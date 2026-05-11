عقوبات أميركية جديدة على إيران تستهدف شبكة شحن نفط إلى الصين

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 12 فرداً وكياناً لدورهم في تسهيل شحن النفط الإيراني إلى الصين، ضمن سياسة الضغط الاقتصادي على طهران. - استهدفت العقوبات ثلاث شركات في هونغ كونغ وأربع في الإمارات، حيث ساهمت هذه الجهات في تجاوز العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني. - تواصل واشنطن تكثيف الرقابة على تجارة النفط الإيراني، مع التركيز على الشركات الوسيطة في آسيا والشرق الأوسط، بهدف تقليص قدرة إيران على تمويل أنشطتها الإقليمية والعسكرية.

فرضت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 12 فرداً وكياناً بتهمة المساعدة في نقل وشحن النفط الإيراني إلى الصين، في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها واشنطن ضد طهران. ونقلت وكالة رويترز عن موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات شملت ثلاثة أشخاص وتسعة كيانات، من بينها أربع شركات مقرها هونغ كونغ وأربع أُخرى مقرها الإمارات.

ونقلت رويترز عن بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن الجهات المستهدفة بتدابير عقوبات الخزانة الجديدة لعبت دوراً في تسهيل شحنات النفط الإيراني وعمليات النقل والوساطة المالية المرتبطة بها، بما يساعد طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل استهداف القنوات المالية المرتبطة بطهران، قائلاً: "سنواصل عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية"، في إشارة إلى استمرار سياسة تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.

أخبار عقوبات أميركية على 10 أفراد وشركات بتهمة مساعدة الجيش الإيراني

وتأتي العقوبات الجديدة في وقت تواصل فيه واشنطن تكثيف الرقابة على شبكات تجارة النفط الإيراني، خصوصاً تلك التي تعتمد على شركات وسيطة وواجهات تجارية في آسيا والشرق الأوسط لنقل الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية، وعلى رأسها السوق الصينية، لا سيما مع استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية، إذ تعتمد طهران على شبكة معقدة من الشركات وعمليات الشحن غير المباشرة للحفاظ على صادراتها النفطية، التي تشكل أحد أبرز مصادر الإيرادات للاقتصاد الإيراني. وتصاعدت في الأشهر الأخيرة الضغوط الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها تستهدف تقليص قدرة إيران على تمويل أنشطتها الإقليمية وبرامجها العسكرية من خلال عائدات النفط.