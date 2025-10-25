عمال بلا حماية في الأردن: انتهاكات تظلم الآلاف في خدمات العمارة

- تسعى منظمات عمالية أردنية لتحسين أوضاع حراس العمارات بتوفير الحماية الاجتماعية لهم، حيث يواجهون انتهاكات مثل دفع رسوم تصاريح العمل بأنفسهم وعدم الحصول على حقوقهم المالية كاملة. - يعتقد الخبراء أن تنظيم مهنة حراس العمارات يمكن أن يحفز الأردنيين على العمل فيها، مما يقلل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع ضرورة حماية حقوقهم بتحديد ساعات العمل وضمان الأجور. - تواجه الجهود تحديات مثل عدم استقرار العمل وضعف الوعي النقابي، لكن الاعتراف الرسمي بالمهنة يمكن أن يفتح فرصًا للشباب الأردني ويعزز قوة النقابات.

تسعى منظمات عمالية أردنية إلى توفير الحماية الاجتماعية لآلاف العاملين في مجالات خدمية، وخاصة فئة حُرّاس العمارات، الذين يعملون حاليًا بموجب تصاريح عمل وفق الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل الأردنية مؤخرًا.

وتُظهر تقارير لمنظمات عمالية حول هذه الفئة تعرّضهم لكثير من الانتهاكات المباشرة، سيّما إلزامهم بدفع قيمة تصاريح العمل سنويًا، وعدم حصولهم على حقوقهم المالية كاملة من المشغّلين، والعمل في بعض الأحيان مقابل السكن في غرفة صغيرة داخل العمارة. كما لا توجد لغالبيتهم رواتب شهرية، بل يتحقق العائد المالي المنخفض في الغالب من خلال مساهمة سكان كل شقة في العمارة بدفع مبلغ لا يتجاوز 5 دنانير (7 دولارات) لكل شقة فقط شهريًا لقاء الخدمات التي يقدّمونها.

ويرى البعض أن تنظيم العمل في هذا المجال سيحفّز الأردنيين على العمل فيه، ما يساهم في تشغيل عشرات الآلاف مباشرة. رئيس المرصد العمالي أحمد عوض قال لـ"العربي الجديد" إنه يتوجب العمل على حماية هذه الفئات من العاملين بما يضمن عملهم لساعات محددة وغير مفتوحة، وحصولهم على أجورهم بشكل منتظم، وأن يتحمل أصحاب العمل، سواء كان شخصًا أو مجموعة من سكان العمارات المشتركة، تكلفة تصاريح العمل سنويًا، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بالحدود المقبولة.

وأضاف أن قطاع حُرّاس العمارات والخدمات المقدّمة لها يحتاج إلى إجراءات تنظيمية تحمي حقوق العامل وصاحب العمل، وبالشكل الذي يحدّ من الإشكاليات الموجودة حاليًا.

وأشار إلى أن هناك متابعة مع وزارة العمل والجهات المعنية لتصويب الاختلالات التي يعاني منها العاملون في بعض القطاعات، ومنها الحُرّاس والخدمات المصاحبة.

غياب التغطية الصحية

المرصد العمالي قال في دراسة له إنه، وعلى الرغم من استحداث وزارة العمل تصنيفًا خاصًا للمهنة، والكشف عن إصدار 9023 تصريحًا، فإن العمّال ما يزالون يتحمّلون رسوم التصاريح من جيوبهم، دون توفير ضمان اجتماعي أو تأمين صحي أو حتى مرجعية نقابية تدافع عنهم.

وشرح المرصد أن تنظيم المهنة بشكل ممنهج ربما يحوّلها إلى قطاع واعد قادر على توفير عشرات آلاف الفرص للشباب الأردني، بدل بقائها حكرًا على العمالة الوافدة. وقالت وزارة العمل إنه، ومن خلال نموذج طلب الحصول على معلومة، فإن عدد العمّال الحاصلين على تصاريح عمل في هذه المهنة بلغ 9023 عاملًا حتى تاريخه.

أضافت أنه في حال الحاجة، تُنفّذ جولات تفتيشية معلنة أو مفاجئة، لضمان تحصيل حقوق العمّال، وعند ثبوت المخالفة يُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل، وفقًا لقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن خالد الفناطسة لـ "العربي الجديد" أن مسألة تحديد المرجعية النقابية لمهنة "عامل خدمات العمارة" لا تزال قيد الدراسة، موضحًا أن القرار يعتمد على حجم هذه الفئة ومدى استقرارها في سوق العمل.

وبيّن أن الخيارات المطروحة تتمثل إما بإنشاء نقابة خاصة بها في حال كان عدد العاملين كبيرًا وتخصّصهم واضحًا، أو بضمّهم إلى إحدى النقابات القائمة إذا تداخلت مهامهم مع نشاطها.

الدعوة للمتابعة الميدانية

وقال إن النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُعدّ الأقرب لتمثيل هذه الفئة، لكونها تُعنى بمصالح العاملين في قطاعات خدمية متعددة، وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل "عامل خدمات العمارة".

وأضاف أن الاتحاد سيعمل على تمكين هذه الفئة عبر تنظيم ورش تدريبية وتوعوية لتعريفهم بحقوقهم النقابية والقانونية، إضافة إلى تنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لضمان بيئة عمل لائقة لهم. ورأى أن حماية عمال هذه المهنة من الاستغلال يتطلب متابعة ميدانية لظروف عملهم عبر لجان متخصصة، والتفاوض مع أصحاب العمل لعقد اتفاقيات جماعية تحدّد بوضوح الأجور وساعات العمل وحقوق الضمان الاجتماعي.

كما سيقدّم الاتحاد الدعم القانوني اللازم للعمال، ويعمل على توثيق الانتهاكات وممارسة الضغط على الجهات الحكومية لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين. وقال إن الاتحاد يخطط لبدء حوارات رسمية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي من خلال تقديم طلبات ومقترحات مدروسة، مدعومة ببيانات عن أعداد العاملين واحتياجاتهم، مع متابعة مستمرة لضمان حسم المرجعية النقابية لهذه الفئة.

وأوضح أن أبرز التحديات التي قد تواجه ضم "عامل خدمات العمارة" للنقابات تتمثل في طبيعة العمل غير المستقرة، وضعف الوعي النقابي لدى بعض العاملين، إلى جانب مقاومة بعض أصحاب العمل، فضلًا عن الغموض القانوني بشأن تصنيف هذه المهنة. لكنه يشدّد على أن تكثيف حملات التوعية وتطوير التشريعات من شأنه أن يساعد على تجاوز هذه العقبات.

ولفت إلى أن استقطاب الشباب الأردني للعمل في هذه المهنة سيعزّز من قوة النقابات العمالية ويوسّع قاعدة المنتسبين إليها، واستحداث تصريح عمل خاص بها خطوة مهمة لتنظيم السوق وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.

اعتراف رسمي

الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي قال إن نظام رسوم تصاريح العمل الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في 16 مايو/ أيار الماضي، استحدث نوعًا جديدًا من التصاريح الخاصة بمهنة "عامل خدمات عمارة" برسوم سنوية مقدارها 700 دينار، أي نصف قيمة تصريح العمل لذوي المهارات المتخصصة.

وأوضح أن الخطوة تُعدّ الأولى من نوعها من حيث الاعتراف رسميًا بمهنة "عامل خدمات عمارة"، وهي مهنة اعتاد أن يشغلها منذ سنوات طويلة عمال وافدون، وتقتصر مهمتها على تقديم أو الإشراف على مختلف خدمات العمارة، وليس الحراسة فقط.

وأكد أن هذا التنظيم والتصنيف الجديد يفرض على مؤسسة الضمان الاجتماعي التحضير منذ الآن لشمول العاملين في هذه المهنة بأحكام قانون الضمان بشكل إلزامي، باعتبار العمارة منشأة خاضعة للقانون يمكن التعامل معها ومع لجانها على هذا الأساس.

وقدّر الصبيحي أعداد العاملين بمهنة "حارس عمارة" أو "عامل خدمات عمارة" بحوالي 100 ألف عامل، يشغلها الوافدون بنسبة 99.99%. وقال إن عزوف الأردنيين عن هذه المهنة لا يعود لاعتبارات اجتماعية كما تطرح وزارة العمل، بل لأنها غير منظّمة، وتفتقر إلى بيئة عمل ملائمة ومعايير واضحة تضمن الحقوق والالتزامات والأجور والحمايات. تنظيم المهنة ووضع أسس وتشريعات تضبطها سيجعلها خيارًا جاذبًا للشباب الأردني الباحث عن عمل، بما يفتح آلاف الفرص أمامهم ويسهم في توطين 100 ألف فرصة عمل.