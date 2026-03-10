عن حال المواطن في دول الجباية وزمن الحرب

- في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية، تتباين استجابات الدول؛ حيث تسعى الدول التي تحترم مواطنيها لتخفيف الأعباء المعيشية، بينما تلجأ دول الجباية لزيادة الأسعار والضغط على المواطن. - شهدت الأيام الماضية تحركات عالمية لاحتواء تأثيرات الحرب على الاقتصاد، مثل تخفيف العقوبات على النفط الروسي، واستخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وخفض الضرائب على الوقود. - اتخذت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا إجراءات لضبط أسعار الوقود، بينما رفعت دول أخرى مثل مصر وباكستان الأسعار، مما زاد من الأعباء على المواطنين.

في دول الجباية تسارع الحكومات نحو الضغط المتواصل على المواطن وزيادة الأسعار وإشعال الأسواق بموجات تضخم وذلك عقب حدوث أزمة اقتصادية أو خطر سياسي حتى لو كان مصدره من الخارج، أما الدول التي تحترم مواطنيها فإنها تقاتل لتخفيف الأعباء المعيشية عن المستهلك، وتعمل على خفض كلفة المعيشة، وتوفير مستوى أفضل من الخدمات والسلع ومنها الغذاء والصحة والتعليم والمواصلات والسكن والوقود.

خلال الأيام الماضية رأينا سباقا من معظم دول العالم نحو تخفيف تأثيرات الحرب في المنطقة على الاقتصادات والمستهلكين، وتكافح للحد من تلك التأثيرات السلبية للحرب على المواطن، وتعمل بكل الطرق على كبح أي موجات متوقعة في التضخم والحد من غلاء الأسعار، وكان هذا السباق واضحا في خطوات تلك الدول نحو الحد من قفزات أسعار النفط والغاز وامتصاص صدمة أسواق الطاقة وتخفيف أعباء المعيشة.

عقب قفزة أسعار النفط تحرك دونالد ترامب سريعا لاحتواء التأثيرات على المواطن

عقب قفزة أسعار النفط تحرك دونالد ترامب سريعا لاحتواء التأثيرات على المواطن حيث أعلن أنه يدرس تخفيف العقوبات على نفط روسيا والسحب من مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وبيعها لاحتواء ارتفاع أسعار النفط وضبط أسعار الوقود. مجموعة السبع سارعت لامتصاص تأثيرات الحرب خاصة على قطاع الطاقة، حيث عقدت اجتماعا عاجلا تم خلاله الاتفاق على إمكانية الإفراج عن احتياطيات الطوارئ من النفط. وأعلنت تركيا أنها تبحث إعادة تفعيل آلية ضريبة الوقود لتخفيف أثر ارتفاع أسعار النفط والوقود على المستهلك، وأعلنت إيطاليا أنها تدرس خفض ضرائب الإنتاج على الوقود.

أما اليابان فقد أصدرت تعليمات لمواقع تخزين الاحتياطي النفطي بالاستعداد لاحتمال السحب ⁠من النفط وزيادة المعروض من الوقود في الأسواق، وأعلنت كوريا الجنوبية أنها ستفرض سقفا على أسعار الوقود لأول مرة منذ 30 عاما. وقررت ماليزيا تثبيت سعر الوقود المدعوم.

وألغت فيتنام الرسوم الجمركية على استيراد الوقود لضمان الإمدادات في ظل الاضطرابات، وأغلقت بنغلادش الجامعات لتوفير الكهرباء والوقود، وطلبت الصين من مصافي التكرير وقف صادرات الوقود ومحاولة إلغاء الشحنات التي تم الالتزام بها بالفعل.

ورفعت أذربيجان حظر حركة الشاحنات عند الحدود مع إيران، وطمأنت روسيا وغيرها مواطنيها على كفاية مخزونات الوقود وعدم حدوث أي زيادة في السعر. في المقابل سارعت الدول التي تمارس سياسة الجباية نحو زيادة أسعار الوقود بسرعة وتحميل الأعباء على المواطن دون أن تبحث عن بدائل أو احتمالية انتهاء الحرب خلال أيام، أبرز مثالين مصر وباكستان اللتان سارعت حكومتاهما نحو زيادة سعر الوقود بمستويات مرتفعة.