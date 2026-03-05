على العالم الاستعداد لموجة غلاء قد تطول بسبب الحرب

- يشهد العالم تضخمًا جديدًا بسبب توسع الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى إغلاق مضيق هرمز وتأثيرات سلبية على النقل والسياحة، مع تضرر الدول المستوردة للطاقة مثل مصر والأردن والمغرب. - تتشابه الأزمة الحالية مع جائحة كورونا من حيث تعقد سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، مع تأثيرات كبيرة على النقل والشحن وتكدس السفن في الخليج العربي. - ارتفاع أسعار النفط يهدد الدول المستوردة ويعمق عجز الموازنات، مما يدفع البنوك المركزية لتبني سياسات نقدية متشددة، ويزيد من كلفة المعيشة ويؤثر على القدرة الشرائية.

العالم بات على موعد مع موجة تضخم جديدة مع اتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط لتشمل نحو عشر دول، وإغلاق مضيق هرمز رئة الطاقة واندلاع حرب الناقلات النفطية في الخليج العربي، ووقف حركة الطيران والسياحة، وتوقعات بزيادة الانفاق العسكري على حساب خدمات أخرى مثل الصحة والتعليم. موجة تضغط مجدداً على الجميع، جيوب المواطن الذي عاني أصلا من كلفة المعيشة وتدني الأجور، وأرفف المحال التجارية والبنوك المركزية والحكومات والموازنات العامة والعملات وغيرها، وتضغط أكثر على المواطن الأميركي والأوروبي على حد سواء، وبالطبع تضغط على الدول العربية المستوردة للطاقة، ومنها مصر والأردن والمغرب وتونس وسورية والسودان واليمن وفلسطين.

موجة تضخم قد تشبه تلك التي وقعت إبان جائحة كورونا وخنقت الأسواق وعقدت سلاسل التوريد ورفعت كلفة أسعار كل شيء، بل وربما تفوق الموجة العنيفة التي جرت في فبراير/شباط 2022 عقب اجتياح روسيا أوكرانيا، وما تلاها من قفزات في أسعار الطاقة والغذاء والشحن، ودخول اقتصادات دول كبرى موجة تضخم كانت الأعلى منذ عقود، وما صاحبها من حدوث هزات في الاقتصادات والأسواق الدولية الكبرى، وقطع الغاز الروسي عن أوروبا وفرض عقوبات قاسية بحق النفط والاقتصاد الروسي، وتوقف تدفق القمح الأوكراني للأسواق بسبب الحصار الروسي على موانئ أوكرانيا.

أزمة تضخم هذه المرة ستكون مركبة بسبب تعقد الصدمات وتنوع المخاطر والأزمات الناتجة عن الحرب على إيران وزيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية حول العالم، فهناك تضخم متوقع في أسعار الطاقة ومشتقات الوقود سواء النفط أو الغاز، وتضخم في أسعار الأغذية والقمح والأدوية والأثاث والمواد الخام والسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج، وآخر في منتجات وقطاعات حيوية مثل الأسمدة والإلكترونيات وأنشطة النقل والشحن وسلاسل الإمداد وتكلفة التأمين ورسوم المخاطر، مع تكدس السفن في الخليج العربي والبحث عن ممرات آمنة.

وما جرى في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأيام الماضية هو بروفة سريعة لتلك الموجة، فعقب ارتفاع أسعار الوقود بلغ سعر الديزل في أميركا أربعة دولارات للغالون، وشهدت الأسواق الأميركية أكبر ارتفاع يومي لأسعار الطاقة منذ إعصار كاترينا عام 2005، وتعرض المواطن والأسواق الأميركية لصدمة عنيفة، إذ إن ارتفاع البنزين يضغط بشدة على ميزانيات الأسر فوراً، ولا سيما أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، وأن ارتفاع أسعار السولار يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل خاصة البحري، ورفع أسعار جميع المنتجات بما فيها المواد والسلع الغذائية، خصوصاً إذا اضطر المزارعون إلى تقليص المساحات المزروعة بسبب زيادة كلفة الوقود.

تكرر المشهد في أوروبا، حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي لمستويات العام 2022، ولامست أسعار الغاز أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، يزداد الموقف تعقيدا وجود خطة لدى دول الاتحاد للاستغناء عن الغاز الروسي كلية، وتوقف صادرات الغاز الإسرائيلي مع إغلاق حقول شرق المتوسط ومنها حقلي تمار ولفيثيان بسبب زيادة المخاطر الأمنية الناتجة عن الحرب على إيران.

ونظرة سريعة للأسواق الدولية الأخرى تجد أن جميع أسعار السلع عرفت قفزات في فترة ما بعد اندلاع الحرب على إيران، فالغاز الطبيعي يواصل قفزاته في الأسواق الأوروبية والآسيوية مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج ووقف قطر إنتاج وتصدير الغاز المسال، وهو قرار أربك أوروبا وآسيا على حد سواء، إذ إن قطر تصنف بأنها أكبر مصدر للغاز حول العالم بعد الولايات المتحدة، وتنتج نحو 20% من إمدادات العالم من الغاز المسال.

أسعار النفط مرشحة هي الأخرى للوصول إلى 150 دولاراً للبرميل وربما 200 دولار، وهذه كارثة لكل الدول المستوردة للخام الأسود سواء المتقدمة أو النامية، حيث إن هذا المستوى المرتفع يعمق عجز الموازنات العامة ويربك إيرادات الدول ويضغط بشدة على الأسواق بما فيها أسواق السلع والصرف، ويدفع عملات هشة نحو التعويم بسرعة مقابل الدولار، ودول تعاني من عجوزات مالية نحو التوسع في الاستدانة الخارجية. ويكفي القول إن ارتفاع النفط إلى تلك المستويات يعرض ألمانيا لخسائر تتراوح بين 40 و80 مليار يورو.

موجة تضخم هذه المرة تهدد التعافي الاقتصادي الهش لدول العالم ومنها منطقة اليورو واقتصادات عربية عدة، وتعمق مخاطر التعثر وزيادة كلفة المعيشة داخل تلك البلدان، وتعيد البنوك المركزية إلى المربع الأول وسياسات التشدد النقدي وزيادة سعر الفائدة لمواجهة التداعيات الخطيرة، سواء على الاقتصادات الوطنية ومعدلات النمو والاستثمارات وأسواق الصرف، والأهم على المواطن، فالتضخم يأكل الأخضر واليابس وفي المقدمة العملات ومعها القدرة الشرائية للمواطن، وكل التقديرات تشير إلى أن حرباً طويلة على إيران ستصوب أولاً مسدس التضخم إلى رأس الاقتصاد الأميركي وتعيد شبح التضخم إليه، وثانياً مسدس البنزين إلى رأس المواطن، وتفشل خطط دونالد ترامب الرامية إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة معدل النمو وتضغط بشدة على الأسر.

وعلى مستوى اقتصاد منطقة اليورو، فإن صدمة تضخمية في انتظاره إذا طالت حرب إيران، وهو ما حذر منه البنك المركزي الأوروبي قبل أيام. بل إن صدمة نفطية عنيفة من الحرب تهدد بإطلاق موجة تضخم عالمية تهدد الاقتصاد الدولي، والذي لا يزال يعاني بشدة من تداعيات حروب التجارة التي أطلقها دونالد ترامب بداية العام 2025، والزيادة التاريخية في الرسوم الجمركية، وزيادة الدين العام ومخاطر الركود.