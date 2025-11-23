عودة النقل البري عبر سورية نحو دول الخليج العربي

- عبور أول قافلة ترانزيت من سورية نحو الخليج العربي عبر معبر باب الهوى، يعيد تفعيل النقل البري بين سورية وتركيا، مما يعزز دور سورية كممر بري مهم بين اقتصادين كبيرين هما تركيا والسعودية. - اجتماع موسع بين سورية وتركيا يهدف إلى تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة العبور، مما يعيد الحيوية للنقل الإقليمي ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. - دمشق تستضيف الدورة السادسة والعشرين للجنة النقل واللوجستيات التابعة للإسكوا، لمناقشة التحول الرقمي في قطاع النقل وتعزيز شبكات النقل المستدام وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.

أعلنت وزارة النقل السورية مساء السبت، عبور أول قافلة ترانزيت من سورية متجهة نحو دول الخليج العربي بعد دخولها من معبر باب الهوى. وجاء عبور القافلة بعد نحو شهر على إعادة تفعيل النقل البري بين سورية وتركيا.

وقال الباحث الاقتصادي خالد تركاوي لـ"العربي الجديد"، إن سورية تقع بين اقتصادَين كبيرين، لافتاً إلى أن هذا يجعل الترانزيت مهما جداً. وأضاف الباحث السوري، أن تركيا والسعودية هما من اقتصادات مجموعة العشرين "G20"، موضحاً أن سورية تعد ممراً برياً مهماً بين هذين الاقتصادين. ويرى تركاوي أن النقل عبر سورية يعود للموقع الجغرافي الجيد حتى إن كان عبر البحر، ولا سيما أنها ستكون أيضاً محطة رئيسية للسفن.

وأعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش قرب تفعيل اتفاق النقل البري أو الترانزيت بين سورية وتركيا، عبر منصة إكس في أكتوبر/تشرين الثاني، بهدف إعادة الحيوية للنقل الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي.

جاء ذلك بعد اجتماع موسع مع وفد من الحكومة التركية ضم مسؤولين من وزارتي النقل والتجارة وإدارة الهجرة، ناقش الطرفان فيه عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، في مقدمتها تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة العبور للمسافرين والبضائع عبر المنافذ الحدودية. وكانت سورية ممراً مهماً لهذه الشحنات، تختصر كثيراً من الوقت والكلفة على هذه البضائع القادمة، سواء من أوروبا إلى منطقة الخليج، أو البضائع بالاتجاه العكسي.

في السياق، تستضيف العاصمة السورية دمشق يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة النقل واللوجستيات التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من خمسة عشر عاماً عن استضافة الفعاليات الأممية الكبرى. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي في قطاع النقل، وتعزيز شبكات النقل المستدام والأخضر، وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية ورفع كفاءتها.