لن تنتهي مشكلة أسعار النفط والبنزين المرتفعة في ليلة واحدة رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما، ويعيد فتح مضيق هرمز في الخليج. ويتوقع خبراء الطاقة مرور عدة أشهر، قبل أن تتمكّن شركات الطاقة من العودة إلى العمل بالطاقة اللازمة لتلبية الطلب العالمي. وقالوا إن بطء عمليات شحن وتكرير النفط العام والشكوك حول أمن المرور عبر المضيق يعني أن التأثير الإيجابي للاتفاق لن يظهر على الفور.

يذكر أن الناقلات المحملة بالنفط الخام عالقة في الخليج منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولا تستطيع المرور من المضيق الذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية في الظروف الطبيعية. وقال دانيال إيفانز، رئيس إدارة أبحاث أسواق الوقود والمكررات النفطية في مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال إنيرجي، إن "الأمر سيحتاج إلى وقت حتى يشعر الناس بالارتياح وعودة التأمين، وأيضاً إعادة تشغيل الأصول (التي تضررت من الحرب) بشكل خاص". ومع انخفاض الأسعار المرتفعة، ومغادر السفن العالقة المضيق، وبعدها سيتعين على ناقلات جديدة الدخول لإعادة تحميلها بالخام، كما قال إيفانز.

وأضاف إيفانز، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس: "لإدخال سفينة عبر المضيق، يجب التأكد من وجود هامش أمان كاف لكي تدخل ويجري تحميلها ثم خروجها". وأوضح أن ناقلات النفط تتحرك ببطء أيضاً، إذ تستغرق الرحلة من المضيق إلى دول بعيدة شهوراً، ثم يجري توصيل النفط الخام إلى مصفاة للتكرير، وصولاً إلى وجهته النهائية، بالإضافة إلى ذلك، أوقف بعض المنتجين في المنطقة استخراج النفط من باطن الأرض، فيما يعرف بـ"الإغلاق المؤقت"، عندما نفدت طاقات التخزين لديها، وقد تكون إعادة تشغيل هذه العمليات عملية بطيئة.

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وقال آلان جيلدر، نائب الرئيس الأول لقطاع التكرير والكيماويات وأسواق النفط في شركة وود ماكنزي للتحليلات، إن دولاً مثل السعودية والإمارات، حيث توجد خطوط أنابيب أو طرق بديلة إلى جانب مضيق هرمز لتوصيل النفط، قد تكون من بين أسرع الدول في استئناف الإنتاج والتصدير. من جانبه، توقّع وزير الاقتصاد الماليزي، أكمل نصر الله محمد ناصر، أن يستغرق تعافي إمدادات النفط العالمية وقتاً، رغم اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الوزير أن الأزمة الجيوسياسية العالمية المستمرة أثرت بشكل كبير بالاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات النفط.

وأضاف أنه يجري ترقب أي تطورات إيجابية باتجاه السلام باهتمام كبير، لكنه أشار إلى أن تأثير ذلك على أسواق النفط والاقتصاد العالمي لن يكون فورياً، إذ إن عملية التعافي تتطلب وقتاً، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية. وأفاد الوزير في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع الشهري لوزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، بأنه "إذا صح التوصل إلى اتفاق سلام، فإن تأثيره قد يستغرق وقتاً بسبب عملية تطهير الممرات في مضيق هرمز، وإصلاح البنية التحتية التي تضررت خلال الحرب، لذا سيحتاج التعافي الكامل إلى وقت".

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كما تستبعد الفيليبين انخفاض أسعار الوقود في السوق المحلية إلى مستويات ما قبل حرب إيران بشكل فوري بعد الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن أليساندرو سيلز، وكيل وزارة الطاقة الفلبيني، القول: "قد نحتاج إلى ما بين 6 و12 شهراً. الأمر يتعلق باستئناف تشغيل الإمدادات التي اضطربت بسبب الحرب". وقال سيلز إن الأسواق تتجه إلى التحرك بوتيرة أسرع، مما يعني أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران بدأ ينعكس على أسعار النفط الخام.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)