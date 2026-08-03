علامَ يراهن وارش إذا تعثر الاقتصاد الأميركي؟

- يتبنى كيفن وارش نهجًا غير تقليدي في السياسة النقدية بتقليل الإرشادات المستقبلية، مما يدفع الأسواق لتشديد الأوضاع المالية ذاتيًا، لكن يثير تساؤلات حول فعاليته في حال تعرض الاقتصاد لصدمة مفاجئة. - تواجه الأسواق مخاطر مثل تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي واضطرابات مضيق هرمز، مما يضغط على الاقتصاد الأميركي ويؤثر على جاذبية الدولار كملاذ آمن. - يواجه وارش تحديات سياسية مع توسيع الرسوم الجمركية من قبل إدارة ترامب، مما قد يضطره لرفع أسعار الفائدة، ويتطلب تحقيق توازن دقيق لتجنب توترات إضافية.

يخوض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي"، كيفن وارش، اختباراً غير تقليدي في إدارة السياسة النقدية، يقوم على تقليل الإرشادات المستقبلية للأسواق وترك المستثمرين يستنتجون بأنفسهم مسار الاقتصاد وأسعار الفائدة. غير أنّ هذا النهج، الذي قد ينجح في الأوقات الهادئة، يواجه تساؤلات متزايدة بشأن قدرته على الصمود إذا تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمة مفاجئة.

فخلال مؤتمره الصحافي عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 يوليو/تموز المنصرم، تلاحظ مجلة "ذي إيكونوميست" أن وارش بدا شديد التحفظ في تعليقاته، رغم إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، إلّا أنّ الأسواق لم تتعامل مع الصمت بهدوء، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 4.7%، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بينما تعرضت الأسهم، ولا سيما شركات التكنولوجيا الحساسة للفائدة، لضغوط ملحوظة.

ويرى مراقبون أنّ وارش يراهن على أن الغموض المدروس سيدفع الأسواق إلى تشديد الأوضاع المالية بنفسها، من خلال ارتفاع عوائد السندات وزيادة تكلفة الاقتراض، بما يحدّ من الضغوط التضخمية من دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. لكن هذا الرهان قد يصبح مكلفاً إذا تعرض الاقتصاد الأميركي لهزة كبيرة، إذ إنّ غياب الوضوح بشأن كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي قد يزيد اضطراب الأسواق بدلاً من تهدئتها، وهو ما أقر به وارش نفسه عندما أشار إلى أن التواصل الواضح يصبح ضرورياً في أوقات الأزمات.

وتتعدد المخاطر التي تلوح في الأفق أمام أكبر اقتصاد في العالم. ففي مقدمتها التراجع الذي تشهده أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وسط مخاوف من أن يتحول التصحيح الحالي إلى انهيار أشبه بانفجار فقاعة شركات الإنترنت مطلع الألفية، والتي قادت الاقتصاد العالمي آنذاك إلى الركود.

اقتصاد دولي تفجر خلافات الفيدرالي الأميركي. 3 صقور يتمردون على وارش

وتشير مؤشرات إلى بدء تكبد بعض المستثمرين خسائر كبيرة، بعدما تعرض صندوق التحوط "Situational Awareness" لخسائر حادة خلال الأسابيع الأخيرة، ما اضطره إلى تصفية مراكزه بسرعة، في حين استغل صندوق "Citadel" الفرصة للاستحواذ على جزء كبير من أصوله المدرجة بأسعار مخفضة.

ورغم أنّ الأضرار تبدو حتى الآن محدودة، مع تعافي بعض أسهم الذكاء الاصطناعي جزئياً، فإن استمرار تراجع أسهم التكنولوجيا قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي، خاصة أنّ جاذبية الدولار كملاذ آمن أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الأميركية، في وقت تراجعت فيه جاذبية سندات الخزانة بفعل اتّساع العجز المالي وعودة الضغوط التضخمية.

ويضاف إلى ذلك خطر آخر يتمثل في اضطرابات مضيق هرمز، إذ أدى انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطل حركة شحن النفط عبر المضيق، لترتفع أسعار خام برنت إلى نحو 88 دولاراً للبرميل مقارنة بنحو 70 دولاراً مطلع يوليو، فيما تجاوز متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة أربعة دولارات للغالون، وهو مستوى يضغط مباشرة على إنفاق المستهلكين وتوقعات التضخم.

كما يواجه وارش، بحسب المجلة نفسها، تحدياً سياسياً متزايداً مع استمرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في توسيع الرسوم الجمركية. فبعد انتهاء الصلاحيات القانونية التي استند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم السابقة، أعلنت الإدارة الأميركية حزمة جديدة من القيود التجارية، شملت تعرِفات أعلى على دول من بينها كندا والبرازيل، الأمر الذي يهدّد بإعادة إشعال التضخم في أسعار السلع.

وتنقل "ذي إيكونوميست" عن محلّلين تحذيرهم من أن أسوأ السيناريوهات قد يتمثل في تزامن ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية مع استمرار التضخم، حتى إذا هدأت أسواق الأسهم. ففي هذه الحالة، سيكون رفع أسعار الفائدة الخيار التقليدي أمام الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني قد يضع وارش في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض ويعيد الجدل حول استقلالية البنك المركزي.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يبدو أنّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي يحاول دفع الأسواق إلى القيام بدور التشديد النقدي نيابة عنه، عبر التأكيد المتكرّر على التزامه بخفض التضخم، من دون التعهد صراحة برفع أسعار الفائدة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل بما يكفي لكبح النشاط الاقتصادي.

غير أنّ هذا النهج يحمل مخاطره الخاصة، إذ قد تفسر الأسواق ارتفاع العوائد على أنه دليل على فقدان الثقة في استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي، لا على نجاحها. وبينما قد يكون الرهان على أنّ "لا شيء سيحدث" مجدياً في أوقات الاستقرار، فإن التاريخ يثبت أن سمعة محافظي البنوك المركزية تُبنى عندما تقع الأزمات، لا عندما تغيب.