عون: جهود لإعادة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات اللبنانية

- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون على ضرورة استعادة الثقة بلبنان وفتح الأسواق العربية، خاصة الخليجية، أمام المنتجات اللبنانية، مشددًا على أن الإصلاح يجب أن يبدأ من الداخل. - دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شارل عربيد، إلى تفعيل المؤسسات الدستورية وعقد اقتصادي - اجتماعي جديد لإعادة صياغة الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. - أعلن مصرف لبنان عن مشاركة حاكمه كريم سعيد في مؤتمر بباريس لمكافحة التمويل غير المشروع، مؤكدًا على تعزيز الشفافية والامتثال لاستعادة مصداقية لبنان دوليًا.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون مواصلة جهوده لإعادة فتح الأسواق العربية، ولا سيما الخليجية، أمام المنتجات اللبنانية، مشدداً على ضرورة استعادة الثقة بلبنان، وعلى أهمية الإصلاح الذي يبدأ من الداخل لا من الخارج. وأعرب عن أمله انتهاء الأزمة الراهنة وما تُسببه من معاناة للبنانيين، خصوصاً أبناء الجنوب، بما يتيح إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة.

وجاءت مواقف عون، اليوم الأربعاء، خلال استقباله في قصر بعبدا أعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد صدور مرسوم تعيينهم. ويعيش لبنان أزمات متراكمة منذ أواخر عام 2019، تفاقمت بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم اتفاقَي وقف إطلاق النار، الأول في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والثاني ليل 16 ـ 17 إبريل/ نيسان الماضي، عقب تجدّد الحرب الموسعة في 2 مارس/ آذار الماضي.

وأثّرت الحرب الإسرائيلية والتطورات الإقليمية في الأمن الغذائي في لبنان، كما أدت إلى ارتفاع كبير بأسعار المنتجات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل تصاعد معدلات الفقر والجوع والبطالة. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذّر، في إبريل/ نيسان الماضي، من أن التصعيد في لبنان يدفع قرابة ربع السكان نحو انعدام أمن غذائي حاد، نتيجة تعطّل طرق التجارة، وارتفاع كلفة الوقود والنقل، وزيادة أسعار الغذاء المرتبطة بالنزاع الإقليمي.

من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شارل عربيد، إن اللبنانيين لا ينتظرون فقط معالجة الأزمة المالية والاقتصادية المستفحلة، بل يتطلعون أيضاً إلى استعادة معنى الدولة، وعدالة الفرص، وكرامة العيش. وأضاف أن الرهان اليوم يتمثل في تفعيل المؤسسات الدستورية باعتباره مدخلاً طبيعياً لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية وبناء الفرص، مشدداً على حاجة لبنان إلى عقد اقتصادي - اجتماعي جديد يعيد صياغة الهوية الوطنية الموحدة، على قاعدة الاستقرار السياسي والأمني، بما ينعكس استقراراً اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً.

وتوجّه عربيد لعون بالقول "نحن اليوم نثمّن الجهود التي تبذلونها لوقف الحرب على لبنان وشعبه، على القواعد التي أرسيتموها وتؤكدونها يومياً في مواقفكم، التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار، ثم الانطلاق أبعد من ذلك في مسار التعافي الوطني الشامل الذي يتطلع إليه اللبنانيون".

من جهته، ردّ عون بالإشارة إلى أن "الأزمة القائمة لا يمكن تلخيصها بأنها أزمة اقتصادية فحسب بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والخارج، وأنتم بما تمثلون من إمكانات مجلسية وفردية تشكلون الجسر لإعادة بناء هذه الثقة ونعوّل عليكم في ذلك وندعمكم في مهامكم انطلاقاً من أهمية تفعيل دوركم في هذا السياق إلى جانب مهامكم". وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أن "لا خوف على لبنان الغني بقدراته وثروته البشرية والفكرية التي لا تنضب، فاللبناني خلّاق ولا ينحني، وإذا ما انحنى قليلاً فهو لا ينكسر، بل يعود ليقف من جديد".

وفي سياق منفصل، أعلن مصرف لبنان مشاركة حاكمه كريم سعيد، على رأس وفد مصغّر، في مؤتمر "No Money for Terror" الذي عُقد في باريس برعاية مجموعة السبع G7، بمشاركة مسؤولين دوليين، بينهم وزير المال الفرنسي، ووزير الخزانة الأميركي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى جانب حكام مصارف مركزية من المنطقة، بينهم حاكم البنك المركزي السعودي.

وشارك الوفد اللبناني في نقاشات ركّزت على الآليات المطلوبة لمكافحة التمويل غير المشروع، وأموال المخدرات، وتمويل الإرهاب، ومنع تسربها إلى النظام المالي الشرعي. وأكد كريم سعيد أن الإجراءات التنظيمية المستمرة التي يعتمدها مصرف لبنان تنسجم مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية، وتعزيز معايير الشفافية والامتثال، واستعادة مصداقية لبنان داخل المجتمع المالي الدولي، ودعم جهود خروجه من اللائحة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالي.