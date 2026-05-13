عُمان متنفس تجارة الخليج... اختناق هرمز ينعش ميناءي صحار والدقم

بينما يواجه العالم لحظة اضطراب تاريخية في موازين الطاقة والتجارة، تحولت موانئ سلطنة عُمان المطلة على بحر العرب إلى شريان رئيسي ومستدام لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظلّ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والعمليات العسكرية التي شلت حركة الملاحة التقليدية، ما سلط الضوء على الدور المستقبلي لموانئ السلطنة في التجارة الخليجية.

فمع دخول أزمة مضيق هرمز مرحلة حرجة لم تعد موانئ الدقم وصلالة مجرد مرافق لوجستية بديلة، بل باتت تمثل "الرئة الاستراتيجية" التي تتنفس من خلالها الأسواق الخليجية التي تعتمد بنسبة تزيد على 80% على الواردات الغذائية، خاصّة أنّ دول المنطقة تواجه حالياً تحديات غير مسبوقة تتعلق بارتفاع تكاليف الشحن وأقساط تأمين مخاطر الحرب التي بلغت مستويات قياسية، ما دفع صانعي القرار إلى إعادة هندسة مسارات التجارة كلياً بعيداً عن نقاط الاختناق المائية، والاعتماد على العمق العُماني المرتبط بالمحيط الهندي، وفقاً محللين.

حذر رغم مشروع الحرية

رغم إطلاق القيادة المركزية الأميركية في الرابع من مايو/ آيار الجاري "مشروع الحرية" كعملية عسكرية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية وتأمين خروجها عبر ممرات آمنة باستخدام طائرات مسيّرة تحت الماء لكشف الألغام، بهدف خفض "علاوة المخاطر" التي رفعت أسعار النفط إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، إلّا أن كبرى شركات الشحن لا تزال تبدي حذراً شديداً وتفضل المسارات العُمانية كبديل أكثر أماناً، حسب ما أورد تقرير نشرته منصة "ديفينس سكوب DefenseScoop"، المتخصّصة في تكنولوجيا الدفاع والأمن، في 4 مايو الجاري.

فالتطورات الميدانية الأخيرة أثبتت أن الجغرافيا العُمانية هي الضمانة الوحيدة المتبقية لاستقرار سلاسل الإمداد، إذ توفر موانئ السلطنة وصولاً مباشراً إلى الأسواق العالمية دون الحاجة للمرور عبر مضيق هرمز الذي بات تحت تهديد المسيّرات والألغام البحرية. وعليه؛ تشير البيانات اللوجستية الرسمية إلى أنّ ميناء صلالة سجل زيادة هائلة في طلبات تحويل المسار بلغت 800%، بينما شهد ميناء صحار قفزة فلكية بنسبة 1.766% في طلبات تغيير وجهة السفن المحولة من الموانئ المتوقفة داخل الخليج.

استثمارات طويلة الأمد

ويمثل هذا التحول تتويجاً لاستثمارات عُمانية طويلة الأمد، إذ جرى تفعيل "الممرات الخضراء" الجمركية التي تربط هذه الموانئ براً بالإمارات والسعودية، ما يقلص زمن وصول السلع الأساسية إلى بضعة أيام فقط، متجاوزاً بذلك التعطيل الذي أصاب أكثر من 230 ناقلة نفط وغاز لا تزال راسية بانتظار ممرات آمنة، حسب تقدير نشرته منصة "إنرجي نيوز بيت Energy News Beat، المتخصّصة في شؤون الطاقة والأمن القومي، في 4 مايو الجاري.

غير أن التهديد الذي تواجهه دول مجلس التعاون الخليجي لا يقتصر على نقص السلع، بل يمتد إلى الارتفاع الحاد في تكاليف تأمين السلع الأساسية نتيجة انقطاع مسارات الاستيراد التقليدية، إذ أدت الأزمة إلى نشوء "حالة طوارئ في الإمدادات الغذائية" شملت تعطل 70% من الواردات التي كانت تمرّ عبر المضيق، وتسبب هذا الوضع في قفزات سعرية للمستهلكين تراوحت بين 40% و120% لبعض السلع الحيوية، ما أبرز أهمية موانئ عُمان بوصفها حلاً مستداماً لمواجهة التضخم الغذائي، إذ يجري تفريغ الشحنات الضخمة في الدقم وصلالة بعيداً عن منطقة الصراع، ثم نقلها عبر أساطيل برية تعبر الحدود وفق إجراءات جمركية موحدة، وهو ما خفف من حدة الأزمة في الأسواق التي كانت تواجه خطر استنفاد مخزوناتها الاستراتيجية في غضون أشهر قليلة، حسب ما أورد تقرير نشرته "عُمان أوبزرفر" في 18 مارس/ آذار الماضي.

الرئة الاستراتيجية

في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، خلفان الطوقي، لـ"العربي الجديد"، أن موانئ الدقم وصحار وصلالة في سلطنة عُمان باتت الرئة الاستراتيجية للخليج، خاصة في مجال إمدادات الغذاء والأمن الغذائي، إذ زادت طاقتها الاستيعابية بنسبة هائلة تصل إلى 1500% مع تداعيات الحرب، ما يستدعي استثمارات مشتركة لا تقتصر على الجانب العُماني بل تمتد لتشمل المصلحة الخليجية العامة.

ويمثل انضمام العراق إلى دائرة الاستثمارات في هذه الموانئ خطوة استراتيجية تعزّز مكانة المنطقة بوابةً رئيسيةً نحو أسواق أفريقيا وآسيا، حسب الطوقي، واصفاً ذلك بأنه توجه بعيد المدى يخدم مصالح جميع الأطراف، ويبرز الأهمية الجغرافية لسلطنة عُمان التي أصبحت جلية أكثر من أي وقت مضى بعد الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز.

ويشير الطوقي، في هذا الصدد، إلى أنّ تعزيز الأمن الغذائي الخليجي يتطلب تكاملاً فعلياً يرتكز على إنشاء المنظومة الخليجية للسكك الحديدية التي يجري العمل عليها حالياً، بالإضافة إلى الاستثمار في شبكات أنابيب النفط والغاز التي تربط دول المجلس بموانئ عُمان، مثل خط غاز يمتد من الكويت والسعودية والإمارات وقطر إلى ميناء الدقم، ما يحقق فوائد اقتصادية ضخمة مقارنة بالخسائر الناتجة عن تعطيل صادرات النفط والغاز عبر المضائق التقليدية.

منظومة سكك حديدية

يخلص الطوقي إلى أن وجود منظومة سكك حديدية متكاملة مسبقاً من شأنه أن يمنح دول الخليج قوة إنتاجية وتجارية كبيرة، تسمح بتبادل السلع داخلياً وإعادة التصدير إلى الأسواق العالمية بكفاءة أعلى، مشدداً على ضرورة التكامل الإقليمي ووضع أخطار إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب في الحسبان عند التخطيط لمستقبل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوتشي ماريتيم" وأحد أبرز خبراء الشحن الدوليين، لارس جينسن، قد وصف ما يحدث في الخليج بأنه "كارثة كبرى" تتجاوز في تأثيرها الأزمات اللوجستية السابقة، حسب ما أورد تحليل نشرته نشرته منصة "سابلاي تشين ديف Supply" Chain Dive"، المتخصصة في شؤون سلاسل الإمداد، في 11 مارس الماضي.

ويرى جينسن أنّ المشكلة الأساسية لا تكمن في إغلاق الممرات المائية فحسب، بل في النقص الحاد في القدرة الاستيعابية للنقل البري البديل الذي لا يمكنه تعويض التدفقات الضخمة لموانئ الخليج الكبرى بالكامل، مؤكداً أن "أزمة الثقة" التي ضربت قطاع الشحن لن تنتهي سريعاً، إذ ستظلّ شركات التأمين تفرض "علاوة مخاطر الحرب" لفترات طويلة.

كما يشير جينسن إلى أنّ الاختناقات اللوجستية ستستمر في موانئ "المنطقة الآمنة" في عُمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حتّى لو انتهت العمليات العسكرية اليوم، وهو ما يعني أن تكاليف المعيشة في الخليج ستظلّ تحت ضغط مرتفع طوال عام 2026.