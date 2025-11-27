عندما نهضت دول سُويت بالأرض خلال سنوات

- تعرضت دول مثل ألمانيا واليابان والصين لدمار شامل بسبب الحروب، لكنها نهضت بسرعة بفضل الاستثمار في التعليم والصناعات عالية التقنية وإعادة بناء البنية التحتية، مما جعلها من أقوى الاقتصادات العالمية. - في المقابل، تعاني دول لم تتأثر بالحروب من أزمات اقتصادية رغم ثرواتها الطبيعية والبشرية، حيث تواجه عجزًا ماليًا وارتفاعًا في معدلات الفقر والبطالة وتدهور العملة الوطنية. - نجاح الدول الناهضة يعود إلى الإرادة السياسية، التخطيط السليم، الاستثمار في التعليم والصحة، والحد من الفساد، مما جعلها تحقق معجزات اقتصادية واجتماعية.

هناك دول تمّت تسويتها بالأرض حرفيا، وتعرضت لدمار شامل بسبب الحروب العالمية الكبرى والصراعات المسلحة التي استمرت سنوات طوال وقتلت الملايين، وأكلت تلك الحروب والكوارث الأخضر واليابس، ودمرت المدن والبنية التحتية والمصانع والمدارس والمستشفيات وشبكات الطرق والكهرباء، ورغم ذلك نهضت تلك الدول في غضون سنوات قليلة، وباتت تصنف ضمن أقوى الاقتصادات العالمية وأكبرها وأسرعها نمواً، ورقما صعبا في أي معارك ومؤسسات اقتصادية ومالية وتجارية، وصادراتها تخترق كل أسواق العالم، وتهيمن على أنشطة حيوية مثل المعادن والتجارة والصناعة والخدمات والسياحة وغيرها.

في المقابل، هناك دول لم تمر بحروب أو صراعات خارجية أو داخلية أو كوارث طبيعية من زلازل وفيضانات، ولم تشهد مخاطر جيوسياسية وأمنية عنيفة، وتلقت منحاً ومساعدات مالية وعينية ضخمة طوال ما يزيد عن نصف قرن، ودعما دوليا واقليميا غير محدود وبمليارات الدولارات، ولديها ثروات بشرية وطبيعية هائلة، ومواقع استراتيجية، ورغم ذلك تتعثر مالياً يوماً بعد يوم، ونجد أن اقتصادها مأزوم بشكل مستمر، وموازنتها ذات عجز حاد، ومواطنيها يعيشون في حالة بؤس وشقاء وجوع وفقر وعشوائيات، وأصيبت الأسواق المحلية بها بالقلاقل ونقص السلع وتضخم الأسعار، وعملاتها الوطنية بالوهن والتعويم، بل باتت تغرق في تلال من الديون الخارجية والداخلية والأزمات المعيشية.

النموذج الأول تنتمي إليه دول عدة أبرزها ألمانيا واليابان والصين وغيرها من البلدان التي تهدمت مدنها وقراها بالكامل، وبنيتها التحتية وقطاعها الإنتاجي في سنوات الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتمت تسوية بيوت بعضها ومنشآتها الصناعية بالأرض، ورغم ذلك تعافت ونجحت في التحول بسرعة إلى دول عصرية، وانتقلت في غضون سنوات من حالة الضياع السياسي والأمني والبؤس الاقتصادي والعجز المالي والتيه المجتمعي واللادولة إلى النهضة في كل المجالات، والاستقرار الاجتماعي، وتمت إعادة بناء الدولة بالكامل. يتكرر المشهد في دول أخرى مثل سنغافورة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإن كانت قد مرت بظروف مغايرة.

وبعد أن كانت ألمانيا مدمرة بالكامل بسبب القصف الشديد أثناء الحرب العالمية الثانية، أعادت بسرعة بناء مدنها ومصانعها وبنيتها التحتية عبر مشروع مارشال المعروف، وأصبحت تقود ليس فقط الاقتصاد الأوروبي بل كتلة اليورو كاملة، وحولت شركاتها المنهارة إلى واحدة من أكبر العلامات التجارية شهرة وثقة حول العالم، وبات الجميع يتسابق لشراء منتجات مرسيدس وبي أم دبليو وأودي وفولكس فاغن وسيمنز وبوش وبورش وأديداس وغيرها من العلامات البارزة.

تكرر الأمر مع اليابان التي انهارت واستسلمت دون قيد أو شرط في 14 أغسطس/آب 1945، وكلفتها الحرب العالمية الثانية حياة نحو 3.1 ملايين شخص و56 مليار دولار، وتعرضت لدمار هائل بسبب القنابل الذرية والقصف الأميركي المكثف، لكنها تعافت بسرعة لتحقق المعجزة الاقتصادية المعروفة عالميا وتحتل واحدة من أبرز أقوى الاقتصادات، وذلك بفضل الاستثمار في التعليم والتصدير والصناعات عالية التقنية، والشركات وجذب رؤوس الأموال، والعمالة، ونالت العلامات التجارية اليابانية مثل تويوتا، وسوني، وبانسونيك وكوداك، شهرة عالمية.

أما الصين صاحبة المعجزة الاقتصادية الأبرز في القرن العشرين، فباتت تناطح الاقتصاد الأميركي بل ومن المتوقع أن تتفوق عليه، وظلت لسنوات طوال الدولة الأكثر تصديرا والأسرع نموا في العالم، وذات أكبر الاحتياطيات الأجنبية.

في غضون سنوات انتقلت كوريا الجنوبية وماليزيا وهونغ كونغ من مصاف الدول الأفريقية الأكثر فقرا وجوعا وجهلا، إلى أسرع الاقتصادات نموا وقوة بفضل صادراتها ومستواها التعليمي والاستثماري، ومن لا يعرف هيـونداي وسامسونغ!

بالطبع هذا النجاح تحقق بسبب إرادة سياسية صلبة وخطط تطبق بصرامة، واعتماد دراسات جدوى، وحسن إدارة المال العام والتخطيط السليم والحد من الفساد والاحتكارات والاستفادة من الموارد الطبيعية والقوى العاملة البشرية، والاهتمام بالتعليم والصحة والخدمات الحيوية، والانفاق الضخم على البنية التحتية، وتطبيق السياسات الاقتصادية المبتكرة، ودعم الجبهة الداخلية والسلم الأهلى والتركيز على تنمية الإنسان والتصدير.

ببساطة، آمنت حكومات تلك الدول بالإنسان، وأن لا مستحيل تحت الشمس، وأن الدمار ليس هو النهاية، وأن الشعوب تستطيع صنع المعجزات بشرط أن تكون هي محور التنمية والاهتمام الأول من قبل الدولة، وأن تحصل على حقوقها كاملة بداية من التعليم والصحة والسكن وثروة بلدها، ونهاية بحقوق الإنسان.