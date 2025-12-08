عجز متفاقم وتقشف مدني لتمويل قفزة إنفاق الحرب في ميزانية إسرائيل

انتقد خبراء مال وأحزاب المعارضة داخل دولة الاحتلال ميزانية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعام 2026، التي تم تمريرها يوم الجمعة الماضي، بعد زيادة نفقات الحرب العسكرية فيها بـ 20 مليار شيكل (قرابة ستة مليارات دولار) عن ميزانية العام الحالي، لتبلغ 112 مليار شيكل (قرابة 35 مليار دولار) من أصل مبلغ الموازنة البالغ 662 مليار شيكل أي 205 مليارات دولار)، ما رفع حجم عجز الموازنة من 3.2% إلى 3.9%، بحسب صحف يديعوت أحرونوت وهآرتس وغلوبس وتايمز أوف إسرائيل.

وبموجب اتفاق الحكومة، تقررت زيادة ميزانية الحرب والجيش بـ 20 مليار شيكل لتبلغ 112 ملياراً في 2026، بعدما كانت 60 مليار شيكل قبل حرب غزة ثم 160 ملياراً في العام الأول للحرب ثم 140 في العام الثاني (الموازنة الحالية 2025).

رفع العجز

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن زيادة ميزانية الحرب بهذا الشكل تعني رفع العجز في ميزانية الدولة بنسبة 1% أخرى، وأن العجز في الميزانية سيقترب من 4%، كما ستقلص ميزانيات وزارات مدنية أو ستؤدي إلى تقليص ميزانيات جميع الوزارات الأخرى.

وسبق أن صادقت الحكومة الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول الماضي على زيادة ميزانية الحرب بمقدار 30 مليار شيكل (تسعة مليارات دولار)، لترتفع في ميزانية العام الجاري إلى أكثر من 140 مليار شيكل (حوالي 41 مليار دولار)، وتقترب من ميزانية الحرب في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل (47 مليار دولار)، وقلصت في المقابل ميزانيات الوزارات الأخرى بنسبة لا تقل عن 11%، في أول تداعيات الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، وحذرت صحف إسرائيلية حينئذ من تزايد انكماش الاقتصاد بفعل الحرب وتدهور نسب النمو والعجز، بحسب ما رصدت صحيفة جيروزاليم بوست، 10 سبتمبر الماضي.

رفع ميزانية الدعاية

وكشفت "جيروزاليم بوست"، الجمعة الماضي، أن موازنة 2026 الجديدة تضمنت رفع ميزانية الدعاية الإسرائيلية وترميم صورة الاحتلال بعد حرب الإبادة في غزة، من مليار إلى 2.35 مليار شيكل على أنه جزء من الميزانية الجديدة بموجب اتفاق بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الخارجية جدعون ساعر.

كما تضمنت الميزانية تخصيص مبلغ 725 مليون شيكل على مدار ثلاث سنوات، لتعزيز عدوان المدرعات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحصين المركبات العسكرية، وتخريب شوارع، وإقامة قواعد للجيش الإسرائيلي ومشاريع مدنية في المستوطنات.

المعارضة تتسع

وستنقل ميزانية إسرائيل إلى الكنيست من أجل المصادقة عليها، وتسعى وزارة المالية إلى مصادقة نهائية حتى بداية مارس/آذار المقبل، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن ثمة شكاً في تحقيق ذلك بسبب انعدام اليقين السياسي واحتمال تبكير موعد الانتخابات العامة وتعطيل الموازنة، رغم أن نتنياهو قال إن الميزانية هي "بشرى لدولة إسرائيل"، واعتبر أنها ستؤدي إلى استكمال الحكومة المدة الكاملة لولايتها، حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية أن هدف الميزانية "إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار نمو ومسؤولية في إنفاق الحكومة، بعد ثلاث سنوات من ميزانيات حربية دعم خلالها الاقتصاد المؤسسة الأمنية".

وأضاف البيان أن ميزانية الأمن سترتفع بشكل كبير "من أجل ضمان أمن مواطني دولة إسرائيل وقدرة الجيش الإسرائيلي على مواجهة التهديدات، وستبلغ 112 مليار شيكل. وكانت ميزانية الأمن عشية الحرب 65 مليار شيكل".

ووصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، الميزانية بأنها "ميزانية فساد وتهرب من الخدمة العسكرية من أجل تمويل 60 مليار شيكل التي يكلفها تهرب الحريديين من الخدمة، وهم يرفعون الضرائب على مواطني إسرائيل".

وأضاف لبيد أنه "سنصحح ذلك في الحكومة القادمة، وسنصادق على ميزانية تغيير سلم أولويات قومي، سيأخذ المال من الفاسدين والمتهربين من الخدمة العسكرية، وتحويلها إلى العاملين الذين يشقون ويدفعون ضرائب ويخدمون في الجيش".

خروقات الموازنة

وسبق أن أكدت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية أن حكومة نتنياهو خرقت الموازنة الحالية خمس مرات، أي زيادة النفقات، بسبب الحرب على غزة، مشيرة إلى أن معظم هذا المبلغ (تسعة مليارات دولار) مخصص لميزانية الحرب، وهو ما يعني أن زيادة موازنة الحرب في عام 2026 هي سادس زيادة وخرق في حكم موازنة الحرب منذ طوفان الأقصى.

وتمت أولى زيادة ميزانية عام 2023، بسبب اندلاع الحرب في أكتوبر من ذلك العام، ثم تمت ثلاث زيادات في ميزانية 2024، وتكرر الأمر مع ميزانية 2025 ليتم خرق الميزانية وزيادة موازنة الحرب للمرة الخامسة، ثم السادسة في موازنة 2026.

المرتبة 13 عالميا

وتحتل ميزانية الحرب الإسرائيلية المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجمها المطلق، لكنها تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت في عام 2025 إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي (قبل الزيادة الجديدة).

وتتفوق على إسرائيل في هذا المجال أوكرانيا فقط، التي تخصص قرابة 22% من ناتجها المحلي لميزانية الأمن. في المقابل، يبلغ متوسط إنفاق دول حلف الناتو على ميزانياتها الأمنية نحو 2.7% من الناتج المحلي فقط.

ووفق صحف اقتصادية عبرية، فإن رفع سقف مصاريف الحكومة وزيادة العجز، بالتوازي مع استمرار الارتفاع في الدين الخارجي، يعني أن وزارة المالية تخاطر مجدداً بتراجع المؤشرات الاقتصادية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وحذر محافظا بنك إسرائيل السابقان، كارنيت فلوغ ويعكوف فرانكل، في مقالة مشتركة نشرت في 19 أغسطس/آب الماضي، في موقع يديعوت أحرونوت من أن خطة احتلال قطاع غزة قد تلحق "ضرراً هائلاً بمناعة الاقتصاد الإسرائيلي ورفاهية سكانها".