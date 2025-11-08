عودة عبّارة "طرابزون - سوتشي" تنعش السياحة بين روسيا وتركيا

- إحياء الخط الملاحي بين طرابزون وسوتشي بعد 14 عاماً يعزز التبادل السياحي والاقتصادي، مقدماً خيارات سفر مرنة ومناسبة للتكلفة، ويفتح آفاقاً جديدة للسياحة الثقافية والعائلية. - العبّارة "سي بريدج" توفر رحلة بحرية مريحة تستغرق 12 ساعة، مجهزة لاستيعاب 450 راكباً و200 سيارة، مع أسعار ترويجية تبدأ من 55 دولاراً، مما يسهل على السياح الروس الدفع بالروبل. - الربط المباشر بين المدينتين يعزز السياحة الفردية والعائلية، ويحفز حركة السياحة الداخلية، مما يعيد ذكريات الخط الملاحي السابق ويؤكد الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وتركيا.

بعد توقف دام 14 عاماً، عادت، أول من أمس الخميس، عبّارة الركاب لتقطع مياه البحر الأسود مجدداً، معلنة إحياء الخط الملاحي المباشر بين مدينة طرابزون التركية ومدينة سوتشي الروسية، في خطوة ينتظر أن تعزز التبادل السياحي والروابط الاقتصادية بين البلدين.

وفي هذا السياق، قالت المسؤولة في إحدى شركات السياحة الروسية في سوتشي آنا أندرييفنا، لـ"العربي الجديد"، إن "إعادة افتتاح هذا الخط البحري تمثل إضافة نوعية لخيارات السفر بين البلدين، خاصة في ظل البحث عن بدائل مرنة ومناسبة للتكلفة". وأضافت: "هذا الطريق لا يخدم السياحة التقليدية فحسب، بل يفتح آفاقاً جديدة للسياحة الثقافية والعائلية، ويسهل زيارة الأقارب". وتابعت: "نتوقع أن يشهد هذا الخط إقبالاً كبيراً مع حلول مواسم العطلات، حيث سيكون ذلك إيجابياً على القطاع السياحي والخدمي في مدينتي سوتشي وطرابزون على حد سواء".

من جهته، قال المسؤول في شركة سياحية في موسكو عن قسم الرحلات الخارجية دميتري فلاديميروفيتش، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه العبّارة ستنوع خيارات السفر للسياح الروس إلى تركيا، خاصة مع الطلب المتزايد على الوجهات غير التقليدية مثل منطقة البحر الأسود". وأضاف: "الربط المباشر بين مدينتين سياحيتين وسهولة إجراءات السفر البحري مقارنة بالجوي سيعطيان دفعة قوية لسياحة الأفراد والعائلات". وأوضح: "من المتوقع أن يساهم هذا الخط في تحفيز حركة السياحة الداخلية أيضاً، حيث سيمكن السياح القادمين من تركيا من استكمال رحلتهم إلى منتجعات القوقاز الروسي".

رحلة 12 ساعة

وغادرت العبّارة "سي بريدج" الميناء التركي متجهة إلى سوتشي في رحلة استغرقت حوالي 12 ساعة، وكان على متنها 20 راكباً من جنسيات مختلفة. وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، التي أوضحت أن العبّارة مجهزة لاستيعاب ما يصل إلى 450 راكباً و200 سيارة، وتوفر وسائل راحة متنوعة بين كراسي مشابهة لمقاعد الطائرة وكابينات مكيفة. وقد بدأت الشركة المشغلة "ليدرلاين" بقائمة أسعار ترويجية تبدأ من 55 دولاراً، مع إمكانية الدفع بالروبل الروسي على متن العبّارة، في إجراء يسهل على السياح الروس بشكل خاص.

وأظهرت الحجوزات المسبقة للأشهر القادمة، لا سيما في فترات الأعياد، وجود مؤشرات قوية على الإقبال من جانب المواطنين الروس والأتراك على حد سواء.

ربط ضفتي البحر الأسود

وتعيد هذه الرحلة البحرية وصل شريان حيوي بين ضفتي البحر الأسود، ليس فقط وسيلةً للنقل، ولكن جسراً للتبادل الثقافي والاقتصادي. ونجاحها المستمر قد يفتح الباب أمام المزيد من التعاون معيداً إلى الأذهان ذكريات الخط الذي ربط البلدين أكثر من 18 عاماً، مؤكداً عمق الشراكة الاستراتيجية والسياحية بين روسيا وتركيا.