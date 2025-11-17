عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى طبيعتها بعد إنهاء الإغلاق الحكومي

- أعلنت إدارة الطيران المدني الاتحادية الأميركية عن رفع الأمر الطارئ بخفض الرحلات الجوية، مما يسمح باستئناف العمليات العادية بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي تسبب في اضطراب كبير بسبب نقص الموظفين. - جاء القرار بناءً على توصية فريق السلامة بعد ملاحظة تحسن في مستويات التوظيف، حيث تم تقليص عمليات الطيران تدريجياً في 40 مطاراً رئيسياً، مما يعيد الأمور إلى طبيعتها مع اقتراب موسم العطلات. - انتهاء الإغلاق الحكومي يتيح استئناف الخدمات الضرورية للسفر الجوي والمساعدات الغذائية، مما يعزز الإنفاق مع اقتراب موسم التسوق قبل عيد الميلاد.

قالت إدارة الطيران المدني الاتحادية الأميركية، إنها سترفع أمرها الطارئ بخفض الرحلات الجوية، اليوم الاثنين، مما يسمح باستئناف العمليات العادية، وإنهاء أيام من الاضطراب. ويمكن استئناف الجداول العادية اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً (11.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين، وفقاً لبيان مشترك صادر عن وزير النقل شون دافي ومدير إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد.

وقال البيان الصادر مساء الأحد، إن القرار جاء بناء على توصية من فريق السلامة، التابع لإدارة الطيران الاتحادية، الذي راجع توجهات السلامة، ولاحظ "انخفاضاً مطرداً في أحداث نقص الموظفين في مرافق المراقبة الجوية". وكان الأمر الطارئ قد طُبق خلال إغلاق الحكومة، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، عندما انخفض عدد موظفي المراقبة الجوية بشكل حاد، وتصاعد اضطراب الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونبع الاضطراب من خلاف حول الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس أدى إلى شل أجزاء كبيرة من الحكومة الاتحادية. وتعطّلت الكثير من العمليات الحكومية العادية، مع توقف دفع رواتب العديد من الموظفين الاتحاديين، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية. وفي ذروة الإغلاق، جرى إلغاء مئات الرحلات الجوية يومياً. وانتهى الشلل الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، الأربعاء، بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً يمدّد تمويل الحكومة بعيد إقرار التشريع في الكونغرس. وسيمدد القانون التمويل حتى 30 يناير/ كانون الثاني المقبل، تاركاً الحكومة الفيدرالية على مسار سيؤدي إلى إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.

وقامت إدارة الطيران الاتحادية تدريجياً بتقليص عمليات الطيران في 40 مطاراً رئيسياً، أولاً بنسبة 4% ثم بنسبة 6%. وخفضت الوكالة القيود إلى 3% يوم الجمعة، قائلة إن مستويات التوظيف استمرت في التحسن منذ انتهاء الإغلاق الذي استمر 43 يوماً يوم الأربعاء الماضي. وفي إعلانه عن إنهاء التخفيضات يوم الأحد، قال دافي، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إن المراقبين عادوا الآن إلى العمل. وتابع دافي: "أريد أن أشكر فريق السلامة المتفاني التابع لإدارة الطيران الاتحادية على الحفاظ على أمن أجوائنا خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمتنا وصبر البلاد على وضع السلامة أولاً".

وتمنح نهاية الإغلاق الحكومي مهلة للخدمات الضرورية للسفر الجوي، على وجه الخصوص، للتعافي، مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر، وتحل بعد أسبوعين فقط. كذلك ستُستأنف المساعدات الغذائية لملايين الأسر، ما يتيح المجال أمام المواطنين للإنفاق مع دخول موسم التسوق قبل عيد الميلاد.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)