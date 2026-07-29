عجز فلسطين التجاري يتسع... والتبعية للاحتلال تتزايد

- شهد العجز التجاري الفلسطيني ارتفاعًا بنسبة 15% في مايو، حيث بلغ 526.4 مليون دولار، مع زيادة في الصادرات والواردات، مما يعكس تراجعًا اقتصاديًا واعتمادًا كبيرًا على السوق الإسرائيلي. - يعزو الخبراء هذا الخلل إلى الوضع السياسي المتأزم، مثل الحرب الأميركية الإيرانية، مما يعمق التبعية الاقتصادية لإسرائيل ويعوق محاولات الانفكاك عنها، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية. - يعاني الاقتصاد الفلسطيني من قيود الاحتلال مثل عدم السيطرة على المعابر، وأزمة إيداع الشيكل، مما يؤدي إلى سوق موازية وزيادة الاعتماد على الاستيراد من إسرائيل، وتأثير سلبي على النظام البنكي.

لم يكن ارتفاع نسبة الصادرات بنسبة 25% كافياً، لتقليص العجز في الميزان التجاري كما جاء في آخر بيانات إحصائية أعلنها جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني حول النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر مايو/ أيار الماضي، فالعجز سجل ارتفاعاً بنسبة 15%، مقارنة بالبيانات المسجلة للشهر ذاته من العام الماضي.

يتسع العجز التجاري ليصل في شهر مايو إلى 526.4 مليون دولار، مقابل 455.9 العام الماضي، مع ارتفاع الصادرات لتبلغ 193.3 مليون دولار، وارتفاع الواردات لتصل إلى 719.7 مليون دولار. ورغم أن مجرد اتساع العجز التجاري، دليل على تراجع الاقتصاد، فإن الأهم بالنسبة للمختصين دلالات الأرقام المتعلقة بوجهة ومصدر الصادرات والواردات في الحالة الفلسطينية. فقد قفزت الصادرات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي بنسبة 33%، وارتفع الاستيراد من إسرائيل بنسبة 42%، في مقابل تراجع حاد في الصادرات لباقي دول العالم بنسبة 45%، وتراجع الاستيراد من العالم بنسبة 10%. هذه التغيرات أدت بحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، إلى استحواذ الصادرات إلى الاحتلال على 96% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، فيما يشكل الاستيراد من إسرائيل 65% من مجمل الواردات.

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ويرى مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني رشاد يوسف، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه لا يمكن بناء رؤية كاملة من أرقام شهر واحد مقارنة بمناظره من العام الماضي. ومع ذلك، يعيد الخلل إلى الوضع المتأزم أو غير المستقر في المنطقة، في إشارة إلى الحرب الأميركية الإيرانية، وهو ما يدفع المصدر أو المستورد إلى الاتجاه نحو السوق الأقرب وهو السوق الإسرائيلي في هذه الحالة.

ويعتقد يوسف أن الرقم المقلق هو ذهاب 96% من الصادرات الفلسطينية نحو السوق الإسرائيلي، مقارنة مع نسب لا تتجاوز عادة 85% من الصادرات نحو الاحتلال خلال آخر عشرة أعوام، وهو مرتبط أيضاً بالحرب الأميركية الإيرانية والإغلاقات حيث يبحث المصدر عن أسواق أسهل للوصول إليها، والأمر ذاته بالأسباب ينطبق على الواردات، حيث تتراوح نسبة الواردات من الاحتلال من مجملها بين 50 و55% خلال الأعوام العشرة الماضية، بينما وصلت في شهر مايو/أيار إلى 65%.

ورغم أن التقرير الأخير لجهاز الإحصاء يتحدث فعلاً عن شهر مايو/ أيار، فإن "العربي الجديد" عاد إلى بيانات الأشهر التي سبقته، حيث شهدت أشهر يناير/ كانون الثاني اتساعاً بالعجز التجاري بنسبة 13%، وفبراير/ شباط، بنسبة 17%، وإبريل / نيسان، بنسبة 13%، بينما كان شهر مارس/ آذار الوحيد الذي سجل تراجعا للعجز التجاري بنسبة 4%.

من جانبه، يحذر الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس من دلالات هذه الأرقام على مستوى الأمن الاقتصادي، ويؤكد في حديث مع "العربي الجديد"، أن ارتفاع الاستيراد من الاحتلال ليصل إلى 65% يعد مؤشراً خطيراً يجهض مساعي الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، ويعمق حالة التبعية. ويرى أبو الروس أن التوجه نحو الاستيراد من إسرائيل لم يكن قراراً اقتصاديًا طبيعياً أو بخلفية اقتصادية، بل نتيجة للمتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة وتداعيات الحرب.

ويوضح أبو الروس أن ذلك يؤدي إلى تأخر وصول الحاويات من الصين مثلا لفترة تصل إلى أربعة أشهر بدلا من 40 يوماً، إضافة إلى إغلاقات الموانئ المتكررة وارتفاع تكاليف الشحن، ما دفع التاجر الفلسطيني للجوء إلى السوق الإسرائيلي لضمان توفير البضائع.

ويصف أبو الروس أن ذهاب 96% من الصادرات للاحتلال بأنه مخاطرة كبيرة تعمق الأزمات مما يجعل الاقتصاد الفلسطيني بمثابة حديقة خلفية للاقتصاد الإسرائيلي، قائلاً: "لو أقفل الجانب الإسرائيلي باب الصادرات فستقع مشكلة مدمرة، لافتاً إلى أن الاحتلال يركز في وارداته من الفلسطينيين على قطاعات بعينها مثل اللدائن والبلاستيك للتخلص من مخاطرها البيئية.

ورغم كل تلك المؤشرات السلبية، ينظر أبو الروس بإيجابية إلى مرونة التاجر الفلسطيني وقدرته على التكيف، خصوصاً وأن التجارة الفلسطينية تعتمد غالباً على النظام العائلي، مما يجعلها تجارة براغماتية وسريعة التحول.

بدوره، يوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده إدريس، أن الأرقام لا تعبر عن كل الواقع، بسبب عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر وعدم سيطرتها بالكامل على مناطق ج، ومناطق في الخليل مثل H2.

ويصف إدريس، في حديث مع "العربي الجديد"، الاقتصاد الفلسطيني بأنه يقبع تحت وطأة الاحتلال في علاقة تشبه السجين والسجان، ويعيد عدم الاستقرار لعدة أسباب منها داخلية محلية ومنها متعلقة بالإجراءات الإسرائيلية والحصار الاقتصادي، إضافة إلى الظروف الإقليمية والعالمية.

ويشير إدريس إلى تراكمات تتعلق بمشكلة تقييد إيداع الشيكل في البنوك، بسبب أزمة تراكم النقد بعد رفض الاحتلال استلام عملة الشيكل الإسرائيلية من الفلسطينيين، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى سوق موازية، وزيادة الاعتماد على الاستيراد من الاحتلال، وكذلك عدم قدرة رقابة المؤسسات الرسمية على جميع عمليات التجارة بسبب السوق الموازي.

وتتراجع عمليات الاستيراد والتصدير من الخارج وإليه حسب إدريس، لأسباب منها تكرار إغلاق المعبر التجاري مع الأردن، وتراجع ساعات عمله.

ويركز إدريس على الخنق المصرفي وما أسماها حالة عدم اليقين المصرفي فإضافة إلى أزمة إيداع الشيكل النقدي، تظهر مشكلة العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية الوسيطة، حيث تهدد البنوك بقطع تلك العلاقة ما يعني تأثر النظام البنكي ودفع التجار للجوء إلى الاستيراد من السوق الإسرائيلي وتراجع العمليات التجارية بشكل عام.