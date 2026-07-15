عملة ذهبية تذكارية جديدة تحمل صورة ترامب

- كشف وزير الخزانة الأميركي عن عملة ذهبية تذكارية جديدة تحمل صورة الرئيس ترامب، احتفالاً بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة، كرمز لقوة القيم الأميركية. - شارك ترامب صورة لورقة نقدية من فئة 100 دولار بتوقيعه، وأعلنت وزارة الخزانة عن نيتها طباعة عملة ورقية جديدة، وسط تقارير عن ضغوط لتصميم ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته. - سعى ترامب لإضافة اسمه وصورته إلى مؤسسات ومشاريع متعددة، مثل معهد السلام وسفن البحرية، وأُعلن عن تسمية جيل جديد من السفن الحربية باسم "فئة ترامب".

كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، عن عملة ذهبية تذكارية جديدة من فئة دولار واحد، تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك احتفالا بذكرى مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة. ونشر بيسنت على منصة التواصل الاجتماعي أكس صورة تظهر وجهي عملة ذهبية على أحد وجهيها صورة الرئيس ترامب، وكتب أنه في ذكرى احتفال أميركا بمرور 250 عاما على الاستقلال "ستبدأ دار سك العملة الأميركية في صك هذه العملة الذهبية الجديدة بقيمة دولار واحد"، مضيفا أن هذه العملة تحمل صورة الرئيس ترامب وتحتفي بقوة القيم الأميركية.

وسبق أن منحت لجنة الفنون الجميلة دار سك العملة الأميركية الضوء الأخضر لبدء عملية صك هذه العملة في مارس/آذار الماضي، وأظهر التصميم آنذاك ترامب يضع يده على مكتب مع كتابة كلمة حرية، وعلى الوجه الخلفي صورة نسر يستعد للطيران، غير أن العملة التي شاركها وزير الخزانة تظهر صورة تقليدية لوجه الرئيس على أحد الوجهين وشعار الختم الرئاسي على الوجه الآخر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القيمة القانونية أو الرمزية لظهور شخص على قيد الحياة على العملة الأميركية؟ ما هي الآثار المترتبة على استثناءات القانون الفيدرالي المتعلقة بظهور الأشخاص على قيد الحياة على العملة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وهذا الشهر شارك ترامب صورة جديدة لورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيعه، حيث سبق أن أعلنت وزارة الخزانة أنها ستطبع عملة ورقية جديدة تحمل توقيع الرئيس الأميركي احتفالا بذكرى مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة. كما كشفت صحيفة واشنطن بوست في مايو/آيار الماضي عن ضغوط مارستها إدارة ترامب على مسؤولي طباعة العملة في وزارة الخزانة من أجل تصميم ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس. ولا يسمح القانون الفيدرالي بظهور أشخاص على قيد الحياة على العملة الأميركية، وفي حال إتمام هذه الخطوة، فستكون الأولى من نوعها منذ أكثر من 150 عاماً.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

ولم تظهر صورة أي شخص على قيد الحياة على عملة أميركية منذ عام 1866. ومنذ توليه منصبه في ولايته الثانية، سعى ترامب لإضافة اسمه إلى أسماء عدد من المؤسسات، على رأسها معهد السلام، وإحدى سفن سلاح البحرية الجديدة، وبطاقة ترامب الذهبية، وحساب ترامب الادخاري للأطفال، بينما رفضت المحاكم إضافة اسمه لاسم معهد كينيدي للثقافة والفنون، كما غيرت ولاية فلوريدا هذا الشهر اسم مطار بالم بيتش الدولي إلى مطار دونالد ترامب.

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كما وضعت المؤسسات والوزارات صورته على واجهات مبانيها وفي الداخل. وطُبعت جوازات سفر جديدة بإصدار محدود عليها صورة ترامب، أطلق عليها اسم جوازات السفر الوطنية احتفالا بمرور 250 عاما، وأظهرت النماذج التي شاركها الرئيس الأميركي على منصات التواصل الاجتماعي صورته وهو يقف ويضع قبضته على مكتب ريزولوت، المكتب الرئاسي الشهير داخل المكتب البيضاوي، مع ظهور إعلان الاستقلال في الخلفية.

وسبق أن أُعلن عن تسمية جيل جديد من السفن الحربية باسم "فئة ترامب" في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025. وعادةً ما تطلق البحرية الأميركية أسماء ولايات أو رؤساء سابقين على حاملات الطائرات، كما حدث مع رؤساء مثل جورج دبليو بوش وبيل كلينتون. إلّا أن إطلاق اسم الرئيس الحالي على فئة كاملة من السفن أثناء وجوده في السلطة اعتبره البعض خروجاً عن الأعراف السائدة.