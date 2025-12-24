- وافقت شركة بريتش بتروليوم (BP) على بيع 65% من حصتها في كاسترول إلى مجموعة ستون بيك الأميركية مقابل 10.1 مليارات دولار، كجزء من خطة لتصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار بحلول 2027. - ستحتفظ BP بحصة 35% في كاسترول مع خيار بيعها بعد عامين، وتخطط لاستخدام عائدات الصفقة لسداد جزء من ديونها البالغة 26.1 مليار دولار. - تأتي الصفقة ضمن إعادة هيكلة BP تحت قيادة ألبرت مانيفولد وميغ أونيل، بهدف تبسيط الشركة وزيادة ربحيتها، مع ارتفاع أسهمها بنسبة 6% هذا العام.

وافقت عملاقة النفط والغاز بريتش بتروليوم BP على بيع الحصة الكبرى من عملياتها في إنتاج زيوت المحركات والتشحيم كاسترول - لمجموعة البنية التحتية الأميركية ستون بيك - Stonepeak في صفقة تُقدَّر قيمة الشركة فيها بـ 10.1 مليارات دولار بما في ذلك الديون، في خطوة تأتي ضمن جهود شركة النفط والغاز البريطانية لتعزيز مبيعات الأصول تحت قيادة رئيسها الجديد ألبرت مانيفولد.

وكجزء من الصفقة، ستبيع BP

حصة تبلغ 65% في شركة زيوت المحركات ومواد التشحيم التي تأسست منذ أكثر من قرن إلى ستون بيك، بينما تحتفظ بحصة 35% عبر مشروع مشترك، وفقاً للشركة. وتعد هذه الصفقة أكبر عملية تصفية أصول تقوم بها الشركة حتى الآن، ومن المتوقع أن تختتمها في نهاية عام 2026.

وقد تعهدت الشركة بتصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2027 استجابة لضغوط من صندوق التحوط الناشط إليوت مانجمنت، الذي دفع الشركة لتقليص التكاليف وخفض مستوى الديون. وقالت الشركة إنها ستستخدم كامل عائدات بيع نحو 6 مليارات دولار لسداد ديونها، التي بلغت 26.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث.

بدأت BP عملية بيع كاسترول في فبراير/ شباط الماضي. وبعد فترة احتجاز لمدة عامين، سيكون لدى الشركة خيار بيع حصتها. وتمنح الصفقة كاسترول، إحدى أكبر شركات زيوت المحركات في العالم، قيمة حقوق ملكية تبلغ 8 مليارات دولار. وأفادت صحيفة فايننشال تايمز في بداية ديسمبر بأن ستون بيك كانت في مفاوضات متقدمة لشراء الوحدة.

وقالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة BP كارول هاول: "بهذا، نكون قد أكملنا أو أعلنّا الآن أكثر من نصف برنامج تصفيات الأصول المستهدف بقيمة 20 مليار دولار، مع عائدات من شأنها تعزيز ميزانية بي بي بشكل كبير. تمثل الصفقة محطة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا لإعادة الهيكلة".

وأوضحت الشركة أن مبلغ 6 مليارات دولار الذي ستتلقاه يشمل 800 مليون دولار من توزيعات الأرباح المستقبلية، وأنها لا تتوقع الحصول على مدفوعات إضافية في المدى القصير إلى المتوسط. وتأتي الصفقة في وقت تجري فيه BP إعادة هيكلة قيادتها وتغيير استراتيجيتها بعد تجربة فاشلة في مجال الطاقة المتجددة.

وبعد تعيين مانيفولد، كرئيس غير تنفيذي لـBP في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الشركة الأسبوع الماضي استبدال الرئيس التنفيذي موراي أوكلوس بسيدة الأعمال العاملة في وودسايد إنرجي، ميغ أونيل، بعد أقل من عامين في المنصب. ومن المقرر أن تبدأ أونيل عملها في إبريل/نيسان.

وخلال فترة قصيرة، عمل مانيفولد على إعادة تشكيل BP، حيث التقى بكبار المستثمرين وأطلق مراجعة استراتيجية للشركة، من المتوقع إصدار نتائجها في فبراير. وعلق مانيفولد عند إعلان تعيين أونيل قائلاً إنها ستساعد BP لتصبح "شركة أبسط، أكثر رشاقة، وأكثر ربحية".

واجهت BP فترة مضطربة هذا العام في أعقاب محاولة فاشلة لتحويل نفسها إلى قوة في الطاقة الخضراء أدت إلى تدمير قيمة الشركة. وارتفعت أسهم الشركة حتى الآن بنسبة 6% هذا العام، لتصل القيمة السوقية إلى 66.3 مليار جنيه إسترليني.

تمتلك ستون بيك أصولاً بقيمة 80 مليار دولار تحت الإدارة. وفي وقت سابق من هذا العام، أبرمت الشركة، ومقرها نيويورك، صفقة مع شركة وودسايد التي كانت تعمل فيها أونيل سابقا لشراء حصة تبلغ 40% في مشروع الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا مقابل 5.7 مليارات دولار.