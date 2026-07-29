عمالقة صامتون.. تعرّف إلى خريطة أضخم المصافي النفطية في الخليج

- تطورت دول الخليج في قطاع التكرير ببناء مصافي متكاملة لتحويل النفط الخام إلى منتجات جاهزة مثل البنزين والديزل، مما يعزز مكانتها كمورد رئيسي لأوروبا وآسيا. - تشمل أبرز المصافي الخليجية مصفاة رأس تنورة في السعودية، الزور في الكويت، الرويس في الإمارات، لفان في قطر، سترة في البحرين، ومصافي الدقم وصحار في عُمان. - رغم تحديات الحرب الإيرانية في 2026، تسعى دول الخليج لتعزيز التكامل الصناعي وتنويع مصادر الدخل بتطوير مجمعات صناعية متكاملة.

منذ عقود، لم تكتف دول الخليج بكونها منبعاً للنفط الخام الذي يغذي أسواق الطاقة العالمية، بل مضت خطوة أبعد ببناء منظومة متكاملة من مصافي التكرير التي تحول هذا الخام إلى منتجات جاهزة للاستهلاك، من البنزين والديزل إلى وقود الطائرات وزيت الوقود ومشتقات البتروكيميائيات. هذه المصافي ليست مجرد منشآت صناعية، بل تمثل حلقة الوصل الحاسمة بين الثروة الجيولوجية الكامنة تحت الأرض والاقتصاد الفعلي الذي يشعر به المواطن الخليجي والمستهلك العالمي على حد سواء.

وبحسب بيانات "أوبك"، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على حصة كبيرة من الإنتاج والصادرات من النفط الخام، وهو ما يمنح قطاع التكرير في المنطقة أهمية مضاعفة، إذ لا يقتصر دوره على تلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية فحسب، بل يتعداه إلى تصدير الفائض منها وتعزيز مكانة الخليج موردا رئيسيا لأوروبا وآسيا، ومن أبرز هذه المصافي:

الرويس، الإمارات (922 ألفا) الزور، الكويت (615 ألفا) رأس التنورة، السعودية (550 ألفا) لفان، قطر (430 ألفا) سترة، البحرين (267 ألفا) الدقم، عُمان (230 ألفا) الرياض (126 ألفا) ساتورب، السعودية (460 ألفا) مصفاة سامرف (400 ألف) أبرز مصافي النفط في الخليج وحجم إنتاجها اليومي

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصافي الخليجية في ظل التوجه نحو خفض الانبعاثات؟ كيف تساهم هذه المصافي في تنويع مصادر الدخل لدول الخليج بعيداً عن تصدير النفط الخام؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

مصفاة رأس تنورة- السعودية

تحتل مصفاة رأس تنورة مكانة تاريخية خاصة في قطاع التكرير السعودي، وبحسب موسوعة "سعوديبيديا"، فإن العمل في المصفاة بدأ فعلياً عام 1941، فيما شهدت المنطقة أول عملية تصدير للخام السعودي عام 1939 عندما أشرف المؤسس عبدالعزيز آل سعود بنفسه على تحميل أول شحنة تصدير. وتُعد رأس تنورة، بحسب الموسوعة نفسها، أكثر مصافي أرامكو تعقيداً من الناحية التقنية، إذ تضم عمود تقطير تحت التفريغ بطاقة 135 ألف برميل يومياً، ووحدة تكسير هيدروجيني بطاقة 50 ألف برميل يومياً، وهي المصفاة الوحيدة ضمن منظومة أرامكو التي تحتوي على وحدة لتخفيف اللزوجة بالتكسير الحراري.

أما طاقتها التكريرية الإجمالية للخام فتبلغ 550 ألف برميل يومياً، بحسب ما أوردته تقارير متعددة من بينها منصة "أويل آند غاز الشرق الأوسط". وإلى جانب رأس تنورة، تمتلك أرامكو مصافي أخرى مهمة، أبرزها: مصفاة الرياض بطاقة تكرير تبلغ نحو 126 ألف برميل يومياً، ومصفاة ينبع بطاقة 245 ألف برميل يومياً، فضلاً عن مصفاتي "ساتورب" (460 ألف برميل يومياً) و"سامرف" (400 ألف برميل يوميا). وتسعى أرامكو إلى رفع طاقتها التكريرية الإجمالية إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، في إطار استراتيجيتها لتعزيز التكامل الرأسي بين الإنتاج والتكرير والبتروكيميائيات.

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مصفاة الزور- الكويت

تعد مصفاة الزور أحدث وأكبر مصافي الكويت، وواحة من أضخم مصافي التكرير في العالم. وبحسب الموقع الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية، تقع المصفاة جنوب دولة الكويت على بعد 90 كيلومتراً من العاصمة، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 16 كيلومتراً مربعاً، فيما تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يومياً، ما يجعلها الأكبر على مستوى الكويت والسابعة ضمن قائمة أكبر عشر مصافي نفط في العالم.

كما تشير الشركة، إلى أن طاقة التخزين في المصفاة تبلغ 6.5 ملايين برميل من الوقود منخفض الكبريت، وهو ما يوفر مخزوناً استراتيجياً ثابتاً لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء. ووفقاً للموقع الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية، فإنه مع تشغيل مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي إلى جانب الزور، ارتفعت الطاقة التكريرية الإجمالية لمصافي الكويت الثلاث إلى 1.415 مليون برميل يوميا، لتصبح الكويت أحد أبرز موردي وقود السفن في المنطقة بفضل منتجات المصفاة من وقود الطائرات والنافثا وزيت الوقود منخفض الكبريت. وتحتوي المصفاة على أكبر مجمع لوحدة إزالة الكبريت من الزيت المخلف في العالم، بكفاءة استرداد تتجاوز 99.9%، ما يعكس التوجه الكويتي نحو خفض الانبعاثات وتلبية المعايير البيئية الصارمة.

مصفاة الرويس- الإمارات

تتصدر مصفاة الرويس، التابعة لشركة "أدنوك"، قائمة أكبر مصافي التكرير العربية، وهي واحدة من أكبر وأكثر المصافي تطوراً في العالم، بحسب ما ينشره الموقع الرسمي لشركة "أدنوك". وبحسب الموقع الرسمي، تقع المصفاة على ساحل الخليج العربي على بعد نحو 245 كيلومتراً غرب مدينة أبوظبي، ودُشّنت عام 1982 على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتصبح رابع أكبر مصفاة في العالم من حيث الموقع الواحد، بطاقة تكرير تتجاوز 922 ألف برميل يومياً.

وتنتج المصفاة غاز البترول المسال والبنزين الخالي من الرصاص والديزل والنافثا ووقود الطائرات وزيوتاً أساسية من الفئة الثالثة، إضافة إلى منتجات متخصصة مثل أسود الكربون والفحم المكلّس. وتضم المصفاة ثلاثة أرصفة بحرية تتيح تحميل عدة ناقلات كبيرة وصغيرة في الوقت ذاته، بحسب الموقع الرسمي لأدنوك. ولا يقتصر دور مجمع الرويس على التكرير وحده، بل يُعد المركز الرئيسي لعمليات التوزيع والتسويق في الإمارة، إذ يضم إلى جانب وحدات التكرير مصانع كبرى للكيميائيات والأسمدة والغازات الصناعية، ما يجعله منظومة صناعية متكاملة تغذي قطاعات متعددة من الاقتصاد الإماراتي.

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مصفاة لفان – قطر

تختلف طبيعة عمل مصفاة لفان القطرية عن نظيراتها الخليجية، إذ تتخصص في معالجة المكثفات، وهي أحد المنتجات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي، وليس تكرير النفط الخام التقليدي. وتقع المصفاة، بحسب الموقع الرسمي لشركة قطر غاز، ضمن مدينة رأس لفان الصناعية شمال الدوحة.

بدأت مصفاة "لفان 1" الإنتاج عام 2009 بطاقة معالجة بلغت نحو 146 إلى 160 ألف برميل يوميا، وتُنتج بحسب الموقع الرسمي لشركة قطر للغاز نحو 61 ألف برميل من النافثا، و52 ألف برميل من وقود الطائرات، و24 ألف برميل من زيت الغاز، و9 آلاف برميل من غاز البترول المسال يوميا. وجميع هذه المنتجات تخضع للمعالجة بالهيدروجين لتقليل نسبة الكبريت واستيفاء أعلى المعايير الأوروبية البيئية.

ومع تدشين مصفاة "لفان 2" عام 2017، وبحسب بيان رسمي صادر عن الديوان الأميري القطري آنذاك، تضاعفت طاقة قطر لتكرير المكثفات لتصل إلى نحو 292 ألف برميل يوميًا، وهو ما جعل رأس لفان أحد أكبر مواقع تكرير المكثفات في العالم. وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن إجمالي الطاقة التكريرية في قطر، بين لفان ومسيعيد، يبلغ نحو 430 ألف برميل يومياً.

الطاقة التكريرية لأكبر المصافي في الخليج العربي (برميل يومياً) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

مصفاة سترة (بابكو) – البحرين

تُعد مصفاة سترة، المملوكة لشركة بترول البحرين الوطنية "بابكو"، من أقدم منشآت التكرير في المنطقة العربية بأكملها. وبحسب الموقع الرسمي للشركة، تأسست بابكو عام 1929، واكتشفت أول حقل نفطي في البلاد عام 1932، قبل أن تبدأ شحنات تصدير الخام عام 1934، ثم إنشاء أول مصفاة في الخليج عام 1936، لتصبح الشركة رائدة في تطور مملكة البحرين الحديثة على مدى عقود.

وتُعالج المصفاة خام البحرين المحلي إلى جانب الخام العربي المستورد من السعودية عبر خط أنابيب يمتد نحو 112 كيلومترًا من منشآت أرامكو في أبقيق، لتنتج المصفاة بطاقة تكريرية تبلغ نحو 267 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية. وتشمل منتجاتها تسعة أنواع من المشتقات النفطية أبرزها الغاز المسال والنافثا والبنزين ووقود الطائرات والديزل، فيما تُخصص نحو 95% من هذه المنتجات للتصدير. ويجري حاليا تنفيذ مشروع توسعة كبير يُعرف بـ"برنامج تحديث بابكو"، من المقرر أن يرفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 380 ألف برميل يومياً.

مصافي عُمان

تعتمد سلطنة عُمان على مصفاتين رئيسيتين. الأولى هي مصفاة الدقم، التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي مشروع مشترك تُشغّله شركة "أو كيو 8"، بحسب موقعها الرسمي، بمشاركة شركة النفط العمانية "أو كيو" و"البترول الكويتية العالمية"، بطاقة تكريرية تصل إلى 230 ألف برميل يومياً، إذ يعتمد تشغيلها على مزيج من 65% خاما كويتيا و35% خاما عمانيا.

أما مصفاة صحار، التي اندمجت إداريا ومصفاة ميناء الفحل عام 2007 لتشكيل "الشركة العمانية للمصافي والصناعات البترولية"، فقد شهدت توسعات متتالية رفعت طاقتها من 50 ألف برميل يوميا عند التأسيس عام 1982 إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا بعد مشروع التجديد في 2007. وهناك خطط جارية لرفع القدرة الإنتاجية للمصفاة من الوقود والبروبيلين والنافثا بنسبة تصل إلى 70% ضمن مشروع تطوير وتحسين جديد، وفق اتفاقيات الهندسة والتوريد والإنشاء الموقعة مع شركتي ديلم وبتروفاك.

اضطرابات 2026

شهدت المنطقة اضطرابات غير مسبوقة على خلفية الحرب الإيرانية التي اندلعت أواخر فبراير/شباط. وبحسب التقارير، اضطرت دول الخليج إلى خفض إجمالي إنتاجها النفطي بأكثر من 11 مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2026، نتيجة بلوغ التخزين المحلي طاقته القصوى وانسداد طرق التصدير، إضافة إلى توقف أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من طاقة التكرير الإقليمية بسبب أضرار مادية مباشرة.

وبفضل هذه المنشآت، تستطيع دول الخليج تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة من جهة، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية من جهة أخرى، بما يرسّخ مكانة المنطقة موردا رئيسيا لا غنى عنه لاقتصادات آسيا وأوروبا المستوردة للطاقة. كما أن معظم هذه المصافي تشكل اليوم نواة لمجمعات صناعية متكاملة تضم صناعات الكيميائيات والأسمدة والبتروكيميائيات، ما يعكس توجه دول الخليج نحو تنويع مصادر الدخل بعيداً عن التصدير الخام وحده.