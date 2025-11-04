عوائد مغرية بأدنى المخاطر.. أفضل 8 استثمارات قصيرة الأجل لعام 2025

فيما تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة، باتت ما تُسمّى استثمارات قصيرة الأجل خياراً مثاليا لمن يريدون عائداً مجزياً دون انتظار طويل أو مخاطرة عالية. ومع بقاء أسعار الفائدة في مستويات جذابة، أصبحت الأدوات المالية القصيرة الأمد، من حسابات التوفير عالية العائد إلى سندات الخزانة الأميركية، توفر للمستثمرين فرصاً آمنة لتوظيف أموالهم وتحقيق أرباح مستقرة.

والاستثمارات قصيرة الأجل ليست وسيلة للإثراء السريع، خاصة في الأسواق الأميركية، بل أداة لحماية رأس المال وتنميته تدريجياً حتى يحين موعد استخدامه. فهي تناسب من يخطط لهدف مالي قريب، سواء كان شراء عقار وتمويل دراسة أو إنشاء مشروع، مع الحفاظ على مرونة السيولة وتجنّب المجازفة الكبيرة. فإن كنت تدّخر لشراء منزل، أو تُحضّر لمناسبة كبيرة مثل زفاف أو مشروع جديد، فهذه القائمة ستساعدك على اختيار أفضل الأدوات المالية لتوظيف أموالك خلال أقل من ثلاث سنوات، وهي المدة التي تُعرّف عادة بالاستثمار قصير الأجل.

المقصود بعبارة استثمارات قصير الأجل

هو توظيف أموالك لفترة تقل عن ثلاث سنوات بهدف استعادتها في وقت محدّد دون تعرّضها لتقلبات السوق الكبيرة. فبينما تمنحك الاستثمارات الطويلة الأمد مثل الأسهم فرصاً لتحقيق أرباح أعلى، إلا أنها تتطلب صبراً ومخاطرة أكبر. أما الاستثمارات القصيرة، فهي تركز على الأمان والسيولة السريعة أكثر من النمو السعري، مما يجعلها مثالية للمدّخرين الذين يحتاجون إلى أموالهم في المدى القريب. لكن ما هي أفضل استثمارات قصيرة الأجل لعام 2025، وفقاً لتصنيف "بنك رايت" (BankRate)؟

1 - حسابات التوفير عالية العائد (High-Yield Savings Accounts)

بديل ذكي لحسابات الشيكات العادية التي لا تمنح سوى فوائد محدودة. هذه الحسابات تقدّم فوائد مرتفعة مقارنة بالتوفير التقليدي، مع ضمان حكومي من مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC) وسهولة في الوصول إلى أموالك في أي وقت.

الأفضل للمستثمرين المحافظين أو من يحتاجون سيولة فورية للطوارئ دون مجازفة بفقدان رأس المال.

2 - حسابات إدارة النقد (Cash Management Accounts)

مزيج بين حساب التوفير وحساب الاستثمار، تُقدّم عادة من شركات وساطة أو منصّات مالية رقمية. تتيح هذه الحسابات إيداع الأموال في أدوات قصيرة الأجل، مع ميزات تشبه الحسابات الجارية وإمكانية تحقيق فائدة تنافسية. والأفضل لمن يرغبون في حساب سائل وسهل السحب مع فائدة معقولة ومرونة مالية عالية.

3 - حسابات السوق النقدي (Money Market Accounts)

حسابات مصرفية تجمع بين عائد مرتفع وأمان بنكي، لكنها تتطلب عادة حداً أدنى أعلى من الإيداع. توفر للمودعين فائدة ثابتة مع إمكانية السحب عند الحاجة دون قيود كبيرة. الأفضل لمن يريد الوصول السريع لأمواله مع الحفاظ على الأمان والعائد في آنٍ واحد.

4 - صناديق السندات القصيرة الأجل للشركات (Short-Term Corporate Bond Funds)

استثمار في سندات تصدرها شركات كبرى لتمويل مشاريعها، وتُعدّ آمنة نسبياً وتدفع فوائد منتظمة كل ثلاثة أو ستة أشهر. الأفضل لمن يرغبون بمحفظة سندات متنوّعة دون الحاجة لتحليل كل سند على حدة، خصوصاً المستثمرين ذوي الميزانيات الصغيرة أو الباحثين عن بديل منخفض المخاطر للأسهم.

5 - صناديق السندات الحكومية الأميركية القصيرة الأجل (Short-Term U.S. Government Bond Funds)

استثمار في أدوات دين تصدرها الحكومة الأميركية مثل أذون الخزانة (T-Bills) والسندات القصيرة (T-Notes).

تُعتبر من أكثر الأدوات أماناً في العالم، مدعومة بالتصنيف الائتماني المرتفع للحكومة الفيدرالية. الأفضل للمستثمرين المحافظين الذين يفضّلون الأمان على العائد، مع سهولة تنويع المحفظة عبر صناديق سندات متعددة.

6 - صناديق السوق النقدي (Money Market Funds)

تختلف عن حسابات السوق النقدي رغم تشابه الاسم. فهي صناديق استثمارية تستثمر في أدوات مالية قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والديون المؤسسية والبنكية. يدفع المستثمرون رسوم إدارة بسيطة (نسبة مصروفات) مقابل إدارة المحفظة. والأفضل لمن يرغبون في الاحتفاظ بسيولة داخل حساب وساطة (Brokerage) مع تحقيق عائد مستمر على الرصيد النقدي.

7 - شهادات الإيداع بدون غرامة (No-Penalty Certificates of Deposit)

شهادات إيداع تمنح فائدة ثابتة مثل الشهادات التقليدية، لكن دون رسوم في حال سحب الأموال قبل موعد الاستحقاق. وتُعدّ خياراً ممتازاً في فترات ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يمكن للمستثمرين سحب أموالهم وإعادة توظيفها في شهادات أفضل دون خسائر. والأفضل لمن يريدون أمان العائد الثابت مع إمكانية الوصول إلى السيولة عند الحاجة.

8 - أذون وسندات الخزانة الأميركية (Treasurys)

تشمل ثلاثة أنواع هي: أذون (T-Bills) وسندات متوسطة الأجل (T-Notes) وطويلة الأجل (T-Bonds). تُعتبر الأذون (T-Bills) الخيار القصير الأمد، إذ لا تتجاوز مدة استحقاقها سنة واحدة. الأفضل لمن يعرفون نوع العائد والمخاطرة الذي يناسبهم، إذ يمكنهم الاختيار بين شراء سندات فردية أو الاستثمار عبر صندوق سندات حكومي متنوع.