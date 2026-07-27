عجز الصناعة الأميركية يهدّد خطة ترامب للاستغناء عن معادن الصين

- تسعى إدارة ترامب لإنهاء الاعتماد على المعادن الصينية بحلول 2027 عبر استثمارات في التعدين الأميركي، لكن تواجه تحديات بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية الطلب. - هناك فجوة كبيرة في الإنتاج المحلي للمعادن النادرة، حيث يتجاوز الطلب الأميركي القدرة الإنتاجية، مما يستدعي استمرار الإعفاءات للشركات لاستيراد المعادن الصينية. - تواجه الشركات الأميركية تأخيرات في بدء الإنتاج التجاري للمعادن النادرة، مما قد يؤدي إلى نقص في المواد وارتفاع التكاليف، مهدداً عقود الدفاع الأميركية.

تصطدم مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء اعتماد واشنطن على المعادن الحيوية الصينية بحلول يناير/كانون الثاني بواقع صارخ، إذ إنّ شركات التعدين والتصنيع الأميركية غير مستعدة. وجعل ترامب استخراج المعادن الحيوية ومعالجتها أولوية للأمن القومي منذ عودته إلى البيت الأبيض، وضخت إدارته عشرات مليارات الدولارات في نحو 150 شركة، سعياً إلى تقليص سيطرة الصين على سلاسل توريد الأسلحة والسيارات والحواسيب وغيرها من المنتجات الاستراتيجية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الأميركية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعادن الحيوية؟ ما هي البدائل المحتملة التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة لتجاوز عجز الإنتاج المحلي للمعادن الصينية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولم يعد أمام قطاع الدفاع والشركات المصنعة سوى أكثر قليلاً من خمسة أشهر قبل دخول حظر اتحادي حيّز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2027. ويمنع الحظر شراء المعادن النادرة والمغناطيسات و"التنغستن" و"الموليبدينوم" و"التنتالوم" من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. وحاولت واشنطن تقييد هذه الواردات طوال سنوات، إلّا أنها منحت الشركات إعفاءات متكررة بسبب عجز الإمدادات المحلية عن تلبية الطلب. ورفض ترامب استمرار هذه السياسة، وكتب في مايو/ أيار على منصته تروث سوشيال: "يجب على جميع الوكالات الاتحادية شراء المنتجات الأميركية، لا أعذار"، كما وقع أمراً تنفيذياً يجعل حصول المتعاقدين مع قطاع الدفاع على الإعفاءات أكثر صعوبة.

فجوة إنتاج واسعة

وكشفت بيانات شركة "آرثر دي ليتل" صدرت في إبريل/ نيسان الماضي حجم الفجوة، فقد بلغ الطلب الأميركي على أكثر أنواع مغناطيسات المعادن النادرة استخداماً نحو 48 ألف طن في 2025، بينما لم توفر المصادر المحلية سوى 300 طن، بما يعادل 0.6% تقريباً من الاحتياجات. ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية الأميركية إلى 5000 طن فقط بنهاية 2026، أي نحو 10% من الطلب المسجل العام الماضي.

ولا يقتصر النقص على المعادن النادرة. فلم تنتج الولايات المتحدة "التنغستن" منذ 2015، كما لم تستخرج "التنتالوم" منذ 1959. وتعمل شركة التعدين البريطانية "غارديان ميتال ريسورسز"، المتخصصة في استكشاف وتطوير المعادن الحيوية، على افتتاح منجم "بايلوت ماونتن" للتنغستن في ولاية نيفادا بحلول 2028. في المقابل، تطور شركة التنقيب الكندية "ليون روك ريسورسز" مشروع "فولني" في داكوتا الجنوبية، الذي يضم رواسب من "التنتالوم" و"الليثيوم" والقصدير، من دون تحديد موعد لبدء الإنتاج التجاري.

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وقال محلل المعادن كريس بيري لـ"رويترز" إنّ "فرص إنتاج كميات تكفي لإنهاء الإعفاءات بحلول يناير/كانون الثاني ضعيفة"، مضيفاً أن "إنشاء البنية التحتية اللازمة لمنافسة الصين سيستغرق سنوات إضافية". وتملك الولايات المتحدة احتياطيات من معظم المعادن الحيوية، لكن مشكلتها تتركز في ضعف قدرات الاستخراج والمعالجة. وتسيطر الصين على أكثر من 80% من قطاع تكرير المعادن عالمياً. وحذرت وكالة الطاقة الدولية في يوليو/تموز الحالي، من تعرض إنتاج صناعي عالمي قيمته 6.5 تريليونات دولار للخطر إذا فرضت بكين قيوداً على صادرات المعادن النادرة.

إعفاءات رغم شعار الشراء الأميركي

وأحال البيت الأبيض، رداً على طلب من "رويترز"، إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الاثنين الماضي، وينص على عدم منح الإعفاء إلا إذا أثبت المتعاقد أنه بذل "جهداً شاملاً" لتجنب المواد الصينية، وقدم جدولاً زمنياً للتخلي عنها.

وأطلقت الإدارة الأميركية في فبراير/شباط "مشروع فولت" بقيمة 12 مليار دولار لتخزين المعادن الحيوية للمصنعين. وأقر مسؤولون في إبريل/نيسان بأن المخزون سيُشترى في البداية من أي مكان في العالم، بما في ذلك الصين.

وأبلغت شركة الصناعات الدفاعية الأميركية "لوكهيد مارتن"، المتخصصة في تصنيع الطائرات المقاتلة والصواريخ والأنظمة العسكرية، وزارة الدفاع بقائمة المعادن التي ترغب في تخزينها. وأثار ذلك اعتراض الشركات الأميركية الناشئة التي ترى أن عقود الشراء الطويلة ضرورية لتمويل مشروعاتها، وأن استمرار الإعفاءات يسمح لقطاع الدفاع بمواصلة شراء المواد الصينية الأرخص.

مشروعات تتأخر إلى ما بعد المهلة

كانت شركة التكنولوجيا الكندية "يوكور رير ميتالز"، المتخصصة في فصل المعادن الأرضية النادرة ومعالجتها، تعتزم بدء الإنتاج في 2025، لكنها أعادت صياغة خططها بسبب تغيّر متطلبات وزارة الدفاع. ولن تبدأ بعض عمليات الإنتاج في منشأتها بولاية لويزيانا قبل 2027 على أقرب تقدير. وقال رئيسها التنفيذي بات رايان لـ"رويترز" إن "تجهيز سلسلة الإمداد كاملة بحلول 2027 يمثل معركة صعبة".

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وأنشأت شركة التعدين والمعالجة الأميركية "إم بي ماتيريالز"، التي تدير منجم "ماونتن باس" للمعادن النادرة في كاليفورنيا، مصنعاً للمغناطيسات في تكساس. وتتوقع اعتماد بعض منتجاته لدى أول زبون قبل نهاية 2026، فيما لن يبدأ تشغيل مصنعها الجديد المخصص لوزارة الدفاع قبل 2028. وتعتزم شركة المعادن الأميركية "إنرجي فيولز"، المعروفة بإنتاج اليورانيوم وتوسعت إلى معالجة المعادن النادرة، إنتاج كميات محدودة بنهاية العام، ثم رفع طاقتها إلى 6 آلاف طن سنوياً بحلول 2029.

وتخطط شركة "ري إليمنت تكنولوجيز" الأميركية، المتخصصة في فصل المعادن النادرة وتنقيتها من الخامات والمخلفات الإلكترونية، لبناء قدرة على معالجة 10 آلاف طن من "الجرمانيوم" أو معادن أخرى خلال 2026، باستخدام تقنية لم تُختبر سابقاً على أحجام صناعية كبيرة، كما تبني شركة "يو إس إيه رير إيرث" الأميركية، التي تعمل على إنشاء سلسلة متكاملة لاستخراج المعادن النادرة وإنتاج المغناطيسات، منشأة في ساوث كارولاينا بعد تخليها عن تقنية درستها لأكثر من خمس سنوات وانتقالها إلى طريقة معالجة أخرى. وتشير هذه المواعيد إلى أن معظم القدرات الجديدة لن تصل إلى الإنتاج التجاري قبل انتهاء المهلة. وقد توفر الشراكات مع اليابان وكوريا الجنوبية ودول حليفة إمدادات انتقالية، لكن منع المعادن الصينية بالكامل في يناير/كانون الثاني 2027 قد يؤدي إلى نقص المواد وتعطل عقود الدفاع وارتفاع التكاليف.