عُمان: اتفاقيات استثمار بـ520 مليون دولار

- وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان اتفاقيات استثمارية بقيمة تتجاوز 200 مليون ريال عُماني لإنشاء مشروعات جديدة في الدقم وصلالة وخزائن، تشمل قطاعات حيوية مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصلب والأسمنت. - تعكس الاتفاقيات ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية التنافسية في عُمان، حيث شهدت المناطق الاقتصادية نمواً في حجم الاستثمار ليصل إلى 22.4 مليار ريال عُماني بنهاية العام الماضي، مما يعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات. - تضمنت الاتفاقيات إنشاء مصنع لقوالب الصلب بالدقم ومشروع تصنيع المواد الفعّالة للأنود في صلالة، بالإضافة إلى أربع اتفاقيات استثمارية جديدة في خزائن، وتوقيع مذكرة تعاون مع شركة مجان الخليج للاستثمار.

وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، اتفاقيات استثمار لإنشاء مشروعات جديدة في ثلاثة مواقع، وهي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصلالة ومدينة خزائن الاقتصادية، بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (نحو 519.51 مليون دولار). وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اتفاقيات الاستثمار نصت على "إنشاء مشاريع في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من بينها بطاريات السيارات الكهربائية، ومصانع متخصصة في قطاعات الصلب والأسمنت والأنابيب وإنتاج الغراء وتقطيع وتجهيز البلاط، بالإضافة إلى مستودع للأدوية".

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقيات تعكس جهود الهيئة لاستقطاب استثمارات جديدة وتوطين مجموعة من المشروعات النوعية التي تُسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة للصناعات العُمانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وقال رئيس الهيئة قيس بن محمد اليوسف إن هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، التي تُقدَّر تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 200 مليون ريال عُماني، تُعد خطوة مهمة في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي في المحافظات وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياص جاذباً للاستثمارات النوعية.

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 26, 2026

وأضاف للوكالة أن هذه المشاريع تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية التنافسية، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات المرنة والبنية الأساسية الحديثة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في تنفيذ المشاريع الصناعية ذات الأثر الاقتصادي المرتفع. من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة سعيد بن خليفة القريني إن الشراكة مع المستثمرين أحد أبرز العناصر التي تركز عليها الهيئة. وأكد ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، مسجلاً نموًاً بنسبة 6.8% عن مستواه في عام 2024.

وشملت الاتفاقيات الموقعة إنشاء مصنع لقوالب الصلب بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من قبل مجموعة الشايع باستثمارات تصل إلى 41 مليون ريال عماني وبحجم إنتاج يبلغ حوالي 306 آلاف طن متري سنوياً في المرحلة الأولى. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج التجاري في عام 2028 بحجم إنتاج يبلغ 306 آلاف طن خلال السنة الأولى من الإنتاج ليرتفع بحلول عام 2030 إلى 342 ألف طن سنويًاً. كما وُقّعت اتفاقية استثمار لإنشاء مشروع تصنيع المواد الفعّالة للأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة بتكلفة استثمارية تبلغ 35 مليون ريال عُماني، وسيُنفَّذ المشروع من قبل شركة "جي إف سي إل إي في"، إذ يعد المشروع ثاني مشروع للشركة في قطاع السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة.

وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة علي بن محمد تبوك إن المشروع باستثمار يبلغ 90 مليون دولار وعلى مساحة تتجاوز 186 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن إجمالي حجم الاستثمار التراكمي للمشاريع النشطة في المنطقة الحرة بصلالة بلغ نحو 4.5 مليارات ريال عُماني، فيما تستحوذ المشاريع الصناعية على ما يقارب 93% من إجمالي حجم الاستثمارات. كما وقعت مدينة خزائن الاقتصادية أربع اتفاقيات استثمارية جديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 12.8 مليون ريال عماني، ووقعت الهيئة وشركة مجان الخليج للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة تهدف إلى تأطير ثلاث فرص استثمارية يبلغ حجم استثمارها أكثر من 110 ملايين ريال عُماني.

(الدولار = 0.38 ريال عُماني)

(رويترز، العربي الجديد)