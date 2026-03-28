عمليات "الإمارات للألمنيوم" تتعرض لأضرار بسبب هجوم إيراني

- تعرض مصنع "الإمارات العالمية للألمنيوم" لأضرار كبيرة جراء هجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مما أثر على قطاع السلع الأساسية في المنطقة، وأدى إلى إصابة عدد من الموظفين وتسبب في حرائق قرب منطقة "كيزاد" الصناعية. - تُعد الشركة أكبر منتج للألمنيوم في المنطقة ومورداً رئيسياً للأسواق العالمية، حيث تدير مصهرين في دبي وأبوظبي، وتستثمر بشكل كبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك بناء مصهر جديد في أوكلاهوما. - تمتلك الشركة مخزونات كبيرة من المعدن خارج البلاد، مما ساعدها على تلبية طلب العملاء رغم التحديات الحالية، وتواصل تقييم الأضرار لاستعادة العمليات.

تعرّض أكبر مصنع لإنتاج المعادن لدى شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" لأضرار "كبيرة" خلال هجوم صاروخي وبطائرات مسيّرة شنّته إيران يوم السبت، حسب ما قالت وكالات الأنباء، في ضربة جديدة لقطاع السلع الأساسية في المنطقة في سياق الحرب المستمرة منذ الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

وتُعد الشركة أكبر منتج للألمنيوم في المنطقة ومورّداً رئيسياً للأسواق العالمية. وكان منتجو الطاقة والمعادن في الخليج قد تأثروا بالفعل بالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، فيما يُرجّح أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى إطالة الفترة اللازمة لعودة العمليات إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب.

وقالت الشركة في بيان إنها لا تزال تقيّم الأضرار الناجمة عن الهجوم على موقع الطويلة الواقع في المنطقة الصناعية بميناء خليفة في إمارة أبوظبي، وأكدت إصابة عدد من الموظفين، لكنها لم توضح ما إذا كانت العمليات في المنشأة قد توقفت.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي قد أعلن في وقت سابق من اليوم إصابة ستة أشخاص في ثلاثة حرائق ناجمة عن سقوط حطام اعتراض صواريخ باليستية قرب منطقة "كيزاد" الصناعية، وتأتي هذه الضربات ضمن سلسلة هجمات إيرانية على دول الخليج، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مناقشات بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتُعد "الإمارات العالمية للألمنيوم" أكبر شركة صناعية غير نفطية في الإمارات، إذ تدير مصهرَين، أحدهما في دبي والآخر في أبوظبي. ويقع مصنع الطويلة بين المدينتَين ضمن منطقة خليفة الاقتصادية على ساحل الخليج، بينما يقع مصنع دبي في منطقة ميناء جبل علي والمنطقة الحرة.

وقد أنتج مصهر الطويلة 1.6 مليون طن من المعدن المصبوب في عام 2025. وكانت لدى الشركة مخزونات كبيرة من المعدن خارج البلاد عند اندلاع الحرب الشهر الماضي، إضافة إلى مخزونات في مواقع خارجية، وهو ما ساعدها على تلبية طلب العملاء.

وتُعد الشركة مستثمراً دولياً رئيسياً، وهي جزء من تعهّد الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل. كما تُعتبر الإمارات ثاني أكبر مورّد للألمنيوم إلى الولايات المتحدة بعد كندا، وتعمل على بناء أول مصهر جديد في أميركا منذ عقود في ولاية أوكلاهوما.

وفي الولايات المتحدة، تمتلك الشركة أيضاً منشأة لإعادة التدوير في ولاية مينيسوتا، ما أتاح لها الاستفادة من ارتفاع أسعار المعادن المنتجة محلياً نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.