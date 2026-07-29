عقوبات أميركية على شركات وسفن مرتبطة بإيران

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين وثماني سفن وثماني شركات مرتبطة بإيران، متهمةً إياها بنقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية عبر مضيق هرمز، مما يتيح لإيران تحقيق عائدات من قطاع النقل البحري. - استهدفت العقوبات شركتي "بيرشن غَلف مارين إنشورنس كومباني" و"هيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري"، معتبرةً إياهما جزءًا من آلية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، تُجبر السفن على شراء تأمين بحري إلزامي. - تأتي هذه الخطوات في سياق ضغوط متزايدة على صادرات الطاقة الإيرانية، وسط توترات حول حرية الملاحة في مضيق هرمز.

أدرجت الإدارة الأميركية، اليوم الأربعاء، شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من مضيق هرمز ضمن قائمة العقوبات، إضافة إلى ثماني سفن وثماني شركات مرتبطة بها، بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.

وذكر بيان وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة ضد جهود إيران للحصول على عائدات من مضيق هرمز. وأوضح البيان أن العقوبات تطاول شركتي "بيرشن غَلف مارين إنشورنس كومباني" و"هيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري"، أُدرجتا على قائمة العقوبات باعتبارهما جزءا من آلية "ابتزازية" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني. وأضافت وزارة الخزانة أن هذه الآلية تُجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للتمكن من عبور مضيق هرمز. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتيح لإيران تحقيق عائدات من قطاع النقل البحري.

كما أعلنت فرض العقوبات على ثماني سفن تنقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية، بهدف زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية، إضافة إلى ثماني شركات مقرها في الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال تملك هذه السفن أو تديرها. وأشار البيان إلى أن السفن المشمولة بالعقوبات ترفع أعلام جزر مارشال وموزمبيق وبربادوس وفانواتو، فيما لم تُعرف جنسية علم إحدى السفن.

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وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي والحرس الثوري الإيراني. وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة. وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت باعتداءات على دول عربية، وبهجمات قتلت أميركيين وإسرائيليين.

(الأناضول)