان وفرنسا اتفاقيات اقتصادية مهمة، منها عقد بقيمة 2.28 مليار دولار مع شركة "سويز" لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، واتفاقيات في قطاع الطاقة تشمل مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية وسد وادي ضيقة. - تم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات متعددة، ضمن جهود باريس لتعميق علاقاتها مع الخليج وسعي عُمان لتنويع اقتصادها وفق رؤية 2040. - اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار بين "سي إم إيه سي جي إم" و"أسياد" لتطوير محطة لوجستية في ميناء صحار، لتعزيز سلاسل التوريد وتحويل الميناء لمسار تجاري بديل.

وقّعت سلطنة عُمان وفرنسا، اليوم الاثنين، حزمة اتفاقيات اقتصادية واستثمارية جديدة خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى باريس، في خطوة تعكس توجهاً مشتركاً لتوسيع الشراكة بين البلدين في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والاستثمار.

صفقة مياه بـ 2.3 مليار دولار

وأبرز هذه الاتفاقيات كان فوز الشركة الفرنسية المتخصصة في إدارة المياه والمخلفات "سويز" (Suez)، بعقد تبلغ قيمته 2.28 مليار دولار، لتشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي في سلطنة عُمان لمدة 15 عاماً. ويُعد العقد هو الأكبر الذي تبرمه المجموعة في منطقة الشرق الأوسط.

ومنحت نماء لخدمات المياه، التابعة للشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، العقد إلى "سويز" بالشراكة مع الشركة الوطنية للتجارة والمركز الوطني للطاقة في عُمان. ويغطي المشروع خدمات المياه والصرف الصحي في مسقط ومحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية، وهي مناطق تخدم نحو 2.3 مليون نسمة.

ويستهدف العقد رفع كفاءة شبكات المياه وتقليص الهدر، إذ تسعى السلطنة إلى خفض معدلات فقد المياه من 34% حالياً إلى 11% بحلول عام 2040، في إطار جهودها لتعزيز أمن المياه وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

قيمة الاتفاقيات الاقتصادية بين عُمان وفرنسا أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وجاء الإعلان عن الصفقة خلال لقاء السلطان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، حيث شهد الجانبان توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين البلدين. وشملت الاتفاقيات قطاعات النقل واللوجستيات والموانئ وترويج الاستثمار والمجال الجوي والفضاء والثقافة والتعليم والمياه.

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اتفاقيات الطاقة

وفي قطاع الطاقة، جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في مرحلتها الأولى، بين نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة "إي دي إف" لحلول الطاقة، وهي الذراع المتخصصة في الطاقة المتجددة، ضمن مجموعة كهرباء فرنسا. بقيمة أربعة مليارات دولار.

كما وُقعت اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركة الفرنسية العاملة في إنتاج وتوزيع الكهرباء "إي دي إف" (EDF). وشملت الاتفاقيات أيضاً شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العُماني والمحطة 11 و"ستيشن إف"، وهي حاضنة فرنسية كبرى للشركات الناشئة في باريس، بهدف تمكين الشركات العُمانية الناشئة من دخول الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسّع فيها.

وتأتي هذه الاتفاقيات في وقت تسعى فيه باريس إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة وأمن المياه، بينما تمضي سلطنة عُمان في تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات النوعية، ضمن قطاعات استراتيجية مرتبطة برؤية عُمان 2040.

اتفاق لوجستي بقيمة 400 مليون دولار

ووقّعت شركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM)، ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، اتفاقية إطارية مع مجموعة "أسياد" العُمانية لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لوجستية متعددة الأغراض في ميناء صحار، بقيمة 400 مليون دولار.

ونقل بيان مشترك عن رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"سي إم إيه سي جي إم"، قوله إن "المشروع سيدعم الوصول البري الموثوق إلى ممرات تجارية رئيسية، ويعزز مرونة وكفاءة سلاسل التوريد للعملاء".

وتأتي أهمية المشروع في ظل تحوّل ميناء صحار إلى مسار بديل للتجارة في الخليج، بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز خلال الحرب في المنطقة. فقد لجأت "سي إم إيه سي جي إم"، إلى جانب شركات شحن أخرى، إلى خطوط نقل برية تربط وجهات خليجية بموانئ خارج المضيق، لتقليل المخاطر المرتبطة بالممر البحري الحيوي.