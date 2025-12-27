أدت عاصفة شتوية مصحوبة بهطول ثلوج كثيفة إلى إلغاء مئات من الرحلات الجوية في نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة. وبحسب شركة فلايت أوير التي ترصد الحركة الجوية في المجال الجوي الأميركي، جرى إلغاء 1659 رحلة على مستوى البلاد أمس الجمعة، أي نحو عشرة أضعاف الرقم الذي سجل أول أمس الخميس، بينما تأخرت أكثر من 7400 رحلة في جميع أنحاء البلاد حتى مساء الجمعة بسبب العاصفة الثلجية المتوقعة.

ووفقاً لوكالة أسوشييتد برس، فما زال التحذير من هبوب عاصفة شتوية قائماً للمنطقة حتى عصر اليوم السبت. ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متجمّدة في بعض المواقع، حيث حل الطقس القارس خلال فترة السفر المزدحمة ما بعد "الكريسماس" عندما يتنقل ملايين الأشخاص. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هطول ما يصل إلى 13 سنتيمتراً من الجليد على نيويورك، ومن المتوقع تراكم ما يصل إلى 28 سنتيمتراً في مناطق شمال وشمال شرق المدينة.

وذكرت شركة فلايت أوير أن المطارات الرئيسية الثلاث في نيويورك، وهي جون إف كينيدي الدولي ولا غارديا ونيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي المجاورة، كانت الأكثر تضرّراً بإلغاء ما إجماليه 886 رحلة أمس الجمعة. وأعلنت شركة جيت بلو في بيان وفقاً لوكالة بلومبيرغ مساء الجمعة، عن إلغاء حوالى 350 رحلة جوية بين يومَي الجمعة والسبت، معظمها في شمال شرق الولايات المتحدة، وقالت الشركة: "نعمل على مساعدة العملاء المتضرّرين في إعادة جدولة رحلاتهم".

بينما أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز أنها نشرت "إعفاءً من قيود الطقس لمنح العملاء أقصى قدر من المرونة"، كما قامت بتقليص جدول رحلاتها مسبقاً للحد من أي اضطرابات عند وصول العاصفة. وأعلنت شركة ساوث ويست إيرلاينز أنها أجرت بعض التعديلات على جدول رحلاتها في شمال شرق الولايات المتحدة، وخاصةً في مطار لاغوارديا بنيويورك ومدينة بالتيمور. وتُشكل اضطرابات الطقس في الولايات المتحدة، ضربة قوية لأحد أكثر فترات السفر ازدحاماً في العام.

وتوقعت جمعية السيارات الأميركية وفقاً لتقرير بلومبيرغ، أن يسافر عدد قياسي من الأميركيين لمسافة لا تقل عن 50 ميلاً من منازلهم خلال الفترة من 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى 1 يناير/كانون الثاني القادم، بزيادة قدرها 2% تقريباً عن العام الماضي. وما يزيد من خطورة الفيضانات والعواصف الثلجية والجليد هو توقع تفضيل المزيد من المسافرين للطرق البرية على الرحلات الجوية هذا العام. وتشير توقعات الجمعية إلى أن حوالى 109.5 ملايين أميركي سيسافرون براً لقضاء عطلاتهم هذا العام، بينما توقعت أن يسافر حوالى 8 ملايين جواً. ونصحت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، المواطنين بتجنب السفر غير الضروري في هذه الفترة.

وصدرت تحذيرات لسكان ولاية بنسلفانيا من احتمال انقطاع التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية الشتوية. وفي كاليفورنيا، أدت الفيضانات وأضرار العواصف والحطام إلى إغلاق عشرات الطرق في منطقة لوس أنجليس وحدها، وفقاً لبيانات المقاطعة، مع ورود تقارير عن المزيد من عمليات الإغلاق والاضطرابات في أنحاء الولاية، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في المناطق الجبلية بكاليفورنيا من "انعدام الرؤية تقريباً في بعض الأحيان"، ما سيجعل السفر خطيراً ومن المرجح أن يتسبب في تأخيرات وإغلاق الطرق.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل ومنشأة تجارية في الولاية بعد ظهر أمس الجمعة، معظمها في شمال كاليفورنيا. وأعلنت ولاية نيوجيرسي حالة الطوارئ بعد ظهر يوم الجمعة، وفرضت قيوداً على مرور المركبات، بما في ذلك الشاحنات والمقطورات والمركبات الترفيهية والدراجات النارية، على بعض الطرق السريعة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية: "ستكون حالة الطرق خطرة على العائدين من العطلة"، وساهمت درجات الحرارة المنخفضة في رفع أسعار الغاز الطبيعي الأميركي، المستخدم كوقود للتدفئة المنزلية، وارتفعت العقود الآجلة بنحو 3% أمس الجمعة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)