- تراجعت أسهم "لوك أويل" بنسبة 1.8% في بورصة موسكو بسبب العقوبات الأميركية، وفشلها في إيجاد مستثمر لأصولها الخارجية بعد انسحاب "غونفور" تحت الضغوط الأميركية. - العقوبات أثرت على أعمال "لوك أويل" في بلغاريا ورومانيا والعراق، حيث توقفت الأخيرة عن سداد الدفعات، مما دفع الشركة لإعلان ظروف قهرية تعيق استمرار أعمالها. - العقوبات الأميركية والأوروبية تهدف لوقف تدفقات النفط الروسي، حيث تشمل "لوك أويل" و"روس نفط"، مع محاولات لثني الصين والهند عن شراء النفط الروسي.

واصلت أسهم لوك أويل تراجعها في تعاملات بورصة موسكو، مسجلة انخفاضا جديدا بلغت نسبته نحو 1.8% في تداولات اليوم الأربعاء، مدفوعة بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، وعدم قدرتها على إيجاد مستثمر يستحوذ على أصولها الخارجية بعد تراجع مجموعة غونفور العالمية للطاقة تحت ضغوط أميركية. وبحلول منتصف النهار، تراجعت أسهم لوك أويل، وهي أكبر شركة نفط روسية خاصة، إلى نحو 5 آلاف روبل (حوالي 61.5 دولارا وفقا لسعر الصرف الحالي) للسهم الواحد، فيما يعد أدنى مستوى منذ نهاية يونيو/ حزيران 2023.

وأشارت شركة "بي كا إس" للمضاربة في تقرير نشر على موقعها إلى أن أسهم "لوك أويل" تتراجع تحت وطأة العقوبات التي قد تؤثر على أعمالها الخارجية ومصافيها في بلغاريا ورومانيا، علما أن أداء هذه المصافي قد تأثر سلبا منذ عام 2023 إثر الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا.

كما ألقت العقوبات الأميركية بظلالها على أعمال "لوك أويل" في العراق، حيث تستثمر حقل "غرب القرنة-2" الذي يعد واحدا من أكبر حقول النفط في العالم، ما اضطر الشركة الروسية لإبلاغ وزارة النفط العراقية بنشوب ظروف قهرية تشكل عقبة أمام مواصلة أعمالها، بينما توقف العراق عن سداد الدفعات لـ"لوك أويل" نقدا أو في شكل حصة من الإنتاج على حد سواء، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنا، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا. وفي وقت تقتضي فيه الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال روسي المنشأ اعتبارا من عام 2027، شملت العقوبات الأميركية أكبر شركتي نفط روسيتين، "روس نفط" الحكومية و"لوك أويل" الخاصة، وسط سعي واشنطن لثني الصين والهند عن مواصلة شراء النفط الروسي وقطع التدفقات المالية عن الخزينة الروسية والضغط على موسكو لوقف أعمال القتال في أوكرانيا.

ورغم أن لوك أويل توصلت إلى اتفاق أولي مع شركة غونفور العالمية للطاقة للاستحواذ على كامل أصولها الخارجية، إلا أن غونفور سحبت عرضها بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها لن تصدر لها ترخيصا لمزاولة الأعمال ما لم تتوقف أعمال القتال في أوكرانيا. يذكر أن أصول لوك أويل الخارجية تشمل سلاسل محطات التموين بالوقود في 20 بلدا وثلاث مصاف في أوروبا ومصانع زيوت في النمسا وفنلندا، وتشارك في مشاريع نفطية في عدد من الدول، بما فيها العراق ومصر والإمارات، ولكنها قررت بيع أصولها الخارجية بعد فرض العقوبات الأميركية.