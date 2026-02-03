عقاقير إنقاص الوزن.. منجم ذهب تتسابق عليه شركات الأدوية

- شهدت سوق أدوية مكافحة السمنة تطورًا ملحوظًا مع دخول شركات كبرى مثل "نوفو نورديسك" و"إيلي ليلي"، حيث أطلقت الأخيرة عقار "مونجارو" بعد نجاح "ويغوفي" من "نوفو نورديسك". - رغم الجدل حول فعالية الأدوية على المدى البعيد، إلا أن المبيعات أثبتت أنها فرصة استثمارية مربحة، حيث بلغت القيمة السوقية لشركة "ليلي" تريليون دولار، وطرحت "نوفو" عقارًا جديدًا لزيادة المبيعات. - توقعات السوق شهدت تعديلات مع انخفاض الأسعار ودخول منافسين جدد، حيث تتوقع "فايزر" مبيعات بقيمة 150 مليار دولار بحلول 2030، بينما خفضت "غولدمان ساكس" تقديراتها.

على مدى الأعوام الأربعة الماضية، احتدم السباق بين شركات الأدوية على سوق واعدة، هي سوق أدوية مكافحة السمنة أو إنقاص الوزن. ومع الإقبال الذي فاق التوقعات على هذه الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً، سادت توقعات بأن تبلغ قيمته ما يزيد على 150 مليار دولار سنوياً في العقد المقبل. كذلك، أغرى الإقبال لاعبين جدداً بالدخول فيه للحصول على نصيب من مبيعاته الرائجة. ورغم أن أدوية إنقاص الوزن كانت متداولة ومعروفة منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الطفرة الكبيرة حدثت في عام 2021 حين وافقت وكالة الأدوية والأغذية الأميركية على عقار "ويغوفي" الذي تنتجه شركة "نوفو نورديسك"، باعتباره عقاراً مخصصاً لعلاج السمنة من طريق الحقن.

حفز الإقبال الواسع الذي حظي به "ويغوفي" والمكاسب التي حققتها "نوفو نورديسك" شركات أخرى على الالتحاق بالسباق وتقديم نتائج أفضل، فطرحت شركة "إيلي ليلي"، وهي واحدة من أكبر شركات الأدوية الأميركية، في عام 2022، عقاراً جديداً لعلاج السمنة من طريق الحقن أيضاً، يحمل اسم "مونجارو"، مع وعد بإنقاص الوزن بنسبة تزيد على 20%، وهي أكثر من النسبة التي تعهدت بها "نوفو نورديسك"، وكانت 15%.

وبعيداً عن الجدل الذي يحيط بأدوية إنقاص الوزن ونتائجها على المدى البعيد، أثبتت المبيعات الهائلة لهذه الأدوية أنها "منجم ذهب" لحملة الأسهم والمستثمرين، فبلغت القيمة السوقية لـ"ليلي" أكثر من تريليون دولار في العام الماضي، وصعّدت "نوفو" من جهودها، فطرحت عقاراً جديداً لإنقاص الوزن، وهو في شكل أقراص، ويشير المحللون إلى أنه قد يزيد المبيعات بنسبة 30%، نظراً لأن كثيرين يهابون إبر الحقن، وقد تشجعهم الأقراص على تناول أدوية إنقاص الوزن.

سباق ثنائي؟

وتُعد "نوفو" و"ليلي" اللاعبتين المهيمنتين على سوق أدوية مكافحة السمنة، التي توقع محللون قبل سنوات أن تبلغ قيمتها ما بين 150 ملياراً و200 مليار دولار في العقد القادم. لكن عوامل عدة أدت إلى تراجع تلك التقديرات أخيراً، ويشير محللون إلى أن انخفاض الأسعار في الولايات المتحدة ودخول منافسين جدد في السوق أديا إلى تعديلات هيكلية في مستوى الإيرادات والأرباح.

وقال بعض المحللين إن "نوفو" ستتوقع تراجعاً في المبيعات والأرباح التشغيلية لعام 2026 عند إعلان توقعاتها المالية غداً الأربعاء. ويتوقع محللون أن تحقق "ليلي" نمواً يزيد على 21% في الإيرادات، وارتفاع الأرباح المعدلة بأكثر من 40% في 2026، مقارنة بتقديرات 2025، وفق بيانات بورصة لندن نقلتها رويترز.

وقد خفّض محللو "غولدمان ساكس" توقعاتهم أيضاً، وتبلغ تقديراتهم الحالية لمبيعات أدوية مكافحة السمنة عالمياً بحلول 2030 نحو 105 مليارات دولار سنوياً، انخفاضاً من 130 مليار دولار في تقديرات سابقة، استناداً إلى تراجع أسرع للأسعار، وتغيّر أنماط استخدام العملاء. فبعد إطلاق "ويغوفي" في 2021 ودواء "زيباوند" المنافس من "ليلي" في 2023، كان السعر في الصيدليات يقارب 1000 دولار شهرياً. لكن تحت ضغط سياسي مارسته إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض التكاليف في الولايات المتحدة، أصبحت هذه الأدوية تباع عبر مواقع الشركات بأسعار تبدأ من 149 إلى 299 دولاراً، بمقتضى اتفاقات بين الشركات المنتجة والحكومة الأميركية.

لكن شركة مثل فايزر، التي التحقت بالسباق أخيراً بعد شرائها شركة "ميتسيرا" المتخصصة في هذه الأدوية مقابل 10 مليارات دولار، تتوقع أن تبلغ قيمة المبيعات السنوية لأدوية إنقاص الوزن بحلول 2030 حوالى 150 مليار دولار.

وتعتبر شركة "روش" السويسرية آخر المنضمين إلى سباق أدوية إنقاص الوزن. فقد أعلنت في الأسبوع الماضي نتائج مبشرة لعقار جديد يؤدي إلى إنقاص الوزن بنسبة تصل إلى 22.5% على مدى 48 أسبوعاً من تناوله. وبينما تحاول "روش" الالتحاق بسباق العملاقين، "نوفو" و"ليلي"، يرى محللون أنه لا يزال من المبكر أن ينعكس ذلك على أسهمها، لأن الدواء لا يزال في مرحلة التطوير، ولن يُطرح في الأسواق قبل سنوات.