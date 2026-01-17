عمّان تستضيف اجتماعات للجنة الأردنية القطرية المشتركة

بدأت في عمان، اليوم السبت، الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية دانا الزعبي عن الجانب الأردني، والسفير نايف العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية عن الجانب القطري، حيث ستبحث التعاون في العديد من المجالات وسترفع خلاصة توصياتها ومقرراتها إلى اللجنة العليا.

وحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، يرأس اجتماعات اللجنة العليا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي عن الجانب الأردني والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بمشاركة وزارية واسعة من الجانبين، وعلى أجندتها عدة ملفات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية.

ويأتي انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بعد توقفها فترة طويلة حيث انعقدت دورتها الرابعة في الدوحة قبل عدة سنوات.

وقالت الزعبي خلال افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية إنه "سيجرى بحث تعزيز التعاون في العديد من المجالات وخاصة الاقتصادية منها، بما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز إقامة الاستثمارات في ضوء الفرص المتاحة لدى الأردن وقطر". وأضافت أن "استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة يعكس حرص البلدين على الارتقاء بمجالات التعاون كافة وتبادل الخبرات في شتى الميادين بما يخدم مصالحهما المشتركة، ولذلك سيُعمل على إزالة الصعوبات التي تواجه التبادل التجاري وغيرها".

من جانبه، أكد نايف العمادي اهتمام قطر بتنمية العلاقات الثنائية مع الأردن في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، ولذلك نتطلع إلى أن تخرج اجتماعات اللجنة بنتائج تترجم على أرض الواقع لتحقيق ما يصبو إليه الجانبان.

ووفرت قطر حسب تأكيدت رسمية أكثر من 20 ألف وظيفة لأردنيين لدى القطاع الخاص القطري في السنوات الأخيرة ضمن حزمة إجراءات لدعم الأردن في عدة مجالات، من بينها الحد من البطالة.

ويرى مراقبون أن اجتماعات اللجنة تكتسب أهمية خاصة، لا سيما أنها تأتي في ظل تميز العلاقات بين البلدين بحيث يتم التوصل إلى اتفاقات وآليات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة المشاريع الاستثمارية.

وبحسب بيانات رسمية لدائرة الإحصاءات الأردنية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين للأشهر العشرة الأولى من العام الماضي حوالي 269.2 مليون دولار، بزيادة نسبتها 55% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في الأردن بنحو 4.5 مليارات دولار أميركي، وتتوزع في عدة قطاعات، أبرزها القطاع المالي والعقارات والسياحة والطاقة والصناعة، مع التطلع إلى إقامة شراكات مثمرة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.