عمال سامسونغ يصوتون على حزمة أجور ومكافآت سخية

- توصلت سامسونغ إلى اتفاق مع نقابة العمال لتجنب إضراب كبير، يشمل زيادة الأجور بنسبة 6.2% وتوزيع 10.5% من الأرباح على الموظفين، مما يعكس الأرباح القياسية للشركة بفضل ازدهار رقائق الذكاء الاصطناعي. - هدد 48 ألف موظف نقابي بالإضراب لمدة 18 يوماً احتجاجاً على المكافآت، مما أثار مخاوف اقتصادية في كوريا الجنوبية، حيث قدّر البنك المركزي أن الإضراب قد يبطئ النمو الاقتصادي بنسبة 0.5%. - انتهت الأزمة مؤقتاً باتفاق مبدئي بين الإدارة والنقابة، مع تصويت العمال على التسوية حتى 27 مايو، مما يعكس أهمية سامسونغ في الاقتصاد المحلي وسوق الرقائق العالمي.

يصوّت أعضاء نقابة عمال سامسونغ على حزمة مكافآت وأجور سخية، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة لتجنب تنفيذ إضراب، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأفادت يونهاب بأن التصويت على التسوية التي عرضتها الإدارة سيستمر حتى 27 مايو/أيار الجاري.

وتشمل التسوية زيادة متوسط الأجور بنسبة 6.2%، إضافة إلى توزيع 10.5% من أرباح الشركة على العاملين. وتشير التوقعات إلى أن مكافآت العام الجاري لموظفي قسم أشباه الموصلات قد تصل إلى 600 مليون وون (نحو 400 ألف دولار) للفرد الواحد. ومن المرجح أن توافق النقابة على الاتفاق.

وكان نحو 48 ألف موظف نقابي في أكبر شركة منتجة لرقائق الذاكرة في العالم قد هددوا بتنفيذ إضراب لمدة 18 يوماً، احتجاجاً على مستوى المكافآت الممنوحة للعاملين، رغم تحقيق عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي أرباحاً قياسية مدفوعة بازدهار الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع الأول وحده 57.2 تريليون وون (38 مليار دولار)، أي بزيادة تعادل ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي تقرير داخلي، قدّر البنك المركزي الكوري الجنوبي أن أي إضراب في سامسونغ قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد هذا العام بنحو 0.5%.

اقتصاد دولي عمال سامسونغ يتجنبون الإضراب الكبير بعد اتفاق مع الشركة

تشهد سامسونغ توتراً عمالياً متصاعداً على خلفية الخلافات بشأن الأجور والمكافآت، في ظل الأرباح القياسية التي تحققها الشركة بفضل الطفرة العالمية في رقائق الذكاء الاصطناعي. وطالبت النقابات العمالية بزيادة حصتها من الأرباح وتحسين نظام الحوافز، معتبرة أن المكافآت الحالية لا تعكس حجم الإيرادات الضخم التي حققتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات.

ولوّح نحو 48 ألف عامل نقابي بتنفيذ إضراب واسع كان يُتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ الشركة، ما أثار مخاوف اقتصادية واسعة في كوريا الجنوبية بسبب الدور المحوري لسامسونغ في الاقتصاد المحلي وسوق الرقائق العالمي. وانتهت الأزمة مؤقتاً بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الإدارة والنقابة يتضمن زيادة الأجور وتوزيع جزء من الأرباح على الموظفين، على أن يُحسم الاتفاق النهائي عبر تصويت العمال.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)