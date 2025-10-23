عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا تستهدف قطاع الطاقة

- فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على شركتَي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت" بسبب الحرب في أوكرانيا، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في ولايته الثانية، مع دعوة موسكو لوقف إطلاق النار فوراً. - اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من 2027، بهدف تقليص عائدات روسيا من الوقود الأحفوري المستخدم في تمويل الحرب. - ارتفعت أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية، وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، مع حثّ موسكو على وقف الحرب.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عقوبات على روسيا تتعلّق بأوكرانيا، هي الأولى من نوعها في ولايته الثانية، مستهدفاً شركتَي النفط "لوك أويل" و"روسنفت"، في ظلّ تنامي استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بسبب الحرب. وأبدت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار في حربها على أوكرانيا، التي بدأت في فبراير/ شباط 2022.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إنّه "نظراً لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتَي نفط روسيتين تموّلان آلة الكرملين الحربية"، مضيفاً: "نشجّع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات". وتمثّل هذه العقوبات تحوّلاً كبيراً في سياسة ترامب، الذي لم يسبق أن فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب، إذ كان يعتمد على تدابير تجارية. وفرض ترامب، في وقت سابق، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، ردّاً على شرائها النفط الروسي بأسعار مخفّضة.

وجاء إجراء ترامب الأربعاء، في أعقاب فرض بريطانيا عقوبات على شركتَي "روسنفت" و"لوك أويل" الأسبوع الماضي. ولم تردّ السفارة الروسية في واشنطن ولا البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب التعليق على العقوبات.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.3 دولار، لتصل إلى 59.81 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتَي النفط الروسيتين الكبيرتين "روسنفت" و"لوك أويل". وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وحثّت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار في الحرب الروسية على أوكرانيا.

إلى ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو، والتي تشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتباراً من عام 2027. ويهدف هذا الحظر إلى خفض عائدات روسيا من مبيعات الوقود الأحفوري التي تُستخدم في تمويل الحرب في أوكرانيا. كما تتضمّن الحزمة الجديدة إجراءات عقابية إضافية في القطاعات المالية والتجارية، إلى جانب فرض قيود على حرية تنقّل الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وبعد الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه يوم الأربعاء، يُعتبر القرار الرسمي بشأن حزمة العقوبات إجراءً شكلياً، ومن المقرّر اتخاذه من خلال إجراء كتابي في وقت مبكر من اليوم الخميس. وتخلّى رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي كان يُنظر إليه على أنه عقبة أمام تمرير العقوبات، عن معارضته، بعد أن تم تضمين الصياغة التي طالب بها في النسخة النهائية من الإعلان.

وقد تمّ تقديم الحزمة في الشهر الماضي من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين التي حذّرت من أن شراء الوقود الأحفوري من روسيا يساهم في تمويل المجهود الحربي الروسي. وقالت حينها: "حان الوقت لإغلاق الصنبور". كما كان الاتحاد الأوروبي تحت ضغط من الرئيس الأميركي الذي ربط فرض مزيد من العقوبات الأميركية على روسيا بقيام الشركاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية ووقف شراء النفط الروسي.

(رويترز، أسوشييتد برس)