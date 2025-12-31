عمر هشام الحصري رئيساً للطيران المدني السوري بمرتبة وزير

- عُيّن عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بمرتبة وزير، وفقاً للمرسوم رقم (297) لعام 2025، في خطوة تعكس أهمية قطاع الطيران المدني في الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد. - يتمتع الحصري بخبرة طويلة في قطاع الطيران المدني، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لشركة UAS منذ عام 2000، وعمل مستشاراً لدى منظمات دولية مثل ICAO وIBAC. - الحصري عضو في مجالس طيران إقليمية ودولية، وسبق أن أُدرج ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي لعام 2018.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بمرتبة وزير، وذلك في إطار الترتيبات الإدارية المستندة إلى الإعلان الدستوري الصادر عقب سقوط نظام بشار الأسد. ووفقاً للمرسوم رقم (297) لعام 2025، الذي نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نصه اليوم الأربعاء، يُكلَّف الحصري بمهامه الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، على أن تُغطّى النفقات المترتبة على تنفيذه من موازنة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا التعيين بعد أشهر من تكليف الحصري برئاسة الهيئة ذاتها بموجب مرسوم رئاسي صدر في يوليو/تموز 2025، قبل أن يُمنح اليوم صفة وزير، في خطوة تعكس أهمية قطاع الطيران المدني ضمن أولويات الحكومة السورية الجديدة في مرحلة ما بعد النظام السابق. وعمر هشام الحصري من مواليد دمشق عام 1977، رجل أعمال سوري يتمتع بخبرة طويلة في قطاع الطيران المدني، حيث شغل منذ عام 2000 منصب المدير التنفيذي لشركة UAS لإدارة وتشغيل الطيران، إحدى الشركات النشطة في مجال خدمات الطيران الخاص وإدارته.

كذلك عمل الحصري مستشاراً لدى عدد من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران، من بينها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والمجلس الدولي لرجال الأعمال والطيران الخاص (IBAC)، إلى جانب عضويته في مجالس وجمعيات طيران إقليمية ودولية. ويشغل أيضا عضوية مجلس المحافظين في اتحاد طيران الشرق الأوسط (MEBAA)، إضافة إلى عضويته في مجالس محافظين لجمعيات طيران في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن عضوية فخرية في الجمعية الملكية البريطانية للطيران (RAeS).

وسبق أن أُدرج اسم عمر هشام الحصري ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي لعام 2018، وفق تصنيفات متخصصة في قطاع الأعمال والطيران.