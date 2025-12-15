عقوبات أوروبية على ناقلي النفط الروسي

- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف شركات وأفراداً يساعدون موسكو في تجاوز العقوبات الغربية على صادرات النفط، مما يحد من تعاملهم مع كبرى شركات الشحن والتأمين. - تشمل العقوبات تسعة أفراد وكيانات تدعم أسطول ناقلات النفط الروسي غير الرسمي، بما في ذلك رجال أعمال مرتبطين بشركات روسنفت ولوك أويل. - من بين المستهدفين تاجر النفط الكندي الباكستاني مرتضى لاخاني، الذي يسهل شحن وتصدير النفط الروسي، ويسيطر على السفن التي تنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية.

اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف الشركات والأفراد المتهمين بمساعدة موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادرات النفط التي تساعد في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

فرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 19 حزمة عقوبات، لكن موسكو تمكنت من التكيف مع معظم هذه الإجراءات، ولا تزال تبيع ملايين البراميل من النفط للهند والصين، وإن كان ذلك بأسعار أقل من الأسعار العالمية. ويُنقل جزء كبير من هذا النفط عبر ما يُعرف بأسطول سفن غير رسمي يعمل خارج نطاق صناعة النقل البحري الغربية.

تحظر أحدث عقوبات الاتحاد الأوروبي على مواطني دول التكتل التعامل تجارياً مع الشركات والأفراد المدرجين في القائمة، ما يحد من وصولهم إلى كبرى شركات الشحن والتأمين. وقد أدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من 2600 فرد وشركة في القائمة إجمالاً.

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تستهدف تسعة أفراد وكيانات تدعم أسطول ناقلات النفط الروسي غير الرسمي، في إشارة إلى رجال أعمال مرتبطين بشركات النفط روسنفت ولوك أويل، بالإضافة إلى شركات الشحن التي تمتلك وتدير ناقلات النفط.

أدرج الاتحاد الأوروبي فاليري كيلدياروف، المدير المالي لشركة ليتاسكو الشرق الأوسط، وهي شركة تجارية تابعة لشركة لوك أويل، وثلاثة أشخاص آخرين - أنار ماداتلي، وطلعت سافاروف، وإتيبار أيوب - بسبب علاقاتهم بشركة كورال إنرجي التجارية، التي أعيدت تسميتها إلى مجموعة تو ريفرز.

ومن بين المستهدفين أيضاً تاجر النفط الكندي الباكستاني مرتضى لاخاني، الرئيس التنفيذي لشركة التجارة البحرية.

وجاء في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: "من خلال شركاته، يقوم بتسهيل شحن وتصدير النفط الروسي، لا سيما من شركة النفط الروسية المملوكة للدولة روسنفت".

"على وجه الخصوص، يسيطر مرتضى لاخاني على السفن التي تنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية، سواء كان منشؤها روسياً أو يجرى تصديرها من روسيا."

لم تستجب شركات لاخاني، ميركانتايل آند ماريتيم وليتاسكو الشرق الأوسط ومجموعة تو ريفرز، على الفور لطلب التعليق.

واجه لاخاني، البالغ من العمر 63 عاماً، تدقيقاً مكثفاً منذ بداية مسيرته المهنية في شركة التجارة العالمية غلينكور، التي أرسلته إلى بغداد عميلاً خلال عهد صدام حسين. ثم انتقل لاحقاً إلى إقليم كردستان العراق، حيث عمل وسيطاً بين وزارة النفط والشركات الدولية.

قام بتأسيس مجموعة ميركانتايل آند ماريتايم، وهي شركة تجارية متوسطة الحجم لها مكاتب في سنغافورة ولندن، في عام 2014.

"هذه الدولة (روسيا) هي أكبر دولة غنية بالموارد في العالم. إن إعاقتها هي تأثير قصير المدى للغاية، وليست هدفاً طويل المدى لأي جهة. سيحتاجون دائماً إلى روسيا"، هكذا صرّح لموقع سولوفييف لايف الروسي في منتدى سانت بطرسبرغ في يونيو/حزيران.

(العربي الجديد، رويترز)