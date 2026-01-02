عرب 2026 بين الدائنين والحكومات الفاشلة والكسولة

- تعاني الدول العربية من أزمات مالية متفاقمة في 2026، مع تزايد الديون والاعتماد على الدائنين الدوليين، مما يضغط على العملات المحلية ويقلل الإيرادات الدولارية، وسط مخاطر جيوسياسية واقتصادية. - الحكومات العربية تفتقر إلى خطط فعالة وتلجأ لحلول مؤقتة كزيادة الضرائب وبيع الأصول، مما يترك الأجيال القادمة دون مقومات اقتصادية قوية ويعتمد على الأموال الساخنة لدعم العملات. - رغم بعض الاستقرار السياسي، تظل الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة في دول مثل السودان واليمن وتونس، بينما تواجه دول الخليج تحديات بسبب تراجع أسعار النفط.

عجوزات مالية تعمق أزمة الدين العام عند العرب العام الحالي، ومزيد من الاستدانة والارتماء في أحضان الدائنين الدوليين، سواء مؤسسات مالية أو أصحاب سندات وبنوك استثمار، واستمرار الضغوط على العملات المحلية مع تفاقم أعباء الديون وتراجع الإيرادات الدولارية، وتنامي حالة الغموض واللايقين التي تصاحبها زيادة في المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وحالة غضب شعبي تطل برأسها في بعض الدول التي تواجه أزمات معيشية، وموجات غلاء فاحش قد تعيد أجواء ما جرى قبل نحو 15 سنة، ومزيد من الضغط على المواطن عبر زيادة أسعار السلع الرئيسية، وفي مقدمتها الغذاء والبنزين والسولار والغاز، وكذلك زيادة كلفة الخدمات من فواتير مياه وكهرباء ومواصلات عامة وغيرها.

وفي المقابل تقف معظم حكومات العرب عاجزة عن مواجهة تلك التحديات الكبيرة، لا تؤمن بخطط مستقبلية ودراسات جدوى ودراسات سوق، ولا تعرف الحد الأدنى من علم إدارة الأزمات، ترحل المشاكل إلى الغد فقط، وأسهل ما تفعله هو أن تضع يدها في جيب المواطن لتغترف منه ما تشاء أو ما تستطيع حمله وانتزاعه، في محاولة لمعالجة سياساتها الفاشلة من تضخم وفقر وبطالة وغيرها، أو تقترض مزيداً من الأموال لسداد أعباء ديون قائمة، أو تفرض مزيداً من الضرائب والرسوم والغرامات وخفض الدعم، أو تبيع المزيد من أصول الدولة تاركة الأجيال المقبلة ضائعة في العراء وبلا مقومات أو ثروات أو مخزون مالي، أو تعتمد على الأموال الساخنة في دعم استقرار عملاتها وأسواق الصرف بها.

هذا هو حال معظم دول المنطقة في العام الجديد، لا جديد تحت الشمس، فحال العرب في 2026 يكتنفه الغموض وقد يكون امتداداً للعام 2025 والأعوام السابقة. صحيح أن المخاطر الجيوسياسية تراجعت بعض الشيء بتوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهدوء الجبهة الإيرانية الإسرائيلية، والجبهة اليمنية الإسرائيلية، وجبهات أخرى مع العراق ولبنان.

وصحيح أيضاً أن الأوضاع استقرت إلى حد ما في سورية وعدد من الدول العربية، لكن في المقابل فإن الأوضاع غير مستقرة في عدد من الدول، في مقدمتها السودان الذي يشهد حرباً طاحنة منذ إبريل/ نيسان 2023، واليمن الذي اختتم العام 2025 بقلاقل أمنية كبيرة توجت بالتحذير القوي من الرياض لأبوظبي، والذي أسفر عن مغادرة الإمارات الأراضي اليمنية في أقل من 24 ساعة، ولا تزال الأوضاع السياسية غير مستقرة في تونس التي تشهد موجات متصاعدة من الاعتقالات ومصادرة حرية الرأي وسجن المعارضين السياسيين، وكذلك الحال في الصومال وليبيا.

أما الأوضاع في الجزائر فلا تختلف عن العديد من الدول وإن كانت تشهد اضطرابات سياسية أقل، لكن على المستوى الاقتصادي فإن الأوضاع تقلق المواطن وصانع القرار معاً، في ظل استمرار تراجع الدينار مقابل اليورو، وتفاقم السوق السوداء للعملة، وتفشي الغلاء الجامح للأسعار، وتآكل الاحتياطي الأجنبي، ومن المتوقع أن تسوء تلك الأوضاع أكثر في حال تراجع سعر النفط، وتجدد الخلافات مع شركاء الجزائر التجاريين، وفي المقدمة فرنسا وإسبانيا.

العرب لا يزالون مفعولاً بهم وليسوا فاعلاً في 2026، فلا صوت لهم في معارك بالغة الأهمية تتعلق بإعادة رسم السياسة الاقتصادية العالمية، أو لعب دور في معركة الرسوم الجمركية أو الذكاء الاصطناعي وحرب المعادن النادرة

وعلى الرغم من هدوء الأوضاع في المغرب وتراجع المظاهرات بشكل حاد، إلا أن تطلع الشباب هناك نحو محاربة الفساد وخلق فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة لا يزال حاضراً بقوة. ولا يزال الغلاء يضغط بقوة على المواطن.

وبالنسبة للحال في مصر فإنه على الرغم من استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، إلا أنه في المقابل نجد حالة غموض تكتنف الاقتصاد في ظل ضخامة فاتورة الدين الخارجي والمحلي على حد سواء، وفشل الحكومة في معالجته رغم القروض الجديدة والضخمة التي تحصل عليها من المؤسسات المالية العالمية والاتحاد الأوربي والشركاء الإقليميين.

الوضع في الخليج مستقر من الناحية السياسية، لكن في المقابل فإن الاقتصادات الخليجية تواجه تحدياً كبيراً في العام 2026 على خلفية توقعات باستمرار تهاوي أسعار النفط، والضغوط من قبل إدارة ترامب للحصول على مزيد من الثروات الخليجية، وينطبق الأمر على العراق الذي من المتوقع أن يواجه أزمة مالية مع تراجع أسعار النفط والعقوبات الأميركية والضغوط الإيرانية المتزايدة على الاقتصاد العراقي.

ببساطة، العرب لا يزالون مفعولاً بهم وليسوا فاعلاً في العام الجديد، فلا صوت لهم في معارك بالغة الأهمية تتعلق بإعادة رسم السياسة الاقتصادية العالمية، أو لعب دور في معركة الرسوم الجمركية أو الذكاء الاصطناعي وحرب المعادن النادرة.

ولا يزال العرب يستوردون الغذاء وبقيمة تتجاوز المائة مليار دولار في السنة، وعلى الرغم من الثروات الضخمة في باطن الأرض لا تزال معظم الدول العربية تستورد احتياجاتها من البنزين والسولار والغاز وغيرها من مشتقات الطاقة، ولا يزال تأثير العرب ضعيفاً في موازين التجارة العالمية، وفي صناعة القرار داخل التحالفات الدولية.