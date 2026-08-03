عمالقة السيارات الفخمة يتنافسون والأنظمة الهجينة ترسم المستقبل

- تشهد سوق السيارات الفاخرة تنافساً متزايداً حيث تسعى الشركات الكبرى مثل مرسيدس-مايباخ وتويوتا وأودي إلى إعادة تعريف الرفاهية من خلال التصميم الجريء والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على تجربة القيادة والابتكار. - مرسيدس-مايباخ تقدم مونوغرام SL 680، أول سيارة رودستر تجمع بين الفخامة والأداء الرياضي، بمحرك V8 مزدوج التوربو بقوة 585 حصاناً، مستهدفة عشاق القيادة المترفة. - تويوتا تراهن على التكنولوجيا الهجينة مع كراون 2027، بينما أودي تطلق كيو9، أكبر سيارة في تاريخها، بتصميم ضخم وتقنيات متقدمة، مما يعزز المنافسة في السوق.

تشهد سوق السيارات الفاخرة مرحلة جديدة من المنافسة، إذ تتجه كبرى الشركات العالمية إلى إعادة تعريف مفهوم الرفاهية من خلال المزج بين التصميم الجريء والتكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الدفع الهجينة، في سباق لا يقتصر على القوة والأداء، بل يمتد إلى تجربة القيادة والابتكار. وفي هذا الإطار، كشفت كل من مرسيدس-مايباخ وتويوتا وأودي عن ثلاثة طرازات جديدة تعكس توجهات مختلفة، لكنها تلتقي عند هدف واحد: تقديم سيارات أكثر تطوراً وجاذبية لعملاء الفئة الفاخرة.

وحسب مجلة "توب غير" البريطانية، تخوض مرسيدس-مايباخ تجربة غير مسبوقة مع إطلاق مونوغرام (SL 680 Monogram Series)، أول سيارة رودستر في تاريخ العلامة الفاخرة. ويجمع الطراز بين شخصية السيارات الرياضية المكشوفة والفخامة التي اشتهرت بها مايباخ، مع تصميم يبرز عبر الشبك الأمامي المضيء والطلاء ثنائي اللون والمقصورة المكسوة بأفخم أنواع الجلد والخشب.

وتستمد هذه السيارات قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 ليترات يولد 585 حصاناً و800 نيوتن متر من عزم الدوران، متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات ونظام دفع رباعي، ما يسمح لها بالتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 4.1 ثوانٍ. ورغم هذه الأرقام، تؤكد مرسيدس أن الطراز الجديد يستهدف عشاق القيادة المترفة أكثر من الباحثين عن الأداء الرياضي الخالص.

في المقابل، تراهن تويوتا على التكنولوجيا الهجينة مع كراون 2027، التي حصلت على تحديثات تصميمية وتقنية تمنحها حضوراً أكثر جرأة. وتشمل التعديلات واجهة أمامية جديدة، ولمسات خارجية سوداء، ولون طلاء جديد، إلى جانب مقصورة أكثر تطوراً مزودة بشاشات رقمية وأنظمة مساعدة متقدمة.

وتعتمد معظم الفئات على الجيل الخامس من النظام الهجين THS 5، الذي يجمع بين محرك بنزين سعة 2.5 ليتر ومحركات كهربائية مع نظام دفع رباعي قياسي، فيما تقدم نسخة بلاتينوم (Platinum) نظام "هايبرد ماكس" (Hybrid MAX) الذي يجمع بين محرك توربو سعة 2.4 ليتر ومنظومة هجينة بقوة إجمالية تبلغ 340 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 542 نيوتن متر، لتقترب السيارة من أداء السيدان الرياضية مع الاحتفاظ بمزايا الكروس أوفر.

أما أودي، فقد رفعت سقف المنافسة بإطلاق "كيو9" (Q9)، التي أصبحت أكبر سيارة في تاريخ الشركة الألمانية. ويبلغ طولها 5.31 أمتار، بينما زودت بتصميم ضخم يهيمن عليه الشبك الأمامي الكبير، ومصابيح "ليد" (LED) و"أوليد" (OLED) رقمية، إلى جانب جنوط يصل قياسها إلى 23 بوصة، ونظام تعليق هوائي متكيف مع توجيه للعجلات الخلفية لتحسين المناورة.

وتعتمد النسخة الأوروبية على محرك ديزل سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليترات بقوة 295 حصاناً وعزم 630 نيوتن متر، وهو مدعوم بتقنية الهجين الخفيف بجهد 48 فولت، مع توفر نسخة أقل قوة تركّز على الكفاءة في استهلاك الوقود. كذلك توفر المقصورة خيارات بستة أو سبعة مقاعد، وشاشات رقمية متعددة، وأحدث أنظمة الاتصال والترفيه، إلى جانب مواد فاخرة تشمل جلد نابا والأخشاب الطبيعية وألياف الكربون.