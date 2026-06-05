عملة ترامب المستقرة تتجه لجني 150 مليون دولار في 2026

- نجاح عملة "يو.إس.دي1": شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ترامب وأبناؤه، تحقق إيرادات تقارب 150 مليون دولار من عملتها المستقرة "يو.إس.دي1"، التي أطلقت في مارس 2025، بفضل اتفاق ترويجي مع "باينانس". - العلاقة مع "باينانس": رغم نفي وجود علاقة خاصة، ساعدت "باينانس" في انتشار العملة، مما جعلها أكبر مصدر دخل لعائلة ترامب، حيث تُقدّر قيمة نشاط العملات المستقرة بنحو 1.7 مليار دولار. - استثمارات وأرباح: استُخدمت العملة في استثمار بقيمة مليار دولار من شركة "إم.جي.إكس" في "باينانس"، وتربح "وورلد ليبرتي" من العوائد على الاحتياطيات، مما يساهم في زيادة ثروة العائلة.

تحقق شركة العملات الرقمية المرتبطة بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكاسب كبيرة من دخولها سوق العملات المشفرة المستقرة عبر عملتها "يو.إس.دي1" المرتبطة بالدولار، في وقت تزداد فيه الأسئلة بشأن العلاقة بين مشروع العائلة الرقمي ومنصة "باينانس"، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، بعد اتفاقات وتسهيلات ساعدت العملة على التوسع سريعا.

وبحسب تحليل نشرته بلومبيرغ اليوم الجمعة، فإن شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي شارك في تأسيسها ترامب وأبناؤه، تتجه لتحقيق إيرادات تقارب 150 مليون دولار خلال العام الحالي من إصدار عملتها المستقرة "يو.إس.دي1"، التي أطلقتها في مارس/آذار 2025.

باينانس في قلب الصعود

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن اتفاقاً ترويجياً مع "باينانس" ساعد عملة "يو.إس.دي1" على الانتشار، إذ توجد معظم الكمية المصدرة منها على المنصة. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن "وورلد ليبرتي" لا تتقاسم أرباح العملة مع "باينانس".

وفي بيانين منفصلين نقلتهما "بلومبيرغ"، نفت "وورلد ليبرتي" و"باينانس" وجود علاقة خاصة بينهما. وقال متحدث باسم "وورلد ليبرتي" إن "الشركة لا تتقاسم إيراداتها مع أي منصة تداول"، فيما أكد متحدث باسم "باينانس" أن "المنصة تستضيف أكثر من 15 عملة مستقرة، وتقدم عروضاً ترويجية لشركات أخرى أيضاً"، نافياً منح "وورلد ليبرتي" أو منتجاتها أي معاملة تفضيلية.

أكبر مصدر دخل للعائلة

ورغم نفي الطرفين وجود أي معاملة خاصة، قالت "بلومبيرغ" إن العلاقة بين "وورلد ليبرتي" و"باينانس" ساعدت في زيادة أرباح المشروع، الذي أصبح وفق حسابات الوكالة أكبر مصدر دخل لعائلة ترامب.

وبحسب مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، تُقدّر قيمة نشاط العملات المستقرة في "وورلد ليبرتي" بنحو 1.7 مليار دولار، فيما تُحتسب لعائلة ترامب حصة قدرها 630 مليون دولار في هذا النشاط، أُدرجت للمرة الأولى ضمن تقديرات ثروتها. وبذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لممتلكات العائلة في "وورلد ليبرتي" إلى نحو 2.6 مليار دولار، لتصبح أكبر أصولها من حيث القيمة، في وقت تقدّر فيه "بلومبيرغ" الثروة الإجمالية لعائلة ترامب بنحو 7.8 مليارات دولار.

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صفقة منحت العملة زخماً

وكانت "رويترز" قد كشفت في مايو/أيار 2025 أن عملة "يو.إس.دي1" استُخدمت في استثمار قيمته ملياراً دولار من شركة أبوظبي "إم.جي.إكس" في "باينانس"، بحسب ما قاله أحد مؤسسي "وورلد ليبرتي".

وفي تحقيق لاحق، أشارت "رويترز" إلى أن قبول "باينانس" هذه العملة منحها دفعة قوية داخل سوق العملات المشفرة، وساعد "وورلد ليبرتي" على تقديمها دليلاً على وجود طلب عالمي كبير عليها، في وقت يمكن أن يدر استخدامها ملايين الدولارات سنوياً لعائلة ترامب.

أرباح من الفوائد والاحتياطيات

وتربح شركات العملات المستقرة عادة من العوائد التي تحققها على الأموال الموضوعة غطاءً للعملة، مثل السندات الحكومية والودائع قصيرة الأجل.

وبحسب "بلومبيرغ"، إذا حققت "وورلد ليبرتي" عائدا بنحو 3.5% على احتياطيات قدرها 4.7 مليارات دولار، وبعد خصم رسوم الحفظ وبعض المخصصات التسويقية، فقد يصل صافي دخلها من هذه الحيازات إلى نحو 147 مليون دولار هذا العام. وقالت الوكالة إن هذا التقدير يقترب من رقم سنوي نشرته "وورلد ليبرتي" في إبريل/نيسان الماضي، وقدرته بنحو 159.5 مليون دولار.