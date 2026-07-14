ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم على الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز، ما أثار مخاوف جديدة بشأن تعافي إمدادات الطاقة من المنطقة. وصعدت العقود الآجلة القياسية للغاز لليوم الثاني على التوالي، مسجلة ارتفاعاً بلغ 3.6%، بحسب ما أوردت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستصبح "حارس" مضيق هرمز، وستعيد فرض الحصار على السفن الإيرانية، وستفرض رسوما بنسبة 20% على جميع الشحنات الأخرى مقابل ضمان مرورها الآمن عبر المضيق. وأدت الحرب في المنطقة بالفعل إلى قطع جزء كبير من تدفقات الطاقة العالمية، بما في ذلك نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتواجه أوروبا مهمة صعبة تتمثل في إعادة ملء مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء المقبل، في وقت أصبحت فيه الإمدادات العالمية المحدودة أكثر تكلفة نتيجة التصعيد الأخير في المنطقة. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء الماضي، تراجع الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي 0.5% خلال عام 2026، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار الذي كبح الطلب من محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، في أعقاب تقلص الإمدادات بسبب الحرب في المنطقة.

وحذرت الوكالة من أنه إذا لم يفتح المضيق بالكامل قبل بداية الربع الرابع، فيمكن أن يسجل المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال أول انخفاض سنوي منذ عام 2012. وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات بشكل حاد، إذ انخفض الإنتاج بنحو 80% خلال الفترة من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها من 2025. واعتبر التقرير أن "آثار الحرب في الشرق الأوسط لا تزال تعيد تشكيل سوق الغاز الطبيعي العالمية، حيث يؤثر انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار سلباً في الطلب بالأسواق الرئيسية".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)