- تواجه أوروبا تحديات في كسر هيمنة الصين على المعادن الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات المستقبل، حيث يظل الإنتاج الأوروبي ضئيلاً مقارنة بالطلب المتوقع، مما يبرز الفجوة بين الاحتياج والإنتاج. - في ظل قيود الصين على الصادرات، تسعى الولايات المتحدة لبناء قدرات محلية، بينما تتردد أوروبا في الاعتماد على الولايات المتحدة، مما قد يدفع الشركات للاستثمار هناك بسبب الإعانات الأميركية. - مع تضاعف الطلب العالمي، تحتاج أوروبا لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية لضمان حماية صناعاتها الاستراتيجية، وإلا قد تجد نفسها خارج السباق.

تسعى أوروبا منذ سنوات إلى كسر هيمنة الصين في مجال المعادن الأرضية النادرة، التي تعد مكونات أساسية لصناعات المستقبل مثل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وأجهزة المحمول وأنظمة الدفاع وغيرها. وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت شركة "نيو" الكندية للمواد المتقدمة أنها أتمت بناء مصنع في مدينة نارفا بإستونيا، لإنتاج المغناطيسات المعتمدة على العناصر الأرضية النادرة خلال 500 يوم فقط.

وسجل هذا المشروع باعتباره أكبر منشأة من نوعها في أوروبا حتى تاريخه، بدعم من تمويل جزئي للاتحاد الأوروبي. ورغم افتتاح المصنع الجديد بطاقة أولية تبلغ نحو 2000 طن سنويا من المواد المغناطيسية، وتأكيد الشركة أنها تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5000 طن ضمن المرحلة الثانية، دون تحديد موعد زمني دقيق لهذه المرحلة، إلا أن هذه الكمية تبدو ضئيلة للغاية أمام الطلب المتوقع في القارة، والذي قد يصل إلى 45 ألف طن سنويا بحلول عام 2030، وفق بيانات مؤسسة "أداماس إنتليجنس" المتخصصة في رصد وتحليل سوق العناصر الأرضية النادرة. أي أن إنتاج مصنع إستونيا لا يمثل سوى عُشر الاحتياجات الأوروبية المتوقعة.

محاولة خجولة

وهذا الفارق الهائل بين الاحتياج الأوروبي والإنتاج يوضح أن الخطوة الإستونية لا تزال في إطار البداية "الخجولة" التي لن تغير موازين القوة في سوق تهيمن عليها الصين بشكل شبه كامل. وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية عن المعادن الحرجة لعام 2025، والنشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي الصادرة في يونيو/حزيران الماضي، إلى أن الصين تسيطر على ما بين 60% و70% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة الخام عالميا، وتقترب حصتها في عمليات التكرير والمعالجة من 85% إلى 90%، ما يجعلها الطرف المهيمن على سلسلة القيمة من المنجم إلى المصنع.

وبعد أن فرضت الصين قيودا جديدة على صادرات المعادن الأرضية النادرة في إبريل/نيسان الماضي، كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدعم والإعانات لهذا القطاع، الأمر الذي أطلق سباقا لبناء قدرات محلية في التعدين والمعالجة والتصنيع، ووفق "أداماس إنتليجنس" فإن الولايات المتحدة، لديها مشاريع كبرى قيد التنفيذ. وتخطط الشركات الأميركية لإنشاء قدرات إنتاج تتجاوز 40 ألف طن بحلول عام 2030. وبحسب "وول ستريت جورنال"، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيو"، رحيم سليمان: "الولايات المتحدة دخلت السباق بمحفظة مالية ضخمة وخطة عدوانية جدا وداعمة للغاية لبناء القدرات".

وأضاف: "بني مصنع إستونيا خلال 500 يوم فقط، وهي وتيرة تعد سريعة نسبيا لمرفق جديد لإنتاج المغناطيسات في الغرب. أما الخطط الأميركية لتعزيز الطاقة الإنتاجية فمن المتوقع أن تستغرق سنوات، مع عدم وجود ضمانات بقدرة جميع هذه المشاريع على النجاح أو الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المتوقعة". وأوضح سليمان أن موردي السيارات في أوروبا كانوا يسعون لتنويع مصادرهم قبل القيود الصينية، لكن إجراءات بكين دفعت صناعات أخرى لإبداء اهتمام أكبر، مستطردا: "لا أعتقد أن أوروبا بحاجة إلى تأمين كل احتياجاتها من المغناطيسات محليا، لكننا في أوروبا لا نزال بعيدين جدا عن تلبية حتى جزء معقول من الطلب الحالي".

تردد أوروبي

وازدهرت أوروبا خلال العقود الماضية في ظل نظام تجاري عالمي أتاح لها استيراد الغاز الروسي الرخيص والعناصر الأرضية النادرة من الصين لدعم قاعدتها الصناعية. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 وقيود الصين هذا العام أظهرا مدى اعتماد القارة على هذين البلدين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الشهر الماضي إن الاتحاد الأوروبي يعمل على خطة للمواد الحيوية مستفادة من تجربة تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وقد تشمل الخطة (المتوقع الإعلان عنها هذا العام) عمليات شراء مشتركة، وتخزينا استراتيجيا، وزيادة التمويل لمشاريع أوروبية. ويرى ريان كاستيلو، المدير التنفيذي لمؤسسة "أداماس إنتليجنس"، أن النمو السريع في صناعة المعادن الأرضية النادرة الأميركية قد يسهم في سد جزء من النقص الأوروبي، لكنه يشير إلى تردد أوروبي في الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة. ويقول: "أعتقد أن أوروبا تدرك أيضا أن الولايات المتحدة لا تخشى اتباع سياسات عدائية في الوقت الحالي".

وقد تدفع الإعانات الأميركية المرتفعة بعض الشركات الأوروبية إلى الاستثمار في الجانب الآخر من الأطلسي. فشركة "بنسانا" البريطانية للمعادن الأرضية النادرة، التي تطور منجما في أنغولا، أعلنت مؤخرا تخليها عن خطط إقامة منشأة معالجة في بريطانيا، وتوجيه تركيزها إلى الولايات المتحدة، بعدما عرض بنك التصدير والاستيراد الأميركي تمويلا بقيمة 160 مليون دولار للمنجم، مقابل منحة بريطانية لم تكن لتتجاوز 6.6 ملايين دولار.

وقال رئيس الشركة بول أثيرلي إن "مستوى الدعم من الحكومة البريطانية أقل بكثير مما هو مطلوب... أما الحكومة الأميركية فسألتنا مباشرة: كم تحتاجون؟"، وحصلت شركة "نيو" على نحو 16.9 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، لكن حجم الدعم الأميركي يعد أعلى بكثير. ففي يوليو/تموز الماضي أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستستحوذ على حصة 15% من شركة "إم بي ماتيريالز" للمعادن الأرضية النادرة، وستحدد سعرا أدنى لمنتجاتها.

وكشف سليمان أن شركة "نيو" كانت ستختار أوروبا مجددا لو كانت بصدد اتخاذ قرار بشأن مصنع نارفا اليوم، نظرا لارتفاع الطلب الأوروبي مقارنة بالطلب الأميركي، ولأن الشركة تمتلك بالفعل منشأة لفصل المعادن الأرضية النادرة بالقرب من نارفا. إذ يجب فصل المعادن الأرضية النادرة وتنقيتها قبل استخدامها في صناعة المغناطيسات. وقال الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لصناعة المعادن الأرضية النادرة، بن ديفيس، إن المنتجين الأوروبيين يعتمدون حاليا على استعداد العملاء لدفع سعر أعلى مقابل تجنب القيود الصينية. ويضيف أن أعضاء الرابطة يأملون في زيادة دعم الاتحاد الأوروبي أسوة بالولايات المتحدة لسد الفجوة السعرية بين المنتجات الصينية والغربية.

الطلب العالمي يتضاعف

وتؤكد بيانات الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الطاقة المتجددة قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2035، بينما قد يتضاعف الطلب في قطاع السيارات الكهربائية أربع مرات. ولأن أوروبا التزمت باستراتيجيات صارمة لخفض الانبعاثات، فإن اعتمادها شبه الكامل على الصين في توريد المواد الأساسية لهذه الصناعات يضعها في موقف بالغ الحساسية. فالحصول على المواد من أسواق بديلة، مثل اليابان أو أستراليا أو الولايات المتحدة، يعني تكاليف إنتاج أعلى، ما يضعف تنافسية الشركات الأوروبية ويؤثر على أسعار المنتجات النهائية.

ويقدر البرلمان الأوروبي أن القارة بحاجة إلى استثمارات تتجاوز 20 مليار يورو خلال السنوات العشر المقبلة لبناء بنية تحتية متكاملة تشمل التعدين والمعالجة وإعادة التدوير، مع قدرة على إنتاج المغناطيسات والمواد الوسيطة داخل دول الاتحاد. وحتى الآن، لم تعلن أي دولة أوروبية استعدادها لتمويل مشروع بهذا الحجم، باستثناء خطوات صغيرة لم تصل بعد إلى مستوى المواجهة الفعلية مع الهيمنة الصينية.

ويرى مراقبون أن مشروع نارفا الإستوني يمثل رمزا أكثر منه تحولا جذريا، في ظل فجوة إنتاجية واسعة، وحضور صيني طاغ، وتقدم أميركي سريع في هذا المجال. ومع استمرار ارتفاع الطلب على المعادن الأرضية النادرة خلال العقد المقبل، فإن أوروبا قد تجد نفسها خارج السباق تماما إذا لم تتحرك بسرعة لتأمين سلسلة قيمة مستقلة تضمن لها حماية صناعاتها الاستراتيجية، خصوصا في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والدفاع.