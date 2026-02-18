عمال "زيم" الإسرائيلية يهددون بتدميرها إثر بيعها لشركة ألمانية

- أعلنت نقابة عمال شركة زيم الإسرائيلية للشحن إضرابًا عامًا احتجاجًا على بيع الشركة، مما أدى إلى توقف السفن وتراكم الأضرار، وسط تهديد بتدمير الشركة بالكامل. - فازت شركة هاباج-لويد الألمانية وصندوق FIMI بمناقصة الاستحواذ على زيم، مع توقعات بإنشاء مركز بحث وتطوير في إسرائيل لاستيعاب بعض العمال. - تم توقيع اتفاقية بيع زيم مقابل 4.2 مليارات دولار، وسط محاولات وزيرة النقل ميري ريغيف لعرقلة الصفقة لضمان أمن الإمدادات البحرية الإسرائيلية.

بعد إضراب تحذيري دام 48 ساعة لم يُفضِ إلى مفاوضات، أعلنت نقابة عمال شركة زيم الإسرائيلية للشحن إضرابًا عامًا احتجاجًا على بيع الشركة، بما في ذلك وقف تفريغ البضائع الزراعية، وسط تهديد بتدمير الشركة بالكامل. وقال رئيس النقابة، أورين كاسبي لموقع "كالكاليست": "هناك سفن متوقفة بالفعل، وتراكمت الأضرار. ستدمر الشركة. سيشترون شركة لا تملك حتى دولارًا واحدًا".

يأتي ذلك بعدما كشف موقع كالكاليست قبل يومين، عن فوز شركة الشحن الألمانية هاباج-لويد وصندوق FIMI بمناقصة الاستحواذ على شركة زيم، وأضرب عمال الشركة على الفور.

وتوظف زيم حاليًا 800 عامل منضمين إلى النقابة، بالإضافة إلى 100 عامل بعقود شخصية، و300 عامل متعاقد. ووفقًا لكاسبي، فقد تم توضيح أن حوالي 120 عاملًا فقط سيبقون في زيم الجديدة تحت إدارة صندوق FIMI. ومن المتوقع أن تُنشئ هاباج-لويد مركزًا للبحث والتطوير في إسرائيل سيستوعب موظفي زيم التقنيين، وقد يتم دمج بعض العمال الـ 800 الإضافيين فيه.

قال كاسبي اليوم الأربعاء إنه كان يتوقع أن تتفاوض الإدارة والمشترون الجدد مع الشركة خلال يومي الإضراب، لكن ذلك لم يحدث، ما اضطر اللجنة إلى التحول من إضراب جزئي إلى إضراب عام. وأضاف كاسبي: "هناك سفن متوقفة بالفعل، وتراكمت الأضرار. سنُدمر الشركة. لن يقبلوا بشركة لا تملك حتى دولارًا واحدًا".

تم توقيع اتفاقية بيع شركة زيم مقابل 4.2 مليارات دولار أمس. جزءاً من الصفقة، ستبيع الشركة الألمانية عملياتها في إسرائيل إلى صندوق FIMI. وصرح مدير الصندوق، يشاي دافيدي، قائلاً: "يدرك صندوق FIMI الأهمية الاستراتيجية لوجود شركة شحن إسرائيلية مستقلة وقوية. نحن بصدد تأسيس شركة إسرائيلية مستقرة، هي شركة زيم الجديدة، ونرى في شركة هاباج-لويد شريكًا استراتيجيًا هامًا لاستمرار عملياتها. نعتزم بناء أسطول متطور وفعال، يتمتع بقدرات لوجستية واسعة، ونعتبر هذه فرصة استراتيجية لتأسيس شركة شحن إسرائيلية قوية وفعالة ومتخصصة، تتمتع بقوة مالية، ستعمل بالتعاون مع إحدى شركات الشحن الرائدة عالميًا".

بعد توقيع الاتفاقية، كشفت صحيفة كالكاليست أن وزيرة النقل ميري ريغيف كانت تحاول عرقلتها. تواصلت ريغيف مع الوزير دودي أمسالم، المسؤول عن هيئة الشركات الحكومية، وطلبت إجراء نقاش عاجل مع جميع الوزارات الحكومية المعنية لتنسيق تدابير احتواء عملية بيع الشركة الناشئة. وكتبت ريغيف: "نعتقد أنه لا ينبغي لنا التردد في استخدام جميع الأدوات القانونية والإدارية المتاحة للدولة لضمان أن تشكل حصة الأسد حاجزًا فعالًا ضد أي ضرر يهدد أمن الإمدادات البحرية الإسرائيلية".